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ناقل شبكة التحكم النطاقي لمصابيح LED

اكتشف ناقل شبكة التحكم النطاقي لمصابيح LED

    ما هو محوّل LED CANbus؟


    تشكّل بعض طرازات السيارات تحديات معيّنة في ما يتعلق باللمبات المعدّلة المستندة إلى LED. لذلك، عند ترقية مصابيح سيارتك إلى لمبات LED معدّلة، قد تواجه بعض المشاكل، مثل ظهور رسالة خطأ على لوحة القيادة أو أضواء وامضة أو خافتة. لا تعني رسائل الخطأ هذه أن لمبة LED نفسها معيبة.
    لمبات LED أخرى
    تأثير الوميض
    تأثير الإضاءة الخافتة

    لهذا السبب، قمنا بتطوير حلول ذكية للتغلّب على هذه التحديات. تضمن محوّلات CANbus عمل أنظمة الإضاءة في السيارة بسلاسة تامة، للحصول على أداء كهربائي موثوق به مع مرور الوقت.

     

    يرجى الاطّلاع على قائمة التوافق مع مصابيح LED لضمان شراء حلقة التوصيل المناسبة لطراز سيارتك!
    محوّل CANbus

    محوّل CANbus


    لتفادي رسائل التحذير غير الدقيقة على لوحة القيادة
    HL [≈H4]‎
    HL [≈H7]‎
    FL [≈H8/H11/H16]‎
    CANbus لإصلاح الأضواء

    CANbus لإصلاح الأضواء*


    لتفادي الوميض والإضاءة الخافتة
    HL [≈H1]‎
    HL [≈H7]‎
    **تم تضمين CANbus لإصلاح الأضواء من Philips مباشرة في اللمبات التي نقدّمها من الجيل التالي (Ultinon Pro5000 وUltinon Pro9000). وما من حاجة إلى تركيب ملحقات إضافية! في بعض الحالات النادرة، قد تظهر الحاجة إلى محوّل CANbus إضافي لإزالة تأثير الوميض بالكامل.

    لماذا يجب اختيار محوّلات LED CANbus من Philips؟

    ضمان التوافق

    ضمان التوافق

    تضمن هذه المحولات السهلة التثبيت التوافق مع أنظمة سيارتك الكهربائية، وتمنع ظهور أي مشاكل محتملة في تنبيهات لوحة القيادة والمصابيح الأمامية الوامضة ومؤشرات الضوء العالي*.
    أداء كهربائي متميّز

    أداء كهربائي عال

    يسمح لك محوّل CANbus من Philips بضمان أداء مستمر لمصابيح LED الأمامية المحسّنة والاستمتاع بملاءمة كهربائية أفضل في سيارتك
    تثبيت سهل

    سهولة التثبيت

    يتوافق محوّل LED CANbus من Philips مع كل مجموعات المصابيح الأمامية LED من Philips ‏(Ultinon Essential وUltinon Pro5000 وUltinon Pro9000)
    موصلات مقاومة للمياه

    موصلات مقاومة للمياه

    إن المحولات المحددة النوع متينة وتؤمن حماية من دخول الغبار وهي مقاومة للمياه بتصنيف IP65
    *مؤشر الضوء العالي في لوحة القيادة صالح للمصابيح الأمامية LED [≈H4] فقط.

    العثور على محوّل LED CANbus المناسب لسيارتك


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    العثور على مصابيح led المناسبة لسيارتك

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    أقر بذلك

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