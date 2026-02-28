ضمان لمدة عامين
12972LLECOS2
القيادة بحذر
هل تعبت من تغيير لمبات المصابيح الأمامية طوال الوقت؟ مع فترة استهلاك أفضل للمبات السيارات، تُعدّ LongLife EcoVision من Philips خيار السائقين الذين يبحثون عن تقليل جهود صيانة سياراتهم إلى أدنى حد.
نوع المصباح: H7
12 فولت، 55 واط
استمرارية أكثر، استبدال أقل
لمبة بمقاومة قصوى
عدد اللمبات: 2
طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.
نوصي بشدة بتبديلها بالأزواج لأداء ضوء متماثل
مع LongLife EcoVision من Philips، لا داعي ليقلق السائقون بشأن تغيير مصباح أمامي لما يصل إلى 1500 ساعة.
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