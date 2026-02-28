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WhiteVision ultraشكل أنيق أبيض

9012WVUB1

مظهر أنيق لا يقاوم

تتميّز مصابيح WhiteVision ultra من Philips بأحدث تركيبة طلاء وتوفّر ضوءًا أبيض مذهلاً. إنها مصابيح الهالوجين الأكثر بياضًا التي يسمح باستخدامها على الطريق ضمن مجموعتنا، والخيار المثالي إذا كنت تبحث عن مظهر جميل وأنيق.

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أحدث الأضواء البيضاء الأنيقة لسيارتك

مظهر أنيق لا يقاوم

  • نوع المصباح: HIR2

  • 12 فولت، 55 واط

  • رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 60%

  • مظهر أبيض حاد

  • عدد اللمبات: 1

ضوء أبيض حاد

تُغيّر المصابيح الأمامية WhiteVision ultra من Philips مظهر سيارتك بصورة جذرية بفضل الضوء الأبيض الحاد. إنها الخيار المناسب لتجربة قيادة ساطعة وأنيقة!

المصابيح الأمامية الهالوجين التي تمت ترقيتها والتي توفر شكلاً أنيقًا جدًا

تم تصميم مصابيح WhiteVision ultra من Philips للسائقين الذين يبحثون عن ترقية بأسلوب يذكّر بإضاءة LED ومظهرها، إلا أنهم يقودون سيارة بتقنية الهالوجين. وبفضل تركيبة الطلاء المتقدّمة والجديدة على الزجاج، تشكّل مصابيح WhiteVision ultra المصابيح الأكثر بياضًا لدينا التي يسمح باستخدامها على الطريق، لتوفير مظهر مذهل في عاكس المصباح الأمامي.

مصابيح أمامية رائعة بيضاء يسمح باستخدامها على الطريق لتأمين شكل أنيق

إن لمبات المصابيح الأمامية المحسّنة WhiteVision ultra حاصلة على تصديق ECE للضوء الأبيض الساطع على الطريق. يتمتّع السائقون بشكل زاهٍ وبلمبة يسمح باستخدامها على الطريق وتمتثل للقوانين ذات الصلة. يمكنك الحصول على رؤية ممتازة، وذلك من دون المساومة على السلامة من خلال إرسال توهّج باتجاه السيارة التي تسير أمامك.

المواصفات التقنية

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