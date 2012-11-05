FC9190/01
أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس*
بفضل محرّك المكنسة الكهربائية PerformerPro من Philips الفعال بقوة 2200 واط وحجرة الغبار المصممة خصيصًا، تحافظ هذه الأخيرة على تدفق عالٍ للهواء، مما يوفّر أعلى قدرة على الشفط. ويتيح ذلك الحصول على نتائج تنظيف مذهلة حتى أثناء امتلاء الكيس!*إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يولّد المحرك بقوة 2200 واط قوة شفط 500 واط كحد أقصى لنتائج تنظيف ممتازة.
تزيد تقنية Airflow Max تدفق الهواء، مما يتيح لكيس الغبار التوسّع بطريقة موحّدة، فتحصل بالتالي على أعلى قوة شفط، حتى أثناء امتلاء الكيس!
تتيح لك حجرة الغبار بسعة 5 ليتر المصممة بشكل مميز الاستخدام الأمثل لكيس الغبار لتتمكّن من التنظيف لفترة أطول.
تقوم فوهة TriActive+ بتنظيف الأرض بثلاث طرق بدفعة واحدة: 1) تفتح السجاد بلطف بفضل القاعدة المصممة خصيصاً لإزالة الغبار من الأعماق. 2) تشفط القطع الكبيرة بفضل فتحتها الأكبر في الجهة الأمامية. 3) تنظف الغبار والأوساخ بجانب الأثاث والجدران بفضل الفرشاتين على الجوانب.
يلتقط فلتر HEPA 13 و AirSeal جزيئات الغبار الصغيرة قبل تدفق الهواء للاستمتاع بجو خالٍ من الغبار ونظيف وغير مسبب للحساسية. يكون الهواء الذي يخرج من الفلتر أنظف من الهواء في الغرفة.
إن المكنسة الكهربائية المزوّدة بفلتر HEPA 13 هذه معتمدة من قبل المركز الأوروبي لمؤسسة أبحاث الحساسية على أنها غير مسببة للحساسية. إذ يُنقّي فلتر HEPA 13 الهواء الذي يتم إخراجه من المواد المسببة للحساسية مثل شعر الكلاب أو القطط أو عث الغبار أو غبار الطلع بنسبة تصل إلى 99.95% للاستمتاع ببيئة منزلية غير مسببة للحساسية.
يلتقط الكيس s-bag من Philips الذي يتمتع بأداء مستدام والمؤلف من خمس طبقات جودة عالية من دون رواسب، جزيئات الغبار الأكثر صغرًا. تمنحك هذه التصفية الممتازة نتيجة تنظيف أفضل وهواء نظيفًا في غرفتك. كما تحافظ التصفية المتعددة الطبقات على قوة الشفط التي تتمتع بها المكانس الكهربائية خلال فترة استخدام الكيس. تم اختبار s-bag ULP من قبل معهد الاختبار المستقل TÜV Rheinland Group واعتماده، كما تم تثبيت أن هذا المنتج يدوم بنسبة 80% أكثر من كيس الغبار القياسي.
وصول إلى 11 متر لتنظيف مساحة أكبر من دون الحاجة إلى تبديل الموصل.
يمنحك الخرطوم الدوار من Philips قابلية التدوير 360 درجة لتحريك المكنسة الكهربائية بسهولة في المنزل.
يمكن تثبيت أو إلغاء تثبيت وصلات SmartLock من Philips الفريدة على الفوهات والأنبوب التلسكوبي أثناء التنظيف. تتيح لك وصلات SmartLock بشكل بديهي تعديل الأنبوب التلسكوبي إلى الارتفاع المفضل.
إن المقبض المريح هذا مناسب للاستخدام. تتيح لك إمكانية تمديده الإضافية فرصة أكبر للوصول إلى الأماكن، لتنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة. يتيح لك مفتاح تمرير الهواء تعديل قوة الشفط من دون الحاجة إلى الانحناء.
الفوهات والملحقات
التصميم
الوزن والأبعاد
تصفية
مدى الاستفادة
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.