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تم إيقافه
FC9184/01
أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس*
بفضل محرّك المكنسة الكهربائية PerformerPro من Philips الفعال بقوة 2100 واط وحجرة الغبار المصممة خصيصًا، تحافظ هذه الأخيرة على تدفق عالٍ للهواء، مما يوفّر أعلى قدرة على الشفط. ويتيح ذلك الحصول على نتائج تنظيف مذهلة حتى أثناء امتلاء الكيس!*
2100 واط
مرشح HEPA 12
5 لترات
يولّد المحرك بقوة 2100 واط قوة امتصاص بقوة 475 واط كحد أقصى لنتائج تنظيف ممتازة.
تنظف فوهة TriActive بثلاث طرق وبتمريرة واحدة: 1) تفتح السجاد بلطف بفضل قاعدتها المصممة خصيصًا لإزالة الغبار من العمق. 2) تشفط القطع الكبيرة بفضل فتحتها الأكبر في الجهة الأمامية. 3) تلتقط الغبار والأوساخ بدقّة بجانب الأثاث والجدران بفضل قناتَي الهواء على الجهة اليسرى واليمنى.
هذا الفلتر الخاص يلتقط 99.5% من الغبار قبل أن يعاد نفخ الهواء في غرفتك، مما يضمن بيئة خالية من الغبار تماماً.
المراجعات
تم اختبار قوة الشفط بالتوافق مع معيار IEC 60312-1، من قبل معهد الاختبار الخارجي SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (قسم أسلوب حياة المستهلك Philips Consumer LifeStyle B.V.، أغسطس 2012)