إن s-bag® هو كيس الغبار العام لكل المكانس الكهربائية المزوّدة بكيس من Philips وElectrolux (Electrolux وAEG وVolta وTornado). عند شراء أكياس بديلة، ابحث عن شعار s-bag®. قد يؤدي استخدام أكياس غير أصلية إلى إلحاق الضرر بمكنستك.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنقية أفضل، ومثالي للأشخاص الذين يشكون من الحساسية
4 أكياس غبار
معيار واحد لكل المنتجات
تنقية مضادة للحساسية
معيار عالمي لاختيار سهل
يمكن استخدام كيس s-bag® الأصلي لكل المكانس الكهربائية المزوّدة بكيس من Philips وElectrolux (Electrolux وAEG وVolta وTornado). وفّر عناء البحث المتسمر عن كيس للغبار، وابحث عن شعار s-bag® فقط.
مضاد للحساسية، مثالي لمن يشكو من الربو والحساسية
يتميّز كيس s-bag® المضاد للحساسية بتنقية عالية لالتقاط اللقاح وجسيمات الغبار وعث الغبار والمواد المسببة للحساسية من العث والقطط بحجمها الصغير الذي يبلغ مكيرون واحد. يحد مستوى التنقية هذا بشكل ملحوظ من التعرض للمواد المسببة للحساسية في عائلتك ويفيد من يشكو من الربو والحساسية.
مواد اصطناعية صلبة جدًا، مصنوع في السويد
تم صنع كيس s-bag® المضاد للحساسية في السويد باستخدام مواد اصطناعية صلبة جدًا.
نظام إقفال صحي للتخلص بكل سهولة من كيس الغبار
يسمح نظام الإقفال الحائز على براءة اختراع والخاص بكيس الغبار s-bag® من Philips بالتخلص السهل والنظيف من الغبار، من دون تتطاير الأوساخ المحبوسة في الداخل.
المواصفات التقنية
المواصفات العامة
المادة الأساسية
اصطناعية، 4 طبقات
نوع المنتج
أكياس المكنسة الكهربائية
الشهادات
معتمد من TÜV
سعة كيس الغبار
3 لترات
أكياس غبار مضمَّنة
4 أكياس غبار
متوافق مع
السلسلة 2000، PowerGO - FC8240 - FC8246، FC8293 - FC8296، FC8250، FC8253، FC8289، السلسلة 3000، جهاز التهيئة الصغير - FC8366 - FC8367، FC8370 - FC8379، FC8383 - FC8389، Xd30xx، XD31xx
السلسلة 5000، جهاز التهيئة النشط - XD51xx، FC8563، FC8574 - FC8579، FC8584 - FC8589؛ السلسلة 6000، LED - XD6122، XD6142
السلسلة 7000، جهاز التهيئة الصامت - FC8780، FC8781، FC8782، FC8783، FC8784، FC8785، FC8786، FC8787، FC8789؛ السلسة 8000، جهاز التهيئة (LED) - XD8121، XD8122، XD8142، XD8152، XD8022، XD8042، XD8052