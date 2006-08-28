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  • أعلى طاقة امتصاص لا مثيل لها أعلى طاقة امتصاص لا مثيل لها أعلى طاقة امتصاص لا مثيل لها

    مكنسة كهربائية مع كيس

    FC9164

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    أعلى طاقة امتصاص لا مثيل لها

    أعلى طاقة امتصاص لا مثيل لها، ينتج عنها عملية تنظيف لا تحتاج إلى بذل أي جهد: هذا هو التفسير لمجموعة FC916x. تتألف من فلتر صحي ونظام سهل لإزالة أكياس الغبار وهذا ما يتيح لـمجموعة FC916x الاهتمام بإزالة الغبار والأوساخ التي تشكو منها.

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    مكنسة كهربائية مع كيس

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    أعلى طاقة امتصاص لا مثيل لها

    500 واط طاقة امتصاص لتنظيف لا يحتاج إلى أي جهد

    • الاهتمام بالحيوانات
    محرك بقوة 2200 واط يولد قوة امتصاص 500 واط كحدّ أقصى

    محرك بقوة 2200 واط يولد قوة امتصاص 500 واط كحدّ أقصى

    يولّد المحرك القوي هذا بقوة 2200 واط قوة امتصاص بقوة 500 واط لنتائج تنظيف ممتازة.

    فلتر HEPA AirSeal وفلتر HEPA 13

    فلتر HEPA AirSeal وفلتر HEPA 13

    تم تصميم هذه المكنسة الكهربائية من Philips وتركيبها بحيث يمر الهواء الذي يشفط من خلال فلتر HEPA 13 القابل للغسيل (تصفية بنسبة 99.95%) قبل أن يتسرّب. لا مجال للتسرّب!

    كيس الغبار s-bag كبير جداً سعة 4 لترات لأداء يدوم طويلاً

    كيس الغبار s-bag كبير جداً سعة 4 لترات لأداء يدوم طويلاً

    تتيح لك سعة كيس الغبار الكبير هذا أن تستخدمه إلى أقصى حد، مما يعني أن يمكنك تغيير كيس الغبار بشكل أقل تكرارًا.

    فوهة الفرشاة الفائقة السرعة تزيل 25% من الشعر والغبار

    فوهة الفرشاة الفائقة السرعة تزيل 25% من الشعر والغبار

    تتيح لك فوهة الفرشاة الفائقة السرعة تنظيفًا عميقًا للسجاد وإزالة الشعر والمواد المخفوقة بشكل سيرع عن السجاد. تزيل الفرشاة الدوّارة جزيئات الغبار الصغيرة والشعر بفعالية، مما يمنحك أداء تنظيف أفضل بنسبة 25% على السجاد. كما تمنع عجلات الفوهة حدوث تلف في حال الاستخدام على الأرضيات الصلبة.

    المواصفات التقنية

    • الفوهات والملحقات

      فوهة عادية
      فوهة TriActive
      الإكسسوارات المضمنة
      • أداة تنظيف الشقوق
      • فوهة صغيرة
      مخزن الملحقات
      على المسكة اليدويّة
      فوهة إضافية
      Turbo brush

    • تصميم

      اللون
      أحمر إمبرور

    • الأداء

      مستوى الضجيج (Lc IEC)
      78  dB

    • التنقية

      نوع كيس الغبار
      كيس s-bag anti-odour
      مرشح لمخرج الهواء
      مرشح Ultra Clean Air HEPA 13
      HEPA AirSeal
      نعم

    • إمكانية الاستخدام

      وصلات الأنبوب
      زر
      مقبض الحمل
      الجهة العلوية والأمامية
      التحكم بالطاقة
      التحكم بالطاقة على الجهاز
      نوع الأنبوب
      أنبوب تلسكوبي مطلي بالمعدن ومؤلف من ثلاث قطع
      مؤشر لامتلاء كيس الغبار
      نعم
      نوع العجلات
      مطاط
      علبة التنظيف المريح
      نعم

    Badge-D2C

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