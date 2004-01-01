FC9304/01
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميم هذه المكنسة الكهربائية من Philips وتركيبها بحيث يمر الهواء الذي يشفط من خلال فلتر HEPA 13 القابل للغسيل (تصفية بنسبة 99.95%) قبل أن يتسرّب. لا مجال للتسرّب!
ما من خطر إحداث خدوش بفضل هذه الفوهة وشعيرات الفرشاة الناعمة المصممة خصيصًا لتنظيف الأرضيات الصلبة.
لا تتضمن المكنسة الكهربائية مقبض حمل واحد، بل اثنين. عندما تكون المكنسة على دولابَيها، يمكنك تحريكها بسهولة وبدون الانحناء كثيرًا بواسطة المقبض في أعلاها، كما يمكّنك المقبض الثاني على الجهة الأمامية من الجهاز من حملها بطريقة مستقيمة ومريحة.
الفوهات والملحقات
التصميم
الاستدامة
Performance
تصفية
مدى الاستفادة
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