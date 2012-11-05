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  • أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس* أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس* أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس*

    PerformerPro مكنسة كهربائية مع كيس

    FC9190/01

    أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس*

    بفضل محرّك المكنسة الكهربائية PerformerPro من Philips الفعال بقوة 2200 واط وحجرة الغبار المصممة خصيصًا، تحافظ هذه الأخيرة على تدفق عالٍ للهواء، مما يوفّر أعلى قدرة على الشفط. ويتيح ذلك الحصول على نتائج تنظيف مذهلة حتى أثناء امتلاء الكيس!*

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    PerformerPro مكنسة كهربائية مع كيس

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    أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس*

    مع محرّك بقوّة 2200 واط وكيس غبار بسعة 5 ليتر

    • 2200 واط
    • فلترHEPA 13
    • 5 لترات
    محرك بقوة 2200 واط يولد قوة شفط 500 واط كحدّ أقصى

    محرك بقوة 2200 واط يولد قوة شفط 500 واط كحدّ أقصى

    يولّد المحرك بقوة 2200 واط قوة شفط 500 واط كحد أقصى لنتائج تنظيف ممتازة.

    تقنية Airflow Max الثورية لامتصاص مثالي

    تقنية Airflow Max الثورية لامتصاص مثالي

    تزيد تقنية Airflow Max تدفق الهواء، مما يتيح لكيس الغبار التوسّع بطريقة موحّدة، فتحصل بالتالي على أعلى قوة شفط، حتى أثناء امتلاء الكيس!

    كيس غبار بسعة 5 ليتر لتنظيف أطول

    كيس غبار بسعة 5 ليتر لتنظيف أطول

    تتيح لك حجرة الغبار بسعة 5 ليتر المصممة بشكل مميز الاستخدام الأمثل لكيس الغبار لتتمكّن من التنظيف لفترة أطول.

    فوهة TriActive+ الجديدة والثلاثية الوظائف تلتقط الغبار الناعم والخشن

    فوهة TriActive+ الجديدة والثلاثية الوظائف تلتقط الغبار الناعم والخشن

    تقوم فوهة TriActive+‎ بتنظيف الأرض بثلاث طرق بدفعة واحدة: 1) تفتح السجاد بلطف بفضل القاعدة المصممة خصيصاً لإزالة الغبار من الأعماق. 2) تشفط القطع الكبيرة بفضل فتحتها الأكبر في الجهة الأمامية. 3) تنظف الغبار والأوساخ بجانب الأثاث والجدران بفضل الفرشاتين على الجوانب.

    يلتقط فلتر HEPA AirSeal وفلتر HEPA 13 نسبة 99.99% من الغبار

    يلتقط فلتر HEPA AirSeal وفلتر HEPA 13 نسبة 99.99% من الغبار

    يلتقط فلتر HEPA 13 و AirSeal جزيئات الغبار الصغيرة قبل تدفق الهواء للاستمتاع بجو خالٍ من الغبار ونظيف وغير مسبب للحساسية. يكون الهواء الذي يخرج من الفلتر أنظف من الهواء في الغرفة.

    نوعية غير مسببة للحساسية تم اختبارها من قبل ECARF

    نوعية غير مسببة للحساسية تم اختبارها من قبل ECARF

    إن المكنسة الكهربائية المزوّدة بفلتر HEPA 13 هذه معتمدة من قبل المركز الأوروبي لمؤسسة أبحاث الحساسية على أنها غير مسببة للحساسية. إذ يُنقّي فلتر HEPA 13 الهواء الذي يتم إخراجه من المواد المسببة للحساسية مثل شعر الكلاب أو القطط أو عث الغبار أو غبار الطلع بنسبة تصل إلى 99.95% للاستمتاع ببيئة منزلية غير مسببة للحساسية.

