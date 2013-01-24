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PerformerPro

مكنسة كهربائية مع كيس

FC9194/01
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس* أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس* أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس*
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    PerformerPro مكنسة كهربائية مع كيس

    FC9194/01
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس*

    بفضل محرّك المكنسة الكهربائية PerformerPro من Philips الفعال بقوة 2200 واط وحجرة الغبار المصممة خصيصًا، تحافظ هذه الأخيرة على تدفق عالٍ للهواء، مما يوفّر أعلى قدرة على الشفط. ويتيح ذلك الحصول على نتائج تنظيف مذهلة حتى أثناء امتلاء الكيس!* إكتشف كلّ المميزات

    PerformerPro مكنسة كهربائية مع كيس

    أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس*

    بفضل محرّك المكنسة الكهربائية PerformerPro من Philips الفعال بقوة 2200 واط وحجرة الغبار المصممة خصيصًا، تحافظ هذه الأخيرة على تدفق عالٍ للهواء، مما يوفّر أعلى قدرة على الشفط. ويتيح ذلك الحصول على نتائج تنظيف مذهلة حتى أثناء امتلاء الكيس!* إكتشف كلّ المميزات

    أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس*

    بفضل محرّك المكنسة الكهربائية PerformerPro من Philips الفعال بقوة 2200 واط وحجرة الغبار المصممة خصيصًا، تحافظ هذه الأخيرة على تدفق عالٍ للهواء، مما يوفّر أعلى قدرة على الشفط. ويتيح ذلك الحصول على نتائج تنظيف مذهلة حتى أثناء امتلاء الكيس!* إكتشف كلّ المميزات

    PerformerPro مكنسة كهربائية مع كيس

    أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس*

    بفضل محرّك المكنسة الكهربائية PerformerPro من Philips الفعال بقوة 2200 واط وحجرة الغبار المصممة خصيصًا، تحافظ هذه الأخيرة على تدفق عالٍ للهواء، مما يوفّر أعلى قدرة على الشفط. ويتيح ذلك الحصول على نتائج تنظيف مذهلة حتى أثناء امتلاء الكيس!* إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل مكنسة كهربائية مع كيس

      أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس*

      مع محرّك بقوّة 2200 واط وكيس غبار بسعة 5 ليتر

      • 2200 واط
      • فلترHEPA 13
      • 5 لترات
      • Turbo brush
      محرك بقوة 2200 واط يولد قوة شفط 500 واط كحدّ أقصى

      محرك بقوة 2200 واط يولد قوة شفط 500 واط كحدّ أقصى

      يولّد المحرك بقوة 2200 واط قوة شفط 500 واط كحد أقصى لنتائج تنظيف ممتازة.

      تقنية Airflow Max الثورية لامتصاص مثالي

      تقنية Airflow Max الثورية لامتصاص مثالي

      تزيد تقنية Airflow Max تدفق الهواء، مما يتيح لكيس الغبار التوسّع بطريقة موحّدة، فتحصل بالتالي على أعلى قوة شفط، حتى أثناء امتلاء الكيس!

      كيس غبار بسعة 5 ليتر لتنظيف أطول

      كيس غبار بسعة 5 ليتر لتنظيف أطول

      تتيح لك حجرة الغبار بسعة 5 ليتر المصممة بشكل مميز الاستخدام الأمثل لكيس الغبار لتتمكّن من التنظيف لفترة أطول.

      فوهة TriActive+ الجديدة والثلاثية الوظائف تلتقط الغبار الناعم والخشن

      فوهة TriActive+ الجديدة والثلاثية الوظائف تلتقط الغبار الناعم والخشن

      تقوم فوهة TriActive+‎ بتنظيف الأرض بثلاث طرق بدفعة واحدة: 1) تفتح السجاد بلطف بفضل القاعدة المصممة خصيصاً لإزالة الغبار من الأعماق. 2) تشفط القطع الكبيرة بفضل فتحتها الأكبر في الجهة الأمامية. 3) تنظف الغبار والأوساخ بجانب الأثاث والجدران بفضل الفرشاتين على الجوانب.

      فوهة فرشاة فائقة السرعة لتنظيف أكثر دقة للسجاد

      فوهة فرشاة فائقة السرعة لتنظيف أكثر دقة للسجاد

      تتيح لك فوهة الفرشاة الفائقة السرعة تنظيفًا عميقًا للسجاد وإزالة للشعر والمواد المخفوقة بشكل سريع. تزيل الفرشاة الدوّارة جزيئات الغبار الصغيرة والشعر بفعالية، مما يمنحك أداء تنظيف أفضل على السجاد. كما تمنع عجلات الفوهة حدوث تلف في حال الاستخدام على الأرضيات الصلبة.

