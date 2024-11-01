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  • أعلى قوة امتصاص لا مثيل لها أعلى قوة امتصاص لا مثيل لها أعلى قوة امتصاص لا مثيل لها

    Performer مكنسة كهربائية مع كيس

    FC9170/61

    أعلى قوة امتصاص لا مثيل لها

    أعلى قوة شفط على الإطلاق، لعملية تنظيف بدون أي مجهود: هذا هو جوهر مجموعة FC917x. تتألف مجموعة FC917x من فلتر صحي ونظام سهل لإزالة أكياس الغبار، ما يسمح بإزالة كل كميات الغبار والأوساخ.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Performer مكنسة كهربائية مع كيس

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    أعلى قوة امتصاص لا مثيل لها

    امتصاص بقوة 500 واط لتنظيف بغاية السهولة

    • 2200 واط
    • قوة شفط 500 واط
    • فلتر Allergy H13
    محرك بقوة 2200 واط لتوليد قوة شفط قصوى تبلغ 500 واط

    محرك بقوة 2200 واط لتوليد قوة شفط قصوى تبلغ 500 واط

    يولّد المحرك القوي هذا بقوة 2200 واط قوة امتصاص بقوة 500 واط لنتائج تنظيف ممتازة.

    إمكانية وصول بعيد لـ 10 أمتار، للوصول إلى أماكن أبعد من دون فصل الجهاز عن مصدر الطاقة

    إمكانية وصول بعيد لـ 10 أمتار، للوصول إلى أماكن أبعد من دون فصل الجهاز عن مصدر الطاقة

    مع إمكانية وصول لـ 10 أمتار من المقبس إلى الفوهة، يمكنك الاستمرار بالتنظيف لأماكن أبعد من دون فصل الجهاز عن مصدر الطاقة.

    يلتقط نظام الفلتر Allergy H13 ‏> 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة

    يلتقط نظام الفلتر Allergy H13 ‏> 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة

    يقوم نظام فلتر Allergy H13 بالتقاط > 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة، بما فيها غبار الطلع وزغب الحيوانات وعثّ الغبار، ما يعدّ مثاليًا للأشخاص الذين يشكون من الحساسية. يبلغ مستوى التنقية HEPA 13*.

    أكياس سهلة الاستخدام وتدوم لفترة طويلة تتّسع في حجرة الغبار بحجم XXL وسعة 4 لترات

    أكياس سهلة الاستخدام وتدوم لفترة طويلة تتّسع في حجرة الغبار بحجم XXL وسعة 4 لترات

    حجرة غبار كبيرة سعة 4 لترات وأكياس شاملة تدوم طويلاً، لقوة شفط قصوى حتى امتلاء الكيس، بالإضافة إلى إمكانية التخلص من الغبار بطريقة مغلقة وبدون فوضى.

    فوهة TriActive لتنظيف دقيق بثلاثة اتجاهات

    فوهة TriActive لتنظيف دقيق بثلاثة اتجاهات

    تتميّز فوهة TriActive بـ 3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة. تقوم القاعدة المصممة بشكل خاص بإزالة الغبار من عمق السجاد، فيما تشفط الفتحة الكبيرة في الجهة الأمامية القطع الكبيرة. أما قنوات الهواء الموجودة في جانبَي الفوهة، فتلتقط الغبار والأوساخ على حواف الجدران أو الأثاث.

    المواصفات التقنية

    • الفوهات والملحقات

      فوهة عادية
      فوهة TriActive
      الملحقات المضمّنة
      • أداة للتشققات
      • فوهة صغيرة

    • التصميم

      اللون
      الرمادي القاتم

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      500 ‏x‏ 320‏ x‏ 280  mm
      وزن المنتج
      6.3  kg

    • تصفية

      نوع كيس الغبار
      s-bag
      فلتر لمخرج الهواء
      فلتر Allergy H13
      HEPA Air Seal
      نعم

    • مدى الاستفادة

      وصلات الأنبوب
      زر
      دائرة العمل نصف القطرية
      10  m
      مقبض الحمل
      الجهة العلوية والأمامية
      نوع الأنبوب
      أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
      التحكم بالطاقة
      التحكم بالطاقة على الجهاز
      مؤشر لامتلاء كيس الغبار
      نعم
      نوع العجلات
      مطاط
      علبة التنظيف المريح
      نعم

    Badge-D2C

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    • تم اختبار مستويات التنقية بحسب EN60312-1-2017، وهي موازية لمستوى HEPA 13.
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