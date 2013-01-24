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Performer مكنسة كهربائية مع كيس

FC9170/61
  • أعلى قوة امتصاص لا مثيل لها أعلى قوة امتصاص لا مثيل لها أعلى قوة امتصاص لا مثيل لها
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    Performer مكنسة كهربائية مع كيس

    FC9170/61

    أعلى قوة امتصاص لا مثيل لها

    أعلى قوة شفط على الإطلاق، لعملية تنظيف بدون أي مجهود: هذا هو جوهر مجموعة FC917x. تتألف مجموعة FC917x من فلتر صحي ونظام سهل لإزالة أكياس الغبار، ما يسمح بإزالة كل كميات الغبار والأوساخ.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Performer مكنسة كهربائية مع كيس

    أعلى قوة امتصاص لا مثيل لها

    أعلى قوة شفط على الإطلاق، لعملية تنظيف بدون أي مجهود: هذا هو جوهر مجموعة FC917x. تتألف مجموعة FC917x من فلتر صحي ونظام سهل لإزالة أكياس الغبار، ما يسمح بإزالة كل كميات الغبار والأوساخ.

    أعلى قوة امتصاص لا مثيل لها

    أعلى قوة شفط على الإطلاق، لعملية تنظيف بدون أي مجهود: هذا هو جوهر مجموعة FC917x. تتألف مجموعة FC917x من فلتر صحي ونظام سهل لإزالة أكياس الغبار، ما يسمح بإزالة كل كميات الغبار والأوساخ.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Performer مكنسة كهربائية مع كيس

    أعلى قوة امتصاص لا مثيل لها

    أعلى قوة شفط على الإطلاق، لعملية تنظيف بدون أي مجهود: هذا هو جوهر مجموعة FC917x. تتألف مجموعة FC917x من فلتر صحي ونظام سهل لإزالة أكياس الغبار، ما يسمح بإزالة كل كميات الغبار والأوساخ.

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      أعلى قوة امتصاص لا مثيل لها

      امتصاص بقوة 500 واط لتنظيف بغاية السهولة

      • 2200 واط
      • قوة شفط 500 واط
      • فلتر Allergy H13
      محرك بقوة 2200 واط لتوليد قوة شفط قصوى تبلغ 500 واط

      محرك بقوة 2200 واط لتوليد قوة شفط قصوى تبلغ 500 واط

      يولّد المحرك القوي هذا بقوة 2200 واط قوة امتصاص بقوة 500 واط لنتائج تنظيف ممتازة.

      إمكانية وصول بعيد لـ 10 أمتار، للوصول إلى أماكن أبعد من دون فصل الجهاز عن مصدر الطاقة

      إمكانية وصول بعيد لـ 10 أمتار، للوصول إلى أماكن أبعد من دون فصل الجهاز عن مصدر الطاقة

      مع إمكانية وصول لـ 10 أمتار من المقبس إلى الفوهة، يمكنك الاستمرار بالتنظيف لأماكن أبعد من دون فصل الجهاز عن مصدر الطاقة.

      يلتقط نظام الفلتر Allergy H13 ‏&gt; 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة

      يلتقط نظام الفلتر Allergy H13 ‏> 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة

      يقوم نظام فلتر Allergy H13 بالتقاط > 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة، بما فيها غبار الطلع وزغب الحيوانات وعثّ الغبار، ما يعدّ مثاليًا للأشخاص الذين يشكون من الحساسية. يبلغ مستوى التنقية HEPA 13*.

      أكياس سهلة الاستخدام وتدوم لفترة طويلة تتّسع في حجرة الغبار بحجم XXL وسعة 4 لترات

      أكياس سهلة الاستخدام وتدوم لفترة طويلة تتّسع في حجرة الغبار بحجم XXL وسعة 4 لترات

      حجرة غبار كبيرة سعة 4 لترات وأكياس شاملة تدوم طويلاً، لقوة شفط قصوى حتى امتلاء الكيس، بالإضافة إلى إمكانية التخلص من الغبار بطريقة مغلقة وبدون فوضى.

      فوهة TriActive لتنظيف دقيق بثلاثة اتجاهات

      فوهة TriActive لتنظيف دقيق بثلاثة اتجاهات

      تتميّز فوهة TriActive بـ 3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة. تقوم القاعدة المصممة بشكل خاص بإزالة الغبار من عمق السجاد، فيما تشفط الفتحة الكبيرة في الجهة الأمامية القطع الكبيرة. أما قنوات الهواء الموجودة في جانبَي الفوهة، فتلتقط الغبار والأوساخ على حواف الجدران أو الأثاث.

      المواصفات التقنية

      • تصميم

        اللون
        الرمادي القاتم
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        500 ‏x‏ 320‏ x‏ 280 mm
        وزن المنتج
        6.3 kg

      • إمكانية الاستخدام

        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
        وصلات الأنبوب
        زر
        دائرة العمل نصف القطرية
        10 m
        التحكم بالطاقة
        التحكم بالطاقة على الجهاز
        علبة التنظيف المريح
        نعم
        مقبض الحمل
        الجهة العلوية والأمامية
        مؤشر لامتلاء كيس الغبار
        نعم
        طول سلك الطاقة
        7 m
        نوع العجلات
        مطاط

      • الفوهات والملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فوهة صغيرة
        فوهة عادية
        فوهة TriActive

      • تصفية

        سعة كيس الغبار
        4 l
        HEPA Air Seal
        نعم
        نوع كيس الغبار
        s-bag
        مرشح لمخرج الهواء
        فلتر Allergy H13

      • Performance

        مستوى الضجيج (Lc IEC)
        78 ديسيبل
        طاقة الإدخال (IEC)
        2000 W
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        34 kPa
        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        47 لتر/الثانية
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        500 W
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        2200 W

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            • تم اختبار مستويات التنقية بحسب EN60312-1-2017، وهي موازية لمستوى HEPA 13.