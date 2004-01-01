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    FC9304/01

    FC9304/01

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    FC9304/01

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    المواصفات التقنية

    • الفوهات والملحقات

      فوهة عادية
      فوهة SilentSeal بصوت منخفض
      الملحقات المضمّنة
      • فرشاة
      • أداة تنظيف الشقوق
      • فوهة صغيرة
      مخزن الملحقات
      على المسكة اليدويّة
      فوهة إضافية
      فوهة خاصة بالأرضيات الخشبية

    • التصميم

      اللون
      أرجواني داكن

    • الاستدامة

      التّعبئة
      90% من المواد المعاد تدويرها<
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • Performance

      قوة الإدخال (الحد الأقصى)
      W  W
      طاقة الإدخال (IEC)
      W  W
      مستوى الضجيج (Lc IEC)
      dB  dB
      قوة الامتصاص (حد أقصى)
      W  W
      المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
      kPa  kPa
      انسياب الهواء (الحد الأقصى)
      l/s  l/s

    • تصفية

      سعة كيس الغبار
      L  L
      نوع كيس الغبار
      s-bag
      مرشح لمخرج الهواء
      المرشح القابل للغسل Ultra Clean Air HEPA 13
      HEPA Air Seal
      نعم

    • مدى الاستفادة

      طول سلك الطاقة
      m  m
      وصلات الأنبوب
      زر
      دائرة العمل نصف القطرية
      11  m
      مقبض الحمل
      الجهة العلوية والأمامية
      نوع الأنبوب
      أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
      التحكم بالطاقة
      التحكم بالطاقة على الجهاز
      مؤشر لامتلاء كيس الغبار
      نعم
      نوع العجلات
      مطاط
      علبة التنظيف المريح
      نعم

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