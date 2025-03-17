مصطلحات البحث

    12362PRB1

    تمنح لمبات مصابيح Vision الأمامية رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 30% مقارنةً مع لمبات السيارات القياسية، وتضمن أداء شعاع ضوء ممتازًا بأسعار تنافسية جدًا مع جودة المعدات الأصلية لمزيد من السلامة والراحة.

    Vision رؤية إضافية

    رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 30% مقارنةً مع مصباح قياسي

    • نوع المصباح: H11
    • 12 فولت، 55 واط
    • رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 30%
    • أفضل قيمة مقابل السعر
    • عدد اللمبات: 1
    تعكس لمبات Vision أشعة ضوء أطول من المصابيح القياسية

    تعكس لمبات Vision أشعة ضوء أطول من المصابيح القياسية

    تنتج حلول الإضاءة الخاصة بنا شعاع ضوء قويًا ودقيقًا مع أقصى حد من إخراج الضوء. نحن نقوم بإنتاج أفضل حلول الإضاءة وأكثرها فعالية لأننا نعرف أن مصابيحنا العالية الجودة قد تساهم يومًا في إنقاذ حياة إنسان

    تبدأ السلامة على الطرقات بالرؤية والظهور

    تبدأ السلامة على الطرقات بالرؤية والظهور

    يُشكّل الضوء أساسيًا للقيادة ويُعدّ الجزء الأول والوحيد في دورة السلامة التي تساعد في الواقع على تجنب وقوع الحوادث. وتعزز Philips الحماية الفعالة للسلامة لتجنب وقوع الحوادث من خلال زيادة الرؤية العامة وإنارة الطرقات.

    تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

    تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

    طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

    استبدل كلا المصباحين الأماميين معًا لمزيد من السلامة

    استبدل كلا المصباحين الأماميين معًا لمزيد من السلامة

    نوصي بشدة بتبديلها بالأزواج لأداء ضوء متماثل

    مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل الوظائف

    مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل الوظائف

    أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي وظيفة؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: الشعاع العالي، الشعاع المنخفض، الضباب الأمامي، المؤشر الأمامي، المؤشر الجانبي، المؤشر الخلفي، مصباح التوقف، مصباح الرجوع العكسي، مصباح الضباب الخلفي، مصابيح لوحة ترخيص السيارة، مصباح الرجوع للخلف/الركن، المصابيح الداخلية.

    التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

    التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

    تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.

    تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

    تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

    يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى

    تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية ضد الرطوبة

    تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية ضد الرطوبة

    لا يمكن للمبة مضاءة أن تتحمل الصدمات الحرارية إلا إذا كانت مصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية): إذا لمست قطرة ماء باردة اللمبة الساخنة، وهو ما قد يحصل عندما تقود السيارة عبر الماء مع وحدة مصباح أمامي مكسورة.

    شركة تصنيع مصابيح سيارات حائزة على جوائز

    شركة تصنيع مصابيح سيارات حائزة على جوائز

    غالبًا ما تحصل مصابيحنا على جوائز من خبراء السيارات

    تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

    تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

    تحمي تقنية الطلاء المقاوم للأشعة فوق البنفسجية الخاصة من Philips المصابيح الأمامية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة، الأمر الذي يجعل زجاج الكوارتز المطلي بطلاء مقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips مثاليًا لكل طروف القيادة وضمانًا لقابلية استخدام تدوم طويلاً

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      المنافع المتوقعة
      مزيد من الضوء
      أبرز ما في المنتج
      رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 30%

    • وصف المنتج

      تطبيق
      • شعاع عالي
      • شعاع منخفض
      القاعدة
      PGJ19-2
      التعيين
      مصباح H11 Vision
      تصديق ECE
      نعم
      النطاق
      الرؤية
      التقنية
      هالوجين
      نوع
      H11

    • فترة الاستهلاك

      فترة الاستهلاك
      800h

    • خصائص الضوء

      لومن
      1350 ±10%  لومن
      حرارة اللون
      لغاية 3200 كيلفن

    • الخصائص الكهربائية

      القدرة الكهربائية
      55  واط
      فولتية
      12  فولت

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      12362PRB1
      رمز الطلب
      36428630

    • بيانات العلبة

      نوع العلبة
      B1
      EAN1
      8727900364286
      EAN3
      8727900364293

    • معلومات حول المنتج المغلف

      العرض
      9.5  سم
      الارتفاع
      13.5  سم
      الوزن الصافي لكل قطعة
      21  غ
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      41.3  غ
      الطول
      4.74  سم
      كمية الحزمة
      1
      الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
      10

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      26.1  سم
      العرض
      14,6  سم
      الارتفاع
      14,6  سم
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      0.413  كلغ

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

