الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

Performer Active

مكنسة كهربائية مع كيس

FC8652/01
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • قوة شفط قصوى للحصول على نتائج تنظيف أفضل* قوة شفط قصوى للحصول على نتائج تنظيف أفضل* قوة شفط قصوى للحصول على نتائج تنظيف أفضل*
    -{discount-value}

    Performer Active مكنسة كهربائية مع كيس

    FC8652/01
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    قوة شفط قصوى للحصول على نتائج تنظيف أفضل*

    توفر Performer Active الجديدة من Philips تنظيفًا أفضل بفضل تقنية Airflow Plus والمحرك القوي بقدرة 2000 واط إكتشف كلّ المميزات

    Performer Active مكنسة كهربائية مع كيس

    قوة شفط قصوى للحصول على نتائج تنظيف أفضل*

    توفر Performer Active الجديدة من Philips تنظيفًا أفضل بفضل تقنية Airflow Plus والمحرك القوي بقدرة 2000 واط إكتشف كلّ المميزات

    قوة شفط قصوى للحصول على نتائج تنظيف أفضل*

    توفر Performer Active الجديدة من Philips تنظيفًا أفضل بفضل تقنية Airflow Plus والمحرك القوي بقدرة 2000 واط إكتشف كلّ المميزات

    Performer Active مكنسة كهربائية مع كيس

    قوة شفط قصوى للحصول على نتائج تنظيف أفضل*

    توفر Performer Active الجديدة من Philips تنظيفًا أفضل بفضل تقنية Airflow Plus والمحرك القوي بقدرة 2000 واط إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مكنسة كهربائية مع كيس

      قوة شفط قصوى للحصول على نتائج تنظيف أفضل*

      مع تقنية AirFlow Max وكيس غبار بسعة 4 لتر

      • 2000 واط
      • تقنية AirflowMax
      • فلتر EPA 10
      تقنية Airflow Max الثورية لامتصاص مثالي

      تقنية Airflow Max الثورية لامتصاص مثالي

      تزيد تقنية Airflow Max تدفق الهواء، مما يتيح لكيس الغبار التوسّع بطريقة موحّدة، فتحصل بالتالي على أعلى قوة شفط، حتى أثناء امتلاء الكيس!

      محرك بقوة 2000 واط يولّد قوة شفط قصوى تبلغ 400 واط

      محرك بقوة 2000 واط يولّد قوة شفط قصوى تبلغ 400 واط

      يولّد المحرك بقوة 2100 واط قوة شفط قصوى تبلغ 400 واط لنتائج تنظيف ممتازة.

      كيس غبار بسعة 4 لتر لعملية تنظيف أطول

      كيس غبار بسعة 4 لتر لعملية تنظيف أطول

      تتيح لك حجرة الغبار بسعة 4 لتر المصممة بشكل مميز استخدام كيس الغبار إلى أقصى حد للتنظيف لفترة أطول.

      الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

      الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

      إن المقبض المريح هذا هو مناسب للاستخدام. تتيح لك إمكانية تمديده الإضافية فرصة أكبر للوصول إلى الأماكن، إذًا يمكنك تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة.

      كيس من نوع S-bag Classic بأداء يدوم لمدة أطول بنسبة 50%

      كيس من نوع S-bag Classic بأداء يدوم لمدة أطول بنسبة 50%

      تم تطوير كيس الغبار Philips الجديد والمتألف من مواد صناعية لتوفير أداء يدوم طويلاً للمكنسة الكهربائية، أي قوة شفط عالية وتصفية قصوى حتى امتلاء كيس الغبار فيصبح جاهزًا للتخلص منه.

      AirSeal مع فلتر EPA10 لهواء صحي

      يلتقط فلتر HEPA 10 وAirSeal جزئيات الغبار الصغيرة قبل تدفق الهواء للاستمتاع بجو خالٍ من الغبار ونظيف وبهواء صحي.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        أحمر حاد
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        447‏x‏304‏x‏234 mm
        وزن المنتج
        5.2 kg

      • مدى الاستفادة

        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
        مسكة يدوية
        مقبض مريح مع مفتاح تمرير الهواء
        دائرة العمل نصف القطرية
        9 m
        وصلات الأنبوب
        على شكل قمع
        مقبض الحمل
        الجهة الأمامية
        مساعدة في الإيقاف المؤقت أو التخزين
        عمودي وأفقي
        نوع العجلات
        مطاط
        طول سلك الطاقة
        6 m

      • الفوهات والملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فوهة صغيرة
        فوهة عادية
        فوهة متعددة الاستخدامات

      • الاستدامة

        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • تصفية

        سعة كيس الغبار
        4 لتر
        مرشح لمخرج الهواء
        فلتر EPA 10
        مرشح المحرك
        مرشح صغير

      • Performance

        مستوى الضجيج (Lc IEC)
        82 ديسيبل
        طاقة الإدخال (IEC)
        1800 W
        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        42 لتر/الثانية
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        30 kPa
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        400 W
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        2000 W

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          • *النتائج مقارنة بـ Philips PowerLife، تم اختباره داخليًا في أغسطس 2013