ماذا تعرف عن لمبات الهالوجين المخصصة للمصابيح الأمامية؟



حاليًا، يحافظ الهالوجين اليوم على مكانته كتقنية سائدة للمبات المصابيح الأمامية للسيارات، إذ يتم تزويد أكثر من 80% من السيارات الحديثة بلمبات الهالوجين**. إن لمبة الهالوجين عبارة عن مصباح متوهج يتألف من فتيل التنغستين مثبّت بإحكام في غلاف شفاف وصغير مليء بمزيج من الغازات النبيلة.

يتم تصنيع لمبات الهالوجين للمصابيح الأمامية من Philips واعتمادها وفقًا لأنظمة السيارات ذات الصلة. وتشمل المواصفات التدفق الضوئي المسموح به باللومن، واستهلاك الطاقة الكهربائية، وبالطلع كل الأبعاد، بدءًا من اللمبة الزجاجية نفسها ووصولاً إلى القاعدة. تضمن هذه المواصفات أن تتلاءم كل لمبة مع كل مصباح أمامي وأن يوفّر هذا المزيج شعاع الضوء المناسب لضمان سلامتك على الطرقات.

يمكنك التواصل مع أي من موزّعينا وكراجاتنا وبائعي التجزئة المعتمدين للحصول على لمبات الهالوجين المخصصة للمصابيح الأمامية من Philips اليوم!