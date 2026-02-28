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FC9088/01
نحو بيئة أنظف
تم تصميم Studio للأشخاص الذي يرغبون في الاستمتاع بأداء مكنسة كهربائية كبيرة وباستخدام مكنسة من صغيرة الحجم في الوقت نفسه. يستهلك المحرك الجديد ذو الطاقة العالية الكثافة والفعال جدًا طاقة أقل بنسبة تصل إلى 30%، ويحافظ في الوقت نفسه على قوة الشفط الممتازة.
EnergyCare
مكنسة ParquetCare الكهربائية
يولّد المحرك ذو الطاقة العالية الكثافة والفعال جدًا بقوة 1250 واط قوة شفط تبلغ 350 واط كحد أقصى، ما يعني أن الطاقة المستخدمة ستكون أقل بنسبة 30% بدون المساومة على نتيجة التنظيف.
يساعد هذا المقبض بتصميمه المريح في تفادي تشنّج المعصمين، ويوفّر لك إمكانية استخدام المكواة بيد واحدة وبدون أي مجهود. استمتع بالتنظيف السهل.
لا تتضمن المكنسة الكهربائية مقبض حمل واحد، بل اثنين. عندما تكون المكنسة على دولابَيها، يمكنك تحريكها بسهولة وبدون الانحناء كثيرًا بواسطة المقبض في أعلاها، كما يمكّنك المقبض الثاني على الجهة الأمامية من الجهاز من حملها بطريقة مستقيمة ومريحة.
المراجعات
بالمقارنة مع المكنسة الكهربائية من Philips بقوة 2000 واط؛ المقاييس الداخلية لـ Philips، 2008.