      يلتقط فلتر HEPA AirSeal وفلتر HEPA 13 نسبة 99.99% من الغبار

      يلتقط فلتر HEPA AirSeal وفلتر HEPA 13 نسبة 99.99% من الغبار

      يلتقط فلتر HEPA 13 و AirSeal جزيئات الغبار الصغيرة قبل تدفق الهواء للاستمتاع بجو خالٍ من الغبار ونظيف وغير مسبب للحساسية. يكون الهواء الذي يخرج من الفلتر أنظف من الهواء في الغرفة.

      نوعية غير مسببة للحساسية تم اختبارها من قبل ECARF

      نوعية غير مسببة للحساسية تم اختبارها من قبل ECARF

      إن المكنسة الكهربائية المزوّدة بفلتر HEPA 13 هذه معتمدة من قبل المركز الأوروبي لمؤسسة أبحاث الحساسية على أنها غير مسببة للحساسية. إذ يُنقّي فلتر HEPA 13 الهواء الذي يتم إخراجه من المواد المسببة للحساسية مثل شعر الكلاب أو القطط أو عث الغبار أو غبار الطلع بنسبة تصل إلى 99.95% للاستمتاع ببيئة منزلية غير مسببة للحساسية.

      كيس غبار من نوع s-bag ذو أداء يدوم طويلاً يلتقط حتى أصغر جسيمات الغبار

      كيس غبار من نوع s-bag ذو أداء يدوم طويلاً يلتقط حتى أصغر جسيمات الغبار

      يلتقط الكيس s-bag من Philips الذي يتمتع بأداء مستدام والمؤلف من خمس طبقات جودة عالية من دون رواسب، جزيئات الغبار الأكثر صغرًا. تمنحك هذه التصفية الممتازة نتيجة تنظيف أفضل وهواء نظيفًا في غرفتك. كما تحافظ التصفية المتعددة الطبقات على قوة الشفط التي تتمتع بها المكانس الكهربائية خلال فترة استخدام الكيس. تم اختبار s-bag ULP من قبل معهد الاختبار المستقل TÜV Rheinland Group واعتماده، كما تم تثبيت أن هذا المنتج يدوم بنسبة 80% أكثر من كيس الغبار القياسي.

      وصول إلى أبعد الأماكن لتنظيف مريح

      وصول إلى أبعد الأماكن لتنظيف مريح

      وصول إلى 11 متر لتنظيف مساحة أكبر من دون الحاجة إلى تبديل الموصل.

      خرطوم دوار 360Flex لتحيرك سلس

      خرطوم دوار 360Flex لتحيرك سلس

      يمنحك الخرطوم الدوار من Philips قابلية التدوير 360 درجة لتحريك المكنسة الكهربائية بسهولة في المنزل.

      وصلات SmartLock للتأقلم بسهولة مع كل مهمة تنظيف

      وصلات SmartLock للتأقلم بسهولة مع كل مهمة تنظيف

      يمكن تثبيت أو إلغاء تثبيت وصلات SmartLock من Philips الفريدة على الفوهات والأنبوب التلسكوبي أثناء التنظيف. تتيح لك وصلات SmartLock بشكل بديهي تعديل الأنبوب التلسكوبي إلى الارتفاع المفضل.

      المواصفات التقنية

      • تصميم

        اللون
        البني الفاتح
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        500 ‏x‏ 310‏ x‏ 300 mm
        وزن المنتج
        5.0 kg

      • مدى الاستفادة

        مسكة يدوية
        مقبض مريح مع مفتاح تمرير الهواء
        دائرة العمل نصف القطرية
        11 m
        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
        وصلات الأنبوب
        SmartLock
        مقبض الحمل
        الجهة العلوية والأمامية
        التحكم بالطاقة
        التحكم بالطاقة على الجهاز
        مساعدة في الإيقاف المؤقت أو التخزين
        عمودي وأفقي
        مؤشر لامتلاء كيس الغبار
        نعم
        نوع العجلات
        مطاط
        طول سلك الطاقة
        8 m

      • الفوهات والملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فرهة صغيرة/فرشاة اثنين في واحد
        مخزن الملحقات
        على ملقط الأنبوب
        فوهة إضافية
        Turbo brush
        فوهة عادية
        فوهة TriActive+‎

      • تصفية

        سعة كيس الغبار
        5 لتر
        نوع كيس الغبار
        كيس من نوع s-bag بأداء يدوم طويلًا
        HEPA Air Seal
        نعم
        مرشح لمخرج الهواء
        مرشح Ultra Clean Air HEPA 13
        مرشح المحرك
        من ثلاث طبقات

      • Performance

        مستوى الضجيج (Lc IEC)
        79 ديسيبل
        طاقة الإدخال (IEC)
        1800 W
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        36 kPa
        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        51 لتر/الثانية
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        500 W
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        2200 W

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            • تم اختبار قوة الشفط بالتوافق مع معيار IEC 60312-1، من قبل معهد الاختبار الخارجي SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (قسم أسلوب حياة المستهلك Philips Consumer LifeStyle B.V.، أغسطس 2012)