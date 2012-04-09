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    PowerLife مكنسة كهربائية مع كيس

    FC8452/01

    التصنيف الإجمالي / 5
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    الطاقة هي الميزة الأبرز

    احصل على نتائج تنظيف مذهلة على كل الأرضيات باستخدام المكنسة الكهربائية PowerLife‏ ‏FC8452/01 من Philips بفضل محرك قوته 2000 واط.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PowerLife مكنسة كهربائية مع كيس

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    الطاقة هي الميزة الأبرز

    محرك بقوة 2000 واط لنتائج مذهلة في التنظيف

    • 2000 واط
    • قوة شفط 350 واط
    محرك بقوة 2000 واط يولد قوة امتصاص 350 واط كحدّ أقصى

    محرك بقوة 2000 واط يولد قوة امتصاص 350 واط كحدّ أقصى

    يولّد المحرك القوي هذا بقوة 2000 واط قوة امتصاص بقوة 350 واط لنتائج تنظيف ممتازة.

    كيس الغبار s-bag سعة 3 لترات لأداء يدوم طويلاً

    كيس الغبار s-bag سعة 3 لترات لأداء يدوم طويلاً

    تتيح لك سعة كيس الغبار الكبير هذا من Philips أن تستخدمه إلى أقصى حد، مما يعني أن يمكنك تغيير كيس غبار المكنسة الكهربائية بشكل أقل تكرارًا.

    الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

    الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

    إن المقبض المريح هذا هو مناسب للاستخدام. تتيح لك إمكانية تمديده الإضافية فرصة أكبر للوصول إلى الأماكن، إذًا يمكنك تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة.

    تنظيف مريح بفضل أنبوب الألومنيوم خفيف الوزن

    تنظيف مريح بفضل أنبوب الألومنيوم خفيف الوزن

    إن أنبوب الألومنيوم الخاص بالمكنسة الكهربائية الخفيف الوزن مريح للاستخدام الحمل. يمكن تعديل الأنبوب التلسكوبي المؤلف من قطعتين بسهولة ليتناسب مع الارتفاع المطلوب.

    المواصفات التقنية

    • الفوهات والملحقات

      فوهة عادية
      فوهة متعددة الأهداف
      الملحقات المضمّنة
      • أداة للتشققات
      • فوهة صغيرة
      مخزن الملحقات
      على ملقط الأنبوب

    • التصميم

      اللون
      أسود داكن

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      406 ‏x‏ 282‏ x‏ 220  mm
      وزن المنتج
      4.2  kg

    • تصفية

      نوع كيس الغبار
      s-bag
      فلتر لمخرج الهواء
      مرشح صغير

    • مدى الاستفادة

      دائرة العمل نصف القطرية
      9  m
      وصلات الأنبوب
      على شكل قمع
      مقبض الحمل
      الجهة الأمامية
      التحكم بالطاقة
      التحكم بالطاقة على الجهاز
      نوع الأنبوب
      أنبوب تلسكوبي مصنوع من الألومنيوم
      مسكة يدوية
      مقبض مريح طويل جداً
      مؤشر لامتلاء كيس الغبار
      نعم
      نوع العجلات
      بلاستيك

    Badge-D2C

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