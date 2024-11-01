FC9170/61
أعلى قوة امتصاص لا مثيل لها
أعلى قوة شفط على الإطلاق، لعملية تنظيف بدون أي مجهود: هذا هو جوهر مجموعة FC917x. تتألف مجموعة FC917x من فلتر صحي ونظام سهل لإزالة أكياس الغبار، ما يسمح بإزالة كل كميات الغبار والأوساخ.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يولّد المحرك القوي هذا بقوة 2200 واط قوة امتصاص بقوة 500 واط لنتائج تنظيف ممتازة.
مع إمكانية وصول لـ 10 أمتار من المقبس إلى الفوهة، يمكنك الاستمرار بالتنظيف لأماكن أبعد من دون فصل الجهاز عن مصدر الطاقة.
يقوم نظام فلتر Allergy H13 بالتقاط > 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة، بما فيها غبار الطلع وزغب الحيوانات وعثّ الغبار، ما يعدّ مثاليًا للأشخاص الذين يشكون من الحساسية. يبلغ مستوى التنقية HEPA 13*.
حجرة غبار كبيرة سعة 4 لترات وأكياس شاملة تدوم طويلاً، لقوة شفط قصوى حتى امتلاء الكيس، بالإضافة إلى إمكانية التخلص من الغبار بطريقة مغلقة وبدون فوضى.
تتميّز فوهة TriActive بـ 3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة. تقوم القاعدة المصممة بشكل خاص بإزالة الغبار من عمق السجاد، فيما تشفط الفتحة الكبيرة في الجهة الأمامية القطع الكبيرة. أما قنوات الهواء الموجودة في جانبَي الفوهة، فتلتقط الغبار والأوساخ على حواف الجدران أو الأثاث.
الفوهات والملحقات
التصميم
الوزن والأبعاد
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مدى الاستفادة
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