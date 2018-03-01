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  • أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس* أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس* أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس*

    PerformerPro مكنسة كهربائية مع كيس

    FC9199/02

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس*

    بفضل محرّك المكنسة الكهربائية PerformerPro من Philips الفعال بقوة 2200 واط وحجرة الغبار المصممة خصيصًا، تحافظ هذه الأخيرة على تدفق عالٍ للهواء، مما يوفّر أعلى قدرة على الشفط. ويتيح ذلك الحصول على نتائج تنظيف مذهلة حتى أثناء امتلاء الكيس!*

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PerformerPro مكنسة كهربائية مع كيس

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    أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس*

    مع محرّك بقوّة 2200 واط وكيس غبار بسعة 5 ليتر

    • 2200 واط
    • فلترHEPA 13
    • 5 لترات
    • جهاز تحكم عن بعد
    محرك بقوة 2200 واط يولد قوة شفط 500 واط كحدّ أقصى

    محرك بقوة 2200 واط يولد قوة شفط 500 واط كحدّ أقصى

    يولّد المحرك بقوة 2200 واط قوة شفط 500 واط كحد أقصى لنتائج تنظيف ممتازة.

    وصلات SmartLock للتأقلم بسهولة مع كل مهمة تنظيف

    وصلات SmartLock للتأقلم بسهولة مع كل مهمة تنظيف

    يمكن تثبيت أو إلغاء تثبيت وصلات SmartLock من Philips الفريدة على الفوهات والأنبوب التلسكوبي أثناء التنظيف. تتيح لك وصلات SmartLock بشكل بديهي تعديل الأنبوب التلسكوبي إلى الارتفاع المفضل.

    وصول إلى أبعد الأماكن لتنظيف مريح

    وصول إلى أبعد الأماكن لتنظيف مريح

    وصول إلى 11 متر لتنظيف مساحة أكبر من دون الحاجة إلى تبديل الموصل.

    فوهة TriActive+ الجديدة والثلاثية الوظائف تلتقط الغبار الناعم والخشن

    فوهة TriActive+ الجديدة والثلاثية الوظائف تلتقط الغبار الناعم والخشن

    تقوم فوهة TriActive+‎ بتنظيف الأرض بثلاث طرق بدفعة واحدة: 1) تفتح السجاد بلطف بفضل القاعدة المصممة خصيصاً لإزالة الغبار من الأعماق. 2) تشفط القطع الكبيرة بفضل فتحتها الأكبر في الجهة الأمامية. 3) تنظف الغبار والأوساخ بجانب الأثاث والجدران بفضل الفرشاتين على الجوانب.

    كيس غبار من نوع s-bag ذو أداء يدوم طويلاً يلتقط حتى أصغر جسيمات الغبار

    كيس غبار من نوع s-bag ذو أداء يدوم طويلاً يلتقط حتى أصغر جسيمات الغبار

    يلتقط الكيس s-bag من Philips الذي يتمتع بأداء مستدام والمؤلف من خمس طبقات جودة عالية من دون رواسب، جزيئات الغبار الأكثر صغرًا. تمنحك هذه التصفية الممتازة نتيجة تنظيف أفضل وهواء نظيفًا في غرفتك. كما تحافظ التصفية المتعددة الطبقات على قوة الشفط التي تتمتع بها المكانس الكهربائية خلال فترة استخدام الكيس. تم اختبار s-bag ULP من قبل معهد الاختبار المستقل TÜV Rheinland Group واعتماده، كما تم تثبيت أن هذا المنتج يدوم بنسبة 80% أكثر من كيس الغبار القياسي.

    تقنية Airflow Max الثورية لامتصاص مثالي

    تقنية Airflow Max الثورية لامتصاص مثالي

    تزيد تقنية Airflow Max تدفق الهواء، مما يتيح لكيس الغبار التوسّع بطريقة موحّدة، فتحصل بالتالي على أعلى قوة شفط، حتى أثناء امتلاء الكيس!

    يلتقط فلتر HEPA AirSeal وفلتر HEPA 13 نسبة 99.99% من الغبار

    يلتقط فلتر HEPA AirSeal وفلتر HEPA 13 نسبة 99.99% من الغبار

    يلتقط فلتر HEPA 13 و AirSeal جزيئات الغبار الصغيرة قبل تدفق الهواء للاستمتاع بجو خالٍ من الغبار ونظيف وغير مسبب للحساسية. يكون الهواء الذي يخرج من الفلتر أنظف من الهواء في الغرفة.

