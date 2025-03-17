التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.