    كيس غبار من نوع s-bag ذو أداء يدوم طويلاً يلتقط حتى أصغر جسيمات الغبار

    كيس غبار من نوع s-bag ذو أداء يدوم طويلاً يلتقط حتى أصغر جسيمات الغبار

    يلتقط الكيس s-bag من Philips الذي يتمتع بأداء مستدام والمؤلف من خمس طبقات جودة عالية من دون رواسب، جزيئات الغبار الأكثر صغرًا. تمنحك هذه التصفية الممتازة نتيجة تنظيف أفضل وهواء نظيفًا في غرفتك. كما تحافظ التصفية المتعددة الطبقات على قوة الشفط التي تتمتع بها المكانس الكهربائية خلال فترة استخدام الكيس. تم اختبار s-bag ULP من قبل معهد الاختبار المستقل TÜV Rheinland Group واعتماده، كما تم تثبيت أن هذا المنتج يدوم بنسبة 80% أكثر من كيس الغبار القياسي.

    وصول إلى أبعد الأماكن لتنظيف مريح

    وصول إلى أبعد الأماكن لتنظيف مريح

    وصول إلى 11 متر لتنظيف مساحة أكبر من دون الحاجة إلى تبديل الموصل.

    خرطوم دوار 360Flex لتحيرك سلس

    خرطوم دوار 360Flex لتحيرك سلس

    يمنحك الخرطوم الدوار من Philips قابلية التدوير 360 درجة لتحريك المكنسة الكهربائية بسهولة في المنزل.

    وصلات SmartLock للتأقلم بسهولة مع كل مهمة تنظيف

    وصلات SmartLock للتأقلم بسهولة مع كل مهمة تنظيف

    يمكن تثبيت أو إلغاء تثبيت وصلات SmartLock من Philips الفريدة على الفوهات والأنبوب التلسكوبي أثناء التنظيف. تتيح لك وصلات SmartLock بشكل بديهي تعديل الأنبوب التلسكوبي إلى الارتفاع المفضل.

    مقبض طويل جداً مع صمام هواء منزلق للوصول إلى أبعد الأماكن

    إن المقبض المريح هذا مناسب للاستخدام. تتيح لك إمكانية تمديده الإضافية فرصة أكبر للوصول إلى الأماكن، لتنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة. يتيح لك مفتاح تمرير الهواء تعديل قوة الشفط من دون الحاجة إلى الانحناء.

    المواصفات التقنية

    • الفوهات والملحقات

      فوهة عادية
      فوهة TriActive+‎
      الملحقات المضمّنة
      • أداة للتشققات
      • فرهة صغيرة/فرشاة اثنين في واحد
      مخزن الملحقات
      على ملقط الأنبوب

    • التصميم

      اللون
      أسود داكن

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      500 ‏x‏ 310‏ x‏ 300  mm
      وزن المنتج
      5.0  kg

    • تصفية

      نوع كيس الغبار
      كيس s-bag Ultra Long Performance
      فلتر لمخرج الهواء
      مرشح Ultra Clean Air HEPA 13
      فلتر المحرك
      من ثلاث طبقات
      HEPA Air Seal
      نعم

    • مدى الاستفادة

      دائرة العمل نصف القطرية
      11  m
      وصلات الأنبوب
      SmartLock
      مقبض الحمل
      الجهة العلوية والأمامية
      التحكم بالطاقة
      التحكم بالطاقة على الجهاز
      نوع الأنبوب
      أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
      مسكة يدوية
      مقبض مريح مع مفتاح تمرير الهواء
      مؤشر لامتلاء كيس الغبار
      نعم
      نوع العجلات
      مطاط
      مساعدة في الإيقاف المؤقت أو التخزين
      عمودي وأفقي

    Badge-D2C

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    • تم اختبار قوة الشفط بالتوافق مع معيار IEC 60312-1، من قبل معهد الاختبار الخارجي SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (قسم أسلوب حياة المستهلك Philips Consumer LifeStyle B.V.، أغسطس 2012)
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