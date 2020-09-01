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    WhiteVision ultra شكل أنيق أبيض

    12360WVUB1

    مظهر أنيق لا يقاوم

    تتميّز مصابيح WhiteVision ultra من Philips بأحدث تركيبة طلاء وتوفّر ضوءًا أبيض مذهلاً. إنها مصابيح الهالوجين الأكثر بياضًا التي يسمح باستخدامها على الطريق ضمن مجموعتنا، والخيار المثالي إذا كنت تبحث عن مظهر جميل وأنيق.

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    WhiteVision ultra شكل أنيق أبيض

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    مظهر أنيق لا يقاوم

    أحدث الأضواء البيضاء الأنيقة لسيارتك

    • نوع المصباح: H8
    • 12 فولت، 35 واط
    • رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 60%
    • مظهر أبيض حاد
    • عدد اللمبات: 1
    تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

    تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

    تشتهر أضواء Philips المتطورة تقنيًا في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات المعدات الأصلية العالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المطبّقة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. وتتوافق مصابيح WhiteVision ultra مع طرازات السيارات للعلامات التجارية المهمة، مثل Audi وBMW وFord وGM وToyota وVolkswagen. راجع دليل تحديد المنتج لمزيد من المعلومات.

    ضوء أبيض حاد

    تُغيّر أضواء الضباب WhiteVision ultra من Philips مظهر سيارتك بصورة جذرية بفضل الضوء الأبيض الحاد. إنها الخيار المناسب لتجربة قيادة ساطعة وأنيقة!

    أضواء الضباب الهالوجين المحسّنة لمظهر أنيق جدًا

    تم تصميم مصابيح WhiteVision ultra من Philips للسائقين الذين يرغبون في الارتقاء بالشكل والمظهر بطريقة شبيهة لإضاءة LED، إلا أنهم يملكون سيارة بتقنية تقليدية. بفضل تركيبة طلاء الزجاج المتقدّمة والجديدة، تشكّل لمبات WhiteVision ultra المصابيح الأكثر بياضًا التي يُسمح باستخدامها على الطريق ضمن مجموعتنا. وهي تقدّم شكلاً أنيقًا في عاكس ضوء الضباب، ولونًا مطابقًا للون لمبات المصابيح الأمامية المحسّنة.

    أضواء ضباب بيضاء مذهلة يُسمح باستخدامها على الطريق للحصول على مظهر أنيق

    تتميّز لمبات أضواء الضباب المحسّنة WhiteVision ultra بتصديق ECE في ما يتعلق باستخدام الضوء الأبيض الساطع على الطريق. سيستمتع السائقون بمظهر حيوي وبلمبة يُسمح باستخدامها على الطريق وتتوافق مع الأنظمة ذات الصلة. استمتع برؤية ممتازة من دون إبهار سائقي السيارات القادمة والمجازفة بسلامتهم.

    ضوء أبيض لتحسين الرؤية والراحة

    تعمل تركيبة الطلاء WhiteVision ultra الجديدة، بالإضافة إلى الضوء الأبيض البارد، على تحسين الرؤية ليلاً بشكل ملحوظ وتعزز راحة السائق من خلال تخفيف تعب العينين. عندما تلتقي روعة التصميم بالوظائف العملية، ستتمتّع بشكل رائع وراحة محسّنة خلال القيادة.

    رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 60% لرفع مستوى الوضوح

    بفضل رؤية محسّنة بنسبة تصل إلى 60% مقارنةً مع الحد الأدنى للمعيار القانوني، يسمح لك نمط شعاع الضوء الأطول برؤية مستخدمي الطرق الآخرين بشكل أوضح، والعكس صحيح. وهو يحسّن مستوى السلامة ويمنحهم المزيد من الوقت للتفاعل مع المخاطر المحتملة على الطريق.

    لمباتنا الأكثر بياضًا لأداء أنيق على الطريق

    تسمح المصابيح الأفضل والأكثر سطوعًا بتقديم أداء أفضل على الطريق. تحدد المصابيح الأمامية WhiteVision ultra من Philips معيارًا جديدًا في الأضواء البيضاء التي يسمح باستخدامها على الطريق، بفضل هندسة فتيلها العالية الدقة والمحسنة، وتعبئة الغاز العالي الضغط، والطلاء العالي الدقة وزجاج الكوارتز العالي الجودة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية. تمت هندسة المصابيح للشكل الجميل والرؤية، وهي تؤمن تجربة قيادة أكثر راحةً ومتعةً.

    لا تساوم على السلامة، غيّر المصابيح بالأزواج

    يعتبر تغيير كلا المصباحين الأماميين بالأزواج أمرًا عمليًا أكثر من مجرد تغيير المصباح المنطفئ فقط. تتمتّع اللمبات الحديثة الجديدة بإخراج ضوء أكبر وأداء أفضل، فتوفّر تجربة قيادة أكثر أمانًا. بشكل عام، تتعدد منافع وفوائد تغيير المصابيح بالأزواج: عناء أقل، توفير التكلفة، تجنب فشل المصابيح الأمامية، شعاع أكثر سطوعًا وتوازنًا، ولكن الأهم من كل ذلك السلامة.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      المنافع المتوقعة
      الطريقة
      أبرز ما في المنتج
      مظهر أبيض حاد

    • وصف المنتج

      تطبيق
      ضوء الضباب الأمامي
      القاعدة
      PGJ19-1
      التعيين
      12360WVUB1
      تصديق ECE
      نعم
      النطاق
      WhiteVision ultra
      التقنية
      هالوجين
      نوع
      H8

    • فترة الاستهلاك

      فترة الاستهلاك
      400h

    • خصائص الضوء

      لومن
      800 ± 15%
      حرارة اللون
      لغاية 3800 كلفن

    • الخصائص الكهربائية

      القدرة الكهربائية بالواط
      35  واط
      فولتية
      12  فولت

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      12360WVUB1
      رمز الطلب
      00533528

    • بيانات العلبة

      EAN1
      8719018005335
      EAN3
      8719018005342
      نوع العلبة
      B1

    • معلومات حول المنتج المغلف

      الطول
      9.5  سم
      العرض
      5.3  سم
      الارتفاع
      13.3  سم
      كمية الحزمة
      1
      الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
      5

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      25.5  سم
      العرض
      19  سم
      الارتفاع
      13  سم

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