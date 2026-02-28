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  • Standard Product Photo Philips Studio Vacuum cleaner with bag FC9088/01
  • Alternative Product Photograph Philips Studio Vacuum cleaner with bag
  • Alternative Product Photograph Philips Studio Vacuum cleaner with bag FC9088/01
  • Product in Use Photo Philips Studio Vacuum cleaner with bag FC9088/01
  • Product in Use Photo Philips Studio Vacuum cleaner with bag
  • Standard Product Photo Philips Studio Vacuum cleaner with bag FC9088/01
  • Alternative Product Photograph Philips Studio Vacuum cleaner with bag
  • Alternative Product Photograph Philips Studio Vacuum cleaner with bag FC9088/01
  • Product in Use Photo Philips Studio Vacuum cleaner with bag FC9088/01
  • Product in Use Photo Philips Studio Vacuum cleaner with bag

تم إيقافه

Studioمكنسة كهربائية مع كيس

FC9088/01

نحو بيئة أنظف

تم تصميم Studio للأشخاص الذي يرغبون في الاستمتاع بأداء مكنسة كهربائية كبيرة وباستخدام مكنسة من صغيرة الحجم في الوقت نفسه. يستهلك المحرك الجديد ذو الطاقة العالية الكثافة والفعال جدًا طاقة أقل بنسبة تصل إلى 30%، ويحافظ في الوقت نفسه على قوة الشفط الممتازة.

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توفير 30% من الطاقة مع محرك ذات أداء عالٍ وفعالية كبيرة*

نحو بيئة أنظف

  • EnergyCare

  • مكنسة ParquetCare الكهربائية

محرك جديد عالي الأداء بقوة 1250 واط يولد طاقة امتصاص بقوة 250 واط كحد أقصى

محرك جديد عالي الأداء بقوة 1250 واط يولد طاقة امتصاص بقوة 250 واط كحد أقصى

يولّد المحرك ذو الطاقة العالية الكثافة والفعال جدًا بقوة 1250 واط قوة شفط تبلغ 350 واط كحد أقصى، ما يعني أن الطاقة المستخدمة ستكون أقل بنسبة 30% بدون المساومة على نتيجة التنظيف.

مقبض ComfortControl المصمم بشكل مريح

مقبض ComfortControl المصمم بشكل مريح

يساعد هذا المقبض بتصميمه المريح في تفادي تشنّج المعصمين، ويوفّر لك إمكانية استخدام المكواة بيد واحدة وبدون أي مجهود. استمتع بالتنظيف السهل.

مقبضا حمل مريحان لراحة تامة

مقبضا حمل مريحان لراحة تامة

لا تتضمن المكنسة الكهربائية مقبض حمل واحد، بل اثنين. عندما تكون المكنسة على دولابَيها، يمكنك تحريكها بسهولة وبدون الانحناء كثيرًا بواسطة المقبض في أعلاها، كما يمكّنك المقبض الثاني على الجهة الأمامية من الجهاز من حملها بطريقة مستقيمة ومريحة.

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
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  1. بالمقارنة مع المكنسة الكهربائية من Philips بقوة 2000 واط؛ المقاييس الداخلية لـ Philips‏، 2008.