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    LongLife EcoVision فترة استهلاك أطول

    12644LLC1

    القيادة بحذر

    تدوم لمبات المصابيح الأمامية LongLife EcoVision من Philips أطول بكثير من المصابيح القياسية، الأمر الذي يجعلها الخيار الطبيعي للسائقين الباحثين عن تقليل جهود صيانة سياراتهم إلى أدنى حد.

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    LongLife EcoVision فترة استهلاك أطول

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    فترة استهلاك أطول، استبدال أقل

    • نوع المصباح: H19
    • 12 فولت، 60/55 واط
    • فترة خدمة أطول، استبدال أقل
    • لمبة بمقاومة قصوى
    • عدد اللمبات: 1

    لن تكون حاجة لإجراء أي تغيير لغاية 1,500 ساعة

    تساهم المواد العالية الجودة وتصميم الفتيل المتين في أن تدوم مصابيح LongLife EcoVision من Philips لغاية 1,500 ساعة. يعني ذلك وقتًا أقل في استبدال اللمبات المنطفئة، وتقليص الحاجة إلى الصيانة. وتجعل هذه المتانة من مصابيح LongLife EcoVision من Philips مثالية للسيارات العالية الفولطية أيضًا.

    تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

    تشتهر أضواء Philips المتطورة تقنيًا في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات المعدات الأصلية العالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المطبّقة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. وتتوافق مصابيح LongLife EcoVision مع طرازات السيارات للعلامات التجارية المهمة، مثل Audi وBMW وFord وGM وToyota وVolkswagen. راجع دليل تحديد المنتج لمزيد من المعلومات.

    تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

    يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والرطوبة والاهتزاز، ما يُلغي خطر الانفجار. وتستطيع مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا للضغط الأعلى داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى.

    استبدل كلا لمبتي المصابيح الأمامية معًا لمزيد من السلامة.

    هناك أسباب وجيهة لاستبدال لمبات المصابيح الأمامية بالأزواج ففتيل المصابيح الأمامية الأقدم سينكسر بشكل أسرع. وفي نهاية فترة استخدامها، تعكس المصابيح ضوءًا أقل، وبالتالي تقلّص قابلية الرؤية. هذا ويعتبر استبدال لمبتي المصابيح الأمامية معًا أسرع وأسهل وأقل كلفة مقارنةً باستبدال لمبة واحدة فقط. كما أن استخدام لمبات المعدات الأصلية يقلل فرصة انطفائها بشكل أسرع نظرًا لمعايير الجودة العالية المطبقة عليها والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      المنافع المتوقعة
      يدوم لفترة أطول
      أبرز ما في المنتج
      فترة استهلاك أطول

    • وصف المنتج

      تطبيق
      • شعاع عالي
      • شعاع منخفض
      القاعدة
      PU43t-3
      التعيين
      مصباح H19 LongLife EcoVision
      تصديق ECE
      نعم
      النطاق
      LongLife EcoVision
      التقنية
      هالوجين
      نوع
      H19

    • فترة الاستهلاك

      فترة الاستهلاك
      1500h

    • خصائص الضوء

      لومن
      1200/1750 +/-10%
      حرارة اللون
      N.A.

    • الخصائص الكهربائية

      القدرة الكهربائية بالواط
      60‏/55  واط
      فولتية
      12  فولت

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      12644LLC1
      رمز الطلب
      35605230

    • بيانات العلبة

      نوع العلبة
      C1
      EAN1
      8727900356052
      EAN3
      8727900356069

    • معلومات حول المنتج المغلف

      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      29.7  غ
      الطول
      4.55  سم
      العرض
      4.55  سم
      الارتفاع
      7.6  سم
      الوزن الصافي لكل قطعة
      23  غ
      كمية الحزمة
      1
      الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
      10

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      23.8  سم
      العرض
      9.3  سم
      الارتفاع
      7.8  سم
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      0.327  كلغ

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