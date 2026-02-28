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  • Standard Product Photo Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag FC9184/01
  • Find your model number - export Philips
  • Standard Product Photo Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag FC9184/01
  • Find your model number - export Philips

تم إيقافه

PerformerProمكنسة كهربائية مع كيس

FC9184/01

أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس*

بفضل محرّك المكنسة الكهربائية PerformerPro من Philips الفعال بقوة 2100 واط وحجرة الغبار المصممة خصيصًا، تحافظ هذه الأخيرة على تدفق عالٍ للهواء، مما يوفّر أعلى قدرة على الشفط. ويتيح ذلك الحصول على نتائج تنظيف مذهلة حتى أثناء امتلاء الكيس!*

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مع محرّك بقوّة 2100 واط وكيس غبار بسعة 5 ليتر

أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس*

  • 2100 واط

  • مرشح HEPA 12

  • 5 لترات

محرك بقوة 2100 واط يولد قوة امتصاص 475 واط كحدّ أقصى

محرك بقوة 2100 واط يولد قوة امتصاص 475 واط كحدّ أقصى

يولّد المحرك بقوة 2100 واط قوة امتصاص بقوة 475 واط كحد أقصى لنتائج تنظيف ممتازة.

فوهة TriActive ‏3 في 1 الجديدة لالتقاط الغبار الناعم والخشن

فوهة TriActive ‏3 في 1 الجديدة لالتقاط الغبار الناعم والخشن

تنظف فوهة TriActive بثلاث طرق وبتمريرة واحدة: 1) تفتح السجاد بلطف بفضل قاعدتها المصممة خصيصًا لإزالة الغبار من العمق. 2) تشفط القطع الكبيرة بفضل فتحتها الأكبر في الجهة الأمامية. 3) تلتقط الغبار والأوساخ بدقّة بجانب الأثاث والجدران بفضل قناتَي الهواء على الجهة اليسرى واليمنى.

مرشح EPA 12 مع تصفية الغبار بنسبة 99,5%

مرشح EPA 12 مع تصفية الغبار بنسبة 99,5%

هذا الفلتر الخاص يلتقط 99.5% من الغبار قبل أن يعاد نفخ الهواء في غرفتك، مما يضمن بيئة خالية من الغبار تماماً.

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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إخلاء المسؤولية

  1. تم اختبار قوة الشفط بالتوافق مع معيار IEC 60312-1، من قبل معهد الاختبار الخارجي SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (قسم أسلوب حياة المستهلك Philips Consumer LifeStyle B.V.، أغسطس 2012)