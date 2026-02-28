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LongLife EcoVisionفترة استهلاك أطول

12972LLECOS2

القيادة بحذر

هل تعبت من تغيير لمبات المصابيح الأمامية طوال الوقت؟ مع فترة استهلاك أفضل للمبات السيارات، تُعدّ LongLife EcoVision من Philips خيار السائقين الذين يبحثون عن تقليل جهود صيانة سياراتهم إلى أدنى حد.

عرض جميع المزايا

فترة استهلاك أفضل، استبدال أقل

القيادة بحذر

  • نوع المصباح: H7

  • 12 فولت، 55 واط

  • استمرارية أكثر، استبدال أقل

  • لمبة بمقاومة قصوى

  • عدد اللمبات: 2

تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

استبدل كلا المصباحين الأماميين معًا لمزيد من السلامة

استبدل كلا المصباحين الأماميين معًا لمزيد من السلامة

نوصي بشدة بتبديلها بالأزواج لأداء ضوء متماثل

فترة استهلاك إضافية

فترة استهلاك إضافية

مع LongLife EcoVision من Philips، لا داعي ليقلق السائقون بشأن تغيير مصباح أمامي لما يصل إلى 1500 ساعة.

المواصفات التقنية

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