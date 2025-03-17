12362PRB1
اشعر بالأمان، وقُد بأمان
تمنح لمبات مصابيح Vision الأمامية رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 30% مقارنةً مع لمبات السيارات القياسية، وتضمن أداء شعاع ضوء ممتازًا بأسعار تنافسية جدًا مع جودة المعدات الأصلية لمزيد من السلامة والراحة.إكتشف كلّ المميزات
تنتج حلول الإضاءة الخاصة بنا شعاع ضوء قويًا ودقيقًا مع أقصى حد من إخراج الضوء. نحن نقوم بإنتاج أفضل حلول الإضاءة وأكثرها فعالية لأننا نعرف أن مصابيحنا العالية الجودة قد تساهم يومًا في إنقاذ حياة إنسان
يُشكّل الضوء أساسيًا للقيادة ويُعدّ الجزء الأول والوحيد في دورة السلامة التي تساعد في الواقع على تجنب وقوع الحوادث. وتعزز Philips الحماية الفعالة للسلامة لتجنب وقوع الحوادث من خلال زيادة الرؤية العامة وإنارة الطرقات.
طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.
نوصي بشدة بتبديلها بالأزواج لأداء ضوء متماثل
أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي وظيفة؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: الشعاع العالي، الشعاع المنخفض، الضباب الأمامي، المؤشر الأمامي، المؤشر الجانبي، المؤشر الخلفي، مصباح التوقف، مصباح الرجوع العكسي، مصباح الضباب الخلفي، مصابيح لوحة ترخيص السيارة، مصباح الرجوع للخلف/الركن، المصابيح الداخلية.
تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.
يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى
لا يمكن للمبة مضاءة أن تتحمل الصدمات الحرارية إلا إذا كانت مصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية): إذا لمست قطرة ماء باردة اللمبة الساخنة، وهو ما قد يحصل عندما تقود السيارة عبر الماء مع وحدة مصباح أمامي مكسورة.
غالبًا ما تحصل مصابيحنا على جوائز من خبراء السيارات
تحمي تقنية الطلاء المقاوم للأشعة فوق البنفسجية الخاصة من Philips المصابيح الأمامية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة، الأمر الذي يجعل زجاج الكوارتز المطلي بطلاء مقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips مثاليًا لكل طروف القيادة وضمانًا لقابلية استخدام تدوم طويلاً
