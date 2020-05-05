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    اكتشف لمبات الهالوجين المخصصة للسيارات التي نقدّمها 

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    ماذا تعرف عن لمبات الهالوجين المخصصة للمصابيح الأمامية؟

    حاليًا، يحافظ الهالوجين اليوم على مكانته كتقنية سائدة للمبات المصابيح الأمامية للسيارات، إذ يتم تزويد أكثر من 80% من السيارات الحديثة بلمبات الهالوجين**. إن لمبة الهالوجين عبارة عن مصباح متوهج يتألف من فتيل التنغستين مثبّت بإحكام في غلاف شفاف وصغير مليء بمزيج من الغازات النبيلة. 

     

    يتم تصنيع لمبات الهالوجين للمصابيح الأمامية من Philips واعتمادها وفقًا لأنظمة السيارات ذات الصلة. وتشمل المواصفات التدفق الضوئي المسموح به باللومن، واستهلاك الطاقة الكهربائية، وبالطلع كل الأبعاد، بدءًا من اللمبة الزجاجية نفسها ووصولاً إلى القاعدة. تضمن هذه المواصفات أن تتلاءم كل لمبة مع كل مصباح أمامي وأن يوفّر هذا المزيج شعاع الضوء المناسب لضمان سلامتك على الطرقات.

     

    يمكنك التواصل مع أي من موزّعينا وكراجاتنا وبائعي التجزئة المعتمدين للحصول على لمبات الهالوجين المخصصة للمصابيح الأمامية من Philips اليوم!
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      • جهة علوية من الكروم لشكل أنيق

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      • تركيبة طلاء حائزة براءة اختراع من Philips لإخراج ضوء دقيق

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      • فتيل عالي الدقة لضوء أكثر سطوعًا

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      *الصورة: RacingVision H7

      **المصدر: تقرير IHS المخصص حول السيارات المسجلة، 2018

      فوائد ترقية لمبات الهالوجين المخصصة للمصابيح الأمامية

      سطوع أكثر
      شكل أنيق
      تصنيع المعدّات الأصلية
      ضوء بارد
      زجاج الكوارتز من Philips
      الامتثال لتصديق ECE

      العثور على لمبات لهالوجين المناسبة للمصابيح الأمامية في سيارتك


      أدوات مفيدة تساعدك على الاختيار الصحيح

      العثور على مصباح الهالوجين المناسب لسيارتك
      هالوجين قياسية

      اكتشف ترقيات الهالوجين التي نقدّمها
      Vision
      Vision 
      LongLife EcoVision
      LongLife EcoVision
      WhiteVision ultra
      WhiteVision ultra 
      X-tremeVision G-force
      X-tremeVision G-force
      RacingVision GT200
      RacingVision GT200
      الميزات الخاصة
      رؤية إضافية
      تحسين فترة الاستخدام
      اللمبة الأكثر بياضًا التي يسمح باستخدامها على الطريق 
      أفضل مزيج من الأداء وفترة الاستخدام
      أداء مذهل
      السطوع
      لغاية 30%*
      قياسية
      لغاية 60% أو أكثر*
      لغاية 130%*
      لغاية 200%*
      لون الضوء
      لغاية 3200 كلفن
      قياسية
      لغاية 4200 كلفن
      حتى 3500 كلفن
      حتى 3500 كلفن
      مجموعة المصابيح الأمامية 
      ‏H1 وH3 وH4 وH7 وH11 وH15 وHB3 وHB4
      ‏H1 وH3 وH4 وH7 وH11 وH18 وH19 وHIR2
      H1و H3و H4و H7و H8و H11و HB3و HB4و HIR2
      ‏H1 وH4 وH7 وH11 وHB3 وHB4
      H4 وH7
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      *مقارنة بالمعيار القانوني الأدنى

      كيفية استبدال لمبات المصابيح الأمامية من Philips

      كيفية استبدال لمبات المصابيح الأمامية في سيارة Peugeot 308
      كيفية استبدال لمبات المصابيح الأمامية في سيارة Peugeot 308
      كيفية استبدال لمبات المصابيح الأمامية في سيارة Range Rover Evoque
      كيفية استبدال لمبات المصابيح الأمامية في سيارة Range Rover Evoque
      كيفية استبدال لمبات المصابيح الأمامية في سيارة Mini Cooper Countryman
      كيفية استبدال لمبات المصابيح الأمامية في سيارة Mini Cooper Countryman
      كيفية استبدال لمبات المصابيح الأمامية في سيارة Volkswagen Golf VII
      كيفية استبدال لمبات المصابيح الأمامية في سيارة Volkswagen Golf VII
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      دعم للمركبات والسيارات

      دعم للمركبات والسيارات

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      مكان الشراء

      مكان الشراء

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      ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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