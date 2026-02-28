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WhiteVision ultraشكل أنيق أبيض

12342WVUSM

مظهر أنيق لا يقاوم

تتميز مصابيح WhiteVision ultra H4 من Philips بأحدث تركيبة طلاء وتوفّر حرارة لون مذهلة تبلغ 4200 كيلفن، فتشكّل بالتالي مصابيح الهالوجين الأكثر بياضًا ضمن مجموعتنا التي يسمح باستخدامها على الطريق، والخيار المثالي إذا كنت تبحث عن مظهر جميل أنيق.

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أحدث الأضواء البيضاء الأنيقة لسيارتك

مظهر أنيق لا يقاوم

  • نوع المصباح: H4

  • مصابيح الوضعية 12 فولت، 55/‏60 واط، W5W مضمّنة

  • رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 60%

  • لغاية 4200 كلفن

  • عدد اللمبات: 2+2

ضوء أبيض حاد يصل إلى 4200 كلفن

بفضل حرارة لون تصل إلى 4200 كلفن، تُضفي المصابيح الأمامية WhiteVision ultra من Philips طابعًا ثوريًا على مظهر السيارة مع الضوء الأبيض الحاد. إنها الخيار المناسب لتجربة قيادة ساطعة وأنيقة!

المصابيح الأمامية الهالوجين التي تمت ترقيتها والتي توفر شكلاً أنيقًا جدًا

تم تصميم مصابيح WhiteVision ultra من Philips للسائقين الذين يبحثون عن ترقية بأسلوب يذكّر بإضاءة LED ومظهرها، إلا أنهم يقودون سيارة بتقنية الهالوجين. وبفضل تركيبة الطلاء المتقدّمة والجديدة على الزجاج، تشكّل مصابيح WhiteVision ultra المصابيح الأكثر بياضًا لدينا التي يسمح باستخدامها على الطريق، لتوفير مظهر مذهل في عاكس المصباح الأمامي.

مصابيح أمامية رائعة بيضاء يسمح باستخدامها على الطريق لتأمين شكل أنيق

إن لمبات المصابيح الأمامية المحسّنة WhiteVision ultra حاصلة على تصديق ECE للضوء الأبيض الساطع على الطريق. يتمتّع السائقون بشكل زاهٍ وبلمبة يسمح باستخدامها على الطريق وتمتثل للقوانين ذات الصلة. يمكنك الحصول على رؤية ممتازة، وذلك من دون المساومة على السلامة من خلال إرسال توهّج باتجاه السيارة التي تسير أمامك.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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