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  • قوة شفط قصوى للحصول على نتائج تنظيف أفضل* قوة شفط قصوى للحصول على نتائج تنظيف أفضل* قوة شفط قصوى للحصول على نتائج تنظيف أفضل*

    Performer Active مكنسة كهربائية مع كيس

    FC8652/01

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    قوة شفط قصوى للحصول على نتائج تنظيف أفضل*

    توفر Performer Active الجديدة من Philips تنظيفًا أفضل بفضل تقنية Airflow Plus والمحرك القوي بقدرة 2000 واط

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    Performer Active مكنسة كهربائية مع كيس

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    قوة شفط قصوى للحصول على نتائج تنظيف أفضل*

    مع تقنية AirFlow Max وكيس غبار بسعة 4 لتر

    • 2000 واط
    • تقنية AirflowMax
    • فلتر EPA 10
    تقنية Airflow Max الثورية لامتصاص مثالي

    تقنية Airflow Max الثورية لامتصاص مثالي

    تزيد تقنية Airflow Max تدفق الهواء، مما يتيح لكيس الغبار التوسّع بطريقة موحّدة، فتحصل بالتالي على أعلى قوة شفط، حتى أثناء امتلاء الكيس!

    محرك بقوة 2000 واط يولّد قوة شفط قصوى تبلغ 400 واط

    محرك بقوة 2000 واط يولّد قوة شفط قصوى تبلغ 400 واط

    يولّد المحرك بقوة 2100 واط قوة شفط قصوى تبلغ 400 واط لنتائج تنظيف ممتازة.

    كيس غبار بسعة 4 لتر لعملية تنظيف أطول

    كيس غبار بسعة 4 لتر لعملية تنظيف أطول

    تتيح لك حجرة الغبار بسعة 4 لتر المصممة بشكل مميز استخدام كيس الغبار إلى أقصى حد للتنظيف لفترة أطول.

    الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

    الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

    إن المقبض المريح هذا هو مناسب للاستخدام. تتيح لك إمكانية تمديده الإضافية فرصة أكبر للوصول إلى الأماكن، إذًا يمكنك تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة.

    كيس من نوع S-bag Classic بأداء يدوم لمدة أطول بنسبة 50%

    كيس من نوع S-bag Classic بأداء يدوم لمدة أطول بنسبة 50%

    تم تطوير كيس الغبار Philips الجديد والمتألف من مواد صناعية لتوفير أداء يدوم طويلاً للمكنسة الكهربائية، أي قوة شفط عالية وتصفية قصوى حتى امتلاء كيس الغبار فيصبح جاهزًا للتخلص منه.

    AirSeal مع فلتر EPA10 لهواء صحي

    يلتقط فلتر HEPA 10 وAirSeal جزئيات الغبار الصغيرة قبل تدفق الهواء للاستمتاع بجو خالٍ من الغبار ونظيف وبهواء صحي.

    المواصفات التقنية

    • الفوهات والملحقات

      فوهة عادية
      فوهة متعددة الاستخدامات
      الملحقات المضمّنة
      • أداة للتشققات
      • فوهة صغيرة

    • التصميم

      اللون
      أحمر حاد

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      447‏x‏304‏x‏234  mm
      وزن المنتج
      5.2  kg

    • الاستدامة

      دليل المستخدم
      100% من الورق المعاد تدويره

    • تصفية

      فلتر لمخرج الهواء
      فلتر EPA 10
      فلتر المحرك
      مرشح صغير

    • مدى الاستفادة

      دائرة العمل نصف القطرية
      9  m
      وصلات الأنبوب
      على شكل قمع
      مقبض الحمل
      الجهة الأمامية
      نوع الأنبوب
      أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
      مسكة يدوية
      مقبض مريح مع مفتاح تمرير الهواء
      نوع العجلات
      مطاط
      مساعدة في الإيقاف المؤقت أو التخزين
      عمودي وأفقي

    Badge-D2C

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    • *النتائج مقارنة بـ Philips PowerLife، تم اختباره داخليًا في أغسطس 2013
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