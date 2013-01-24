ناقل شبكة التحكم النطاقي لمصابيح LED

نعم، تتميّز مصابيح LED المح ّسنة من Philips بفترة استهالك طويلة، ما يعني أنك توفر في التكلفة وتخفّف من عناء

استبدال اللمبات بشكل متكرر، فمصباح الهالوجين القياسي يتمتّع بفترة استهالك تدوم 500 ساعة، فيما يتميّز مصباح LED

من طراز Pro9000 Ultinon ،على سبيل المثال، بفترة استهالك تدوم 5000 ساعة. خالف ذلك، تستهلك لمبة LED

طاقة أقل بكثير )مثالً، تستهلك مصابيح الهالوجين H4 طاقة تبلغ 55 واط، بينما تستهلك مصابيح [H4 [≈HL-LED

حوالي 20 واط).