    كيس غبار بسعة 5 ليتر لتنظيف أطول

    كيس غبار بسعة 5 ليتر لتنظيف أطول

    تتيح لك حجرة الغبار بسعة 5 ليتر المصممة بشكل مميز الاستخدام الأمثل لكيس الغبار لتتمكّن من التنظيف لفترة أطول.

    نوعية غير مسببة للحساسية تم اختبارها من قبل ECARF

    نوعية غير مسببة للحساسية تم اختبارها من قبل ECARF

    إن المكنسة الكهربائية المزوّدة بفلتر HEPA 13 هذه معتمدة من قبل المركز الأوروبي لمؤسسة أبحاث الحساسية على أنها غير مسببة للحساسية. إذ يُنقّي فلتر HEPA 13 الهواء الذي يتم إخراجه من المواد المسببة للحساسية مثل شعر الكلاب أو القطط أو عث الغبار أو غبار الطلع بنسبة تصل إلى 99.95% للاستمتاع ببيئة منزلية غير مسببة للحساسية.

    ما من حاجة إلى الانحناء بفضل ميزة التحكم عن بعد، مع التقنية اللاسلكية بالأشعة تحت الحمراء

    ما من حاجة إلى الانحناء بفضل ميزة التحكم عن بعد، مع التقنية اللاسلكية بالأشعة تحت الحمراء

    يمكنك تشغيل/إيقاف تشغيل المكنسة الكهربائية أو ضبط إعدادات قوة الشفط بدون العودة إلى الهيكل الأساسي ومقاطعة عملية التنظيف وذلك بفضل ميزة التحكم عن بعد الجديدة. تقع أزرار التحكم على المقبض المريح بطريقة مناسبة ويتم إرسال الإشارات إلى الهيكل الأساسي عبر التقنية اللاسلكية بالأشعة تحت الحمراء. لتنظيف أكثر راحة وسهولة!

    فوهة للأرضيات الخشبية تزيل الغبار اللاصق بفعالية أكبر بثلاث مرات

    فوهة للأرضيات الخشبية تزيل الغبار اللاصق بفعالية أكبر بثلاث مرات

    تتيح لك فوهة الأرضيات الخشبية تنظيف الأرضيات القاسية على كافة أنواعها دفعة واحدة من دون خطر إتلافها. يسمح لك استخدام قوة الامتصاص للضمادات من الألياف الدقيقة مع قوة امتصاص المكنسة الكهربائية، تحقيق أفضل النتائج من دون الحاجة إلى أي مساحيق تنظيف أو فراشي.

    خرطوم دوار 360Flex لتحيرك سلس

    يمنحك الخرطوم الدوار من Philips قابلية التدوير 360 درجة لتحريك المكنسة الكهربائية بسهولة في المنزل.

    المواصفات التقنية

    • الفوهات والملحقات

      فوهة عادية
      فوهة TriActive+‎
      مخزن الملحقات
      على ملقط الأنبوب
      فوهة إضافية
      فوهة للأرضيات الخشبية

    • تصميم

      اللون
      فضي

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
      500 ‏x‏ 310‏ x‏ 300  mm
      وزن المنتج
      5.0  kg

    • الأداء

      طاقة الإدخال (IEC)
      1800  W
      انسياب الهواء (الحد الأقصى)
      51  l/s
      مستوى قوة الصوت
      79  dB
      المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
      36  kPa
      قوة الإدخال (الحد الأقصى)
      2200  W
      قوة الامتصاص (حد أقصى)
      500  W

    • التنقية

      نوع كيس الغبار
      كيس s-bag Ultra Long Performance
      سعة كيس الغبار
      5  l
      EPA AirSeal
      نعم
      مرشح لمخرج الهواء
      مرشح Ultra Clean Air HEPA 13
      مرشح المحرك
      من ثلاث طبقات

    • إمكانية الاستخدام

      وصلات الأنبوب
      SmartLock
      دائرة العمل نصف القطرية
      11  m
      مقبض الحمل
      الجهة العلوية والأمامية
      نوع الأنبوب
      أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
      طول سلك الطاقة
      8,0  m
      التحكم بالطاقة
      • التحكم بالطاقة على الجهاز
      • جهاز تحكم عن بعد
      مؤشر لامتلاء كيس الغبار
      نعم
      نوع العجلات
      مطاط

    Badge-D2C

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    • تم اختبار قوة الشفط بالتوافق مع معيار IEC 60312-1، من قبل معهد الاختبار الخارجي SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (قسم أسلوب حياة المستهلك Philips Consumer LifeStyle B.V.، أغسطس 2012)
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