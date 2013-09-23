FC8652/01
قوة شفط قصوى للحصول على نتائج تنظيف أفضل*
توفر Performer Active الجديدة من Philips تنظيفًا أفضل بفضل تقنية Airflow Plus والمحرك القوي بقدرة 2000 واطإكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تزيد تقنية Airflow Max تدفق الهواء، مما يتيح لكيس الغبار التوسّع بطريقة موحّدة، فتحصل بالتالي على أعلى قوة شفط، حتى أثناء امتلاء الكيس!
يولّد المحرك بقوة 2100 واط قوة شفط قصوى تبلغ 400 واط لنتائج تنظيف ممتازة.
تتيح لك حجرة الغبار بسعة 4 لتر المصممة بشكل مميز استخدام كيس الغبار إلى أقصى حد للتنظيف لفترة أطول.
إن المقبض المريح هذا هو مناسب للاستخدام. تتيح لك إمكانية تمديده الإضافية فرصة أكبر للوصول إلى الأماكن، إذًا يمكنك تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة.
تم تطوير كيس الغبار Philips الجديد والمتألف من مواد صناعية لتوفير أداء يدوم طويلاً للمكنسة الكهربائية، أي قوة شفط عالية وتصفية قصوى حتى امتلاء كيس الغبار فيصبح جاهزًا للتخلص منه.
يلتقط فلتر HEPA 10 وAirSeal جزئيات الغبار الصغيرة قبل تدفق الهواء للاستمتاع بجو خالٍ من الغبار ونظيف وبهواء صحي.
الفوهات والملحقات
التصميم
الوزن والأبعاد
الاستدامة
تصفية
مدى الاستفادة
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