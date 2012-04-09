FC8452/01
الطاقة هي الميزة الأبرز
احصل على نتائج تنظيف مذهلة على كل الأرضيات باستخدام المكنسة الكهربائية PowerLife FC8452/01 من Philips بفضل محرك قوته 2000 واط.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يولّد المحرك القوي هذا بقوة 2000 واط قوة امتصاص بقوة 350 واط لنتائج تنظيف ممتازة.
تتيح لك سعة كيس الغبار الكبير هذا من Philips أن تستخدمه إلى أقصى حد، مما يعني أن يمكنك تغيير كيس غبار المكنسة الكهربائية بشكل أقل تكرارًا.
إن المقبض المريح هذا هو مناسب للاستخدام. تتيح لك إمكانية تمديده الإضافية فرصة أكبر للوصول إلى الأماكن، إذًا يمكنك تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة.
إن أنبوب الألومنيوم الخاص بالمكنسة الكهربائية الخفيف الوزن مريح للاستخدام الحمل. يمكن تعديل الأنبوب التلسكوبي المؤلف من قطعتين بسهولة ليتناسب مع الارتفاع المطلوب.
الفوهات والملحقات
التصميم
الوزن والأبعاد
تصفية
مدى الاستفادة
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