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  • اشعر بالأمان، وقُد بأمان اشعر بالأمان، وقُد بأمان اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    Vision رؤية إضافية

    12580B1

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    بهدف المساومة بشكل أفضل بين أداء شعاع الضوء بسعر تنافسي بامتياز وبين جودة المعدّات الأصلية لمزيد من السلامة والراحة

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    Vision رؤية إضافية

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    مراجعة كل مصابيح أمامية

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    المعدات الأصلية

    • نوع المصباح: H15
    • 12 فولت، 55/15 واط
    • رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 30%
    • أفضل قيمة مقابل المال
    • عدد اللمبات: 1

    مدة استهلاك ومتانة محسّنتان

    تنتج حلول الإضاءة الخاصة بنا شعاع ضوء قويًا ودقيقًا مع أقصى حد من إخراج الضوء. نحن نقوم بإنتاج أفضل حلول الإضاءة وأكثرها فعالية لأننا نعرف أن مصابيحنا العالية الجودة قد تساهم يومًا في إنقاذ حياة إنسان.

    التوافق مع معيار الجودة العالية الخاص بتصديق ECE

    تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.

    استبدل كلا المصباحين الأماميين معًا لمزيد من السلامة

    نوصي بشدة بتبديلها بالأزواج لأداء ضوء متماثل.

    مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل الوظائف

    أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي وظيفة؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: الشعاع العالي، الشعاع المنخفض، الضباب الأمامي، المؤشر الأمامي، المؤشر الجانبي، المؤشر الخلفي، مصباح التوقف، مصباح الرجوع العكسي، مصباح الضباب الخلفي، مصابيح لوحة ترخيص السيارة، مصباح الرجوع العكسي/الركن، المصابيح الداخلية.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      المنافع المتوقعة
      قياسية
      أبرز ما في المنتج
      مصابيح Philips القياسية

    • وصف المنتج

      تطبيق
      • شعاع عالي
      • DRL
      القاعدة
      PGJ23T-1
      التعيين
      12580B1
      تصديق ECE
      نعم
      النطاق
      • الرؤية
      • قياسية
      التقنية
      هالوجين
      نوع
      H15

    • الخصائص الكهربائية

      فولتية
      12  فولت
      القدرة الكهربائية
      55/15 واط

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      12580B1
      رمز الطلب
      20001730

    • بيانات العلبة

      نوع العلبة
      B1
      EAN1
      8719018020017
      EAN3
      8719018020031

    • معلومات حول المنتج المغلف

      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      36.3  غ
      الطول
      9.5  سم
      العرض
      4.6  سم
      الارتفاع
      12.9  سم
      الوزن الصافي لكل قطعة
      23.3  غ
      كمية الحزمة
      1
      الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
      10

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      25.5  سم
      العرض
      19  سم
      الارتفاع
      13  سم
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      0.7  غ

    Badge-D2C

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