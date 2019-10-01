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    X-tremeVision G-force مقاومة الاهتزاز تبلغ 10G

    12972XVGS2

    استمتع بأداء من مستويات جديدة

    تعتبر مصابيح X-tremeVision G-force من Philips من المصابيح الأكثر سطوعًا التي يمكنك شراؤها؛ فهي تتفوّق على معظم مصابيح السيارات الأخرى مع سطوع إضافي بنسبة تصل إلى 130%، وطول فائق لشعاع الضوء ومقاومة للاهتزاز تبلغ 10G. تمكّن من الرؤية لمسافة أبعد، والتفاعل بشكل أسرع، والقيادة بمستوى أمان أكبر.

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    X-tremeVision G-force مقاومة الاهتزاز تبلغ 10G

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    استمتع بأداء من مستويات جديدة

    ضوء أكثر سطوعًا حتى 130%

    • نوع المصباح: H7
    • 12 فولت، 55 واط
    • مقاومة الاهتزاز تم اختبارها تبلغ G10
    • سطوع أفضل بنسبة تصل إلى 130%
    • عدد اللمبات: 2

    تمكّن من الرؤية لمسافة أبعد والتفاعل بشكل أسرع مع سطوع إضافي يصل إلى 130%

    تعتبر الإضاءة المثالية مهمة جدًا تحديدًا عندما يتعلق الأمر بالمسافات، أي عادة ما بين 75-100 متر أمام سيارتك. تعزز مصابيح X-tremeVision G-force من Philips رؤيتك مع مزيد من السطوع بنسبة تصل إلى 130%. يساعد هذا الأمر على تمييز العوائق وأي مخاطر محتملة بشكل أسرع من أغلبية المصابيح الأمامية الهالوجين الأخرى.

    واحدة من أكثر اللمبات سطوعًا لأداء ضوء أمثل

    تؤكد المصابيح الأمامية X-tremeVision G-force من Philips صدارتها في عالم إضاءة السيارات، بفضل هندسة فتيلها العالية الدقة والمحسّنة، وتعبئة الغاز العالي الضغط لغاية 13 بار، والطلاء العالي الدقة وزجاج الكوارتز العالي الجودة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية. وتم تصميمها للحصول على أعلى مستوى من الأداء ومن دون المساومة على الرؤية الواضحة.

    ضوء أكثر بياضًا بكثير لتحسين الراحة والسلامة

    يعتبر الضوء الأبيض الساطع بحرارة لون تصل إلى 3500 كلفن ضوءًا أكثر بياضًا بكثير من المصابيح الأمامية القياسية. توفّر تقنية الطلاء المتدرّج الحاصلة على براءة اختراع من Philips ضوءًا أكثر قوة. بالتالي، ستتمكن من الاستمتاع بأداء الإضاءة الأكثر سطوعًا وتجربة قيادة ليلاً مريحة جدًا.

    فترة استهلاك من الأمان حتى تتمكّن من الرؤية والظهور

    يشكل أي فشل محتمل لقطعة بديلة خطرًا عليك وعلى سيارتك، وينطبق ذلك بالتحديد على المصابيح الأمامية. إذ يقلّص كل مصباح أمامي مكسور قابلية الرؤية والسلامة لك وللسيارات القادمة باتجاهك. لذلك، تم تخصيص مصابيح X-tremeVision G-force من Philips لفترة استهلاك طويلة وموثوقة. يمكنك أن ترى وتظهر لفترات أطول من أي مصباح عالي الأداء آخر.

    يعني الأداء مزيدًا من الضوء وفترة استهلاك أطول

    تم تصنيع مصابيح X-tremeVision G-force من Philips لأداء متميز، فهي تنتج ضوءًا أكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 130% من دون المساومة على فترة الاستهلاك. ومع ما يصل إلى 450 ساعة عمل*، تعتبر فترة استهلاك مصابيح X-tremeVision G-force من Philips أعلى بكثير من أي منتجات منافسة في فئة الأضواء الأقوى (*تم اختبارها على فولطية قياسية من 13.2 فولت).

    لمبات الأداء والتحمل لمقاومة الاهتزاز التي تبلغ 10G

    لا تدع حفرة تكون خط النهاية لمصابيح سيارتك. قد تشكل القيادة اليوم تحديًا لسيارتك، ولكن تم تصميم مصابيح X-tremeVision G-force من Philips لتدوم طويلاً. وتؤكّد هذه المصابيح قدرتها العالية على التحمل بعد أن تم اختبارها لمقاومة الاهتزاز حتى 10G.

    من أكثر المصابيح الأمامية الآمنة التي يسمح باستخدامها على الطريق

    تعتبر مصابيح X-tremeVision G-force من Philips أكثر طريقة آمنة وسهلةً وفعالة لترقية مصابيح سيارتك الأمامية ضمن المعايير القانونية. والمصابيح معتمدة من أنظمة ECE بالكامل.

    تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

    تشتهر أضواء Philips المتطورة تقنيًا في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات المعدات الأصلية العالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المطبّقة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. وتتوافق مصابيح X-tremeVision G-force مع طرازات السيارات للعلامات التجارية المهمة، مثل Audi وBMW وFord وGM وToyota وVolkswagen. راجع دليل تحديد المنتج لمزيد من المعلومات.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      المنافع المتوقعة
      مزيد من الضوء
      أبرز ما في المنتج
      مزيد من الضوء

    • وصف المنتج

      تطبيق
      • شعاع عالي
      • شعاع منخفض
      القاعدة
      PX26d
      التعيين
      12972XVGS2
      تصديق ECE
      نعم
      النطاق
      X-tremeVision G-force
      التقنية
      هالوجين
      نوع
      H7

    • فترة الاستهلاك

      فترة الاستهلاك
      450 ساعة

    • خصائص الضوء

      حرارة اللون
      لغاية 3500  كلفن
      لومن
      1500 ±10% لومن

    • الخصائص الكهربائية

      فولتية
      12  فولت
      القدرة الكهربائية بالواط
      55 واط

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      12972XVGS2
      رمز الطلب
      35541328

    • بيانات العلبة

      نوع العلبة
      S2
      EAN1
      8727900355413
      EAN3
      8727900355789

    • معلومات حول المنتج المغلف

      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      72.2  غ
      الطول
      11  سم
      العرض
      5.3  سم
      الارتفاع
      13.3  سم
      كمية الحزمة
      2
      الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
      10

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      28.6  سم
      العرض
      14.1  سم
      الارتفاع
      12  سم
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      0.35  كلغ

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