ناقل شبكة التحكم النطاقي لمصابيح LED

عند ترقية سيارتك بواسطة لمبات LED المح ّسنة، قد تواجه بعض التحديات، مثل ظهور رسالة خطأ على لوحة المعلومات أو أضواء وامضة أو خافتة. ال تعني رسائل الخطأ هذه أن لمبة LED بحد ذاتها معيبة. فهذه األخطاء شائعة عند الترقية إلى تقنية LED .
لذلك، ط ّورنا حلوالً ذكية للتغلّب على هذه التحديات. تضمن مح ّوالت CANbus الفريدة من Philips عمل أنظمة اإلضاءة
في السيارة بسالسة ألداء كهربائي موثوق به مع مرور الوقت.
لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى هذا المح ّول، يُرجى مراجعة قائمة التوافق على
.philips.com/LEDcompatibility-check
ُرجى استخدام مح ّول CANbus من Philips إلزالة رسالة الخطأ غير الدقيقة الظاهرة على لوحة القيادة وCANbus
إلصالح األضواء من *Philips للتخلّص من مشكلة الوميض.
*تم تضمين CANbus إلصالح األضواء من Philips مباشرة في لمبات LED من الجيل التالي التي نق ّدمها Ultinon( Pro9000 وPro5000 .)Ultinon ما من حاجة إلى مح ّول CANbus إضافي إلزالة الوميض! على الرغم من ذلك،
قد تظهر الحاجة في بعض الحاالت النادرة إلى مح ّول CANbus إضافي إلصالح األضواء بهدف إزالة الوميض بالكامل