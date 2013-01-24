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PowerLife

مكنسة كهربائية مع كيس

FC8451/61
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
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    PowerLife مكنسة كهربائية مع كيس

    FC8451/61
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    الطاقة هي الميزة الأبرز

    احصل على نتائج تنظيف مذهلة على كل الأرضيات باستخدام المكنسة الكهربائية PowerLife من Philips بفضل محرك قوته 1900 واط. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PowerLife مكنسة كهربائية مع كيس

    الطاقة هي الميزة الأبرز

    احصل على نتائج تنظيف مذهلة على كل الأرضيات باستخدام المكنسة الكهربائية PowerLife من Philips بفضل محرك قوته 1900 واط. إكتشف كلّ المميزات

    الطاقة هي الميزة الأبرز

    احصل على نتائج تنظيف مذهلة على كل الأرضيات باستخدام المكنسة الكهربائية PowerLife من Philips بفضل محرك قوته 1900 واط. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PowerLife مكنسة كهربائية مع كيس

    الطاقة هي الميزة الأبرز

    احصل على نتائج تنظيف مذهلة على كل الأرضيات باستخدام المكنسة الكهربائية PowerLife من Philips بفضل محرك قوته 1900 واط. إكتشف كلّ المميزات

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      الطاقة هي الميزة الأبرز

      محرك بقوة 1900 واط لنتائج مذهلة في التنظيف

      • 1900واط
      • قوة شفط 320 واط
      محرك بقوة 1900 واط يولد قوة امتصاص 320 واط كحدّ أقصى

      محرك بقوة 1900 واط يولد قوة امتصاص 320 واط كحدّ أقصى

      محرك بقوة 1900 واط يولد قوة امتصاص بقوة 320 واط كحد أقصى لضمان نتائج تنظيف مثالية.

      كيس الغبار s-bag سعة 3 لترات لأداء يدوم طويلاً

      كيس الغبار s-bag سعة 3 لترات لأداء يدوم طويلاً

      تتيح لك سعة كيس الغبار الكبير هذا من Philips أن تستخدمه إلى أقصى حد، مما يعني أن يمكنك تغيير كيس غبار المكنسة الكهربائية بشكل أقل تكرارًا.

      الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

      الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

      إن المقبض المريح هذا هو مناسب للاستخدام. تتيح لك إمكانية تمديده الإضافية فرصة أكبر للوصول إلى الأماكن، إذًا يمكنك تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة.

      تنظيف مريح بفضل أنبوب الألومنيوم خفيف الوزن

      تنظيف مريح بفضل أنبوب الألومنيوم خفيف الوزن

      إن أنبوب الألومنيوم الخاص بالمكنسة الكهربائية الخفيف الوزن مريح للاستخدام الحمل. يمكن تعديل الأنبوب التلسكوبي المؤلف من قطعتين بسهولة ليتناسب مع الارتفاع المطلوب.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        أحمر حاد
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        406 ‏x‏ 282‏ x‏ 220 mm
        وزن المنتج
        4 kg

      • مدى الاستفادة

        مسكة يدوية
        مقبض مريح طويل جداً
        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي مصنوع من الألومنيوم
        وصلات الأنبوب
        على شكل قمع
        دائرة العمل نصف القطرية
        8,0 m
        التحكم بالطاقة
        التحكم بالطاقة على الجهاز
        مقبض الحمل
        الجهة الأمامية
        مؤشر لامتلاء كيس الغبار
        نعم
        نوع العجلات
        بلاستيك
        طول سلك الطاقة
        5 m

      • الفوهات والملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فوهة صغيرة
        مخزن الملحقات
        على ملقط الأنبوب
        فوهة عادية
        فوهة متعددة الأهداف

      • تصفية

        سعة كيس الغبار
        3 لتر
        نوع كيس الغبار
        s-bag
        مرشح لمخرج الهواء
        مرشح صغير

      • Performance

        مستوى الضجيج (Lc IEC)
        82 ديسيبل
        طاقة الإدخال (IEC)
        1600 W
        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        39 لتر/الثانية
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        26 kPa
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        320 W
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        1900 W

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