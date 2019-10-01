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  • أداء كهربائي مثالي أداء كهربائي مثالي أداء كهربائي مثالي

    CANbus adaptor LED محوّل CANbus لمصابيح LED

    18952C2

    أداء كهربائي مثالي

    يعتبر ناقل شبكة التحكم النطاقي لمصابيح LED H7 من Philips الإضافة المثالية للمصابيح الأمامية LED القائمة على H7. إنه سهل التركيب