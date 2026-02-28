أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس*

بفضل محرّك المكنسة الكهربائية PerformerPro من Philips الفعال بقوة 2100 واط وحجرة الغبار المصممة خصيصًا، تحافظ هذه الأخيرة على تدفق عالٍ للهواء، مما يوفّر أعلى قدرة على الشفط. ويتيح ذلك الحصول على نتائج تنظيف مذهلة حتى أثناء امتلاء الكيس!*