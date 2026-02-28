مقبضا حمل مريحان لراحة تامة

لا تتضمن المكنسة الكهربائية مقبض حمل واحد، بل اثنين. عندما تكون المكنسة على دولابَيها، يمكنك تحريكها بسهولة وبدون الانحناء كثيرًا بواسطة المقبض في أعلاها، كما يمكّنك المقبض الثاني على الجهة الأمامية من الجهاز من حملها بطريقة مستقيمة ومريحة.