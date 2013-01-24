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قوية من الداخل وصغيرة من الخارج
ستصبح عملية التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل المكنسة الكهربائية الجديدة CompactGo من Philips. فهي فعالة وسهلة الحمل والاستخدام والتخزين. أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بنتائج تنظيف أفضل بطريقة سهلة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قوية من الداخل وصغيرة من الخارج
ستصبح عملية التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل المكنسة الكهربائية الجديدة CompactGo من Philips. فهي فعالة وسهلة الحمل والاستخدام والتخزين. أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بنتائج تنظيف أفضل بطريقة سهلة. إكتشف كلّ المميزات
قوية من الداخل وصغيرة من الخارج
ستصبح عملية التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل المكنسة الكهربائية الجديدة CompactGo من Philips. فهي فعالة وسهلة الحمل والاستخدام والتخزين. أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بنتائج تنظيف أفضل بطريقة سهلة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قوية من الداخل وصغيرة من الخارج
ستصبح عملية التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل المكنسة الكهربائية الجديدة CompactGo من Philips. فهي فعالة وسهلة الحمل والاستخدام والتخزين. أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بنتائج تنظيف أفضل بطريقة سهلة. إكتشف كلّ المميزات
يمكنك حمل المكنسة الكهربائية بسهولة ونقلها في أرجاء المنزل أثناء التنظيف بفضل وزنها الخفيف وحجمها الصغير.
يمكن تخزين الجهاز بسهولة بدون أن يشغل مساحة كبيرة، وذلك بفضل حجمه الصغير
تساعدك الفوهة الصغيرة وأداة تنظيف الشقوق في تنظيف أثاث منزلك والأسطح الدقيقة.
تنظيف فائق على كل أنواع الأرضيات بفضل الفوهة المتعددة الاستعمالات هذه الفائزة باختبار المستهلك. تم تصميم قناتها الهوائية الواسعة لتدفق الهواء بشكل مثالي، لتوفير تنظيف فعّال حتى بجانب الجدران. ويضمن المفصل المزدوج والخاص ملامسة دائمة مع الأرض للحصول على أفضل نتائج تنظيف. تتمتّع هذه الفوهة العالية الجودة المصمّمة والمصنّعة في ألمانيا من قبل شركة WesselWerk، بقاعدة معدنية يحيط بها فراشٍ تقوم بتنظيف الأرضيات الصلبة والشقوق والسجاد بلطف ودقة.
تسمح لك إعدادات الطاقة المتنوّعة بتحديد مستوى الشفط بحسب نوع الأرضية التي يتم تنظيفها.
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