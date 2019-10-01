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مظهر أنيق لا يقاوم
تتميز مصابيح WhiteVision ultra H7 من Philips بأحدث تركيبة طلاء وتوفّر حرارة لون مذهلة تبلغ 4200 كلفن، ومن ثم فهي مصابيح الهالوجين الأكثر بياضًا ضمن مجموعتنا التي يسمح باستخدامها على الطريق، والخيار المثالي إذا كنت تبحث عن مظهر جميل أنيق.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تشتهر أضواء Philips المتطورة تقنيًا في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات المعدات الأصلية العالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المطبّقة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. وتتوافق مصابيح WhiteVision ultra مع طرازات السيارات للعلامات التجارية المهمة، مثل Audi وBMW وFord وGM وToyota وVolkswagen. راجع دليل تحديد المنتج لمزيد من المعلومات.
بفضل حرارة لون تصل إلى 4200 كلفن، تُضفي المصابيح الأمامية WhiteVision ultra من Philips طابعًا ثوريًا على مظهر السيارة مع الضوء الأبيض الحاد. إنها الخيار المناسب لتجربة قيادة ساطعة وأنيقة!
تم تصميم مصابيح WhiteVision ultra من Philips للسائقين الذين يبحثون عن ترقية بأسلوب يذكّر بإضاءة LED ومظهرها، إلا أنهم يقودون سيارة بتقنية الهالوجين. وبفضل تركيبة الطلاء المتقدّمة والجديدة على الزجاج، تشكّل مصابيح WhiteVision ultra المصابيح الأكثر بياضًا لدينا التي يسمح باستخدامها على الطريق، لتوفير مظهر مذهل في عاكس المصباح الأمامي.
إن لمبات المصابيح الأمامية المحسّنة WhiteVision ultra حاصلة على تصديق ECE للضوء الأبيض الساطع على الطريق. يتمتّع السائقون بشكل زاهٍ وبلمبة يسمح باستخدامها على الطريق وتمتثل للقوانين ذات الصلة. يمكنك الحصول على رؤية ممتازة، وذلك من دون المساومة على السلامة من خلال إرسال توهّج باتجاه السيارة التي تسير أمامك.
تسمح المصابيح الأفضل والأكثر سطوعًا بتقديم أداء أفضل على الطريق. تحدد المصابيح الأمامية WhiteVision ultra من Philips معيارًا جديدًا في الأضواء البيضاء التي يسمح باستخدامها على الطريق، بفضل هندسة فتيلها العالية الدقة والمحسنة، وتعبئة الغاز العالي الضغط، والطلاء العالي الدقة وزجاج الكوارتز العالي الجودة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية. تمت هندسة المصابيح للشكل الجميل والرؤية، وهي تؤمن تجربة قيادة أكثر راحةً ومتعةً.
يعتبر تغيير كلا المصباحين الأماميين بالأزواج أمرًا عمليًا أكثر من مجرد تغيير المصباح المنطفئ فقط. تتمتّع اللمبات الحديثة الجديدة بإخراج ضوء أكبر وأداء أفضل، فتوفّر تجربة قيادة أكثر أمانًا. بشكل عام، تتعدد منافع وفوائد تغيير المصابيح بالأزواج: عناء أقل، توفير التكلفة، تجنب فشل المصابيح الأمامية، شعاع أكثر سطوعًا وتوازنًا، ولكن الأهم من كل ذلك السلامة.
تعمل تركيبة الطلاء WhiteVision ultra الجديدة، بالإضافة إلى الضوء الأبيض البارد، على تحسين الرؤية ليلاً بشكل ملحوظ وتعزز راحة السائق من خلال تخفيف تعب العينين. عندما تلتقي روعة التصميم بالوظائف العملية، ستتمتّع بشكل رائع وراحة محسّنة خلال القيادة.
يُتيح لك نمط الإضاءة الأطول، الذي يوفر رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 60%¹ مقارنةً مع الحد الأدنى للمعيار القانوني، رؤية مستخدمي الطريق الآخرين بوضوح أكبر، والعكس صحيح. وهذا يُحسّن مستوى السلامة ويمنحك المزيد من الوقت للتفاعل مع المخاطر المحتملة على الطريق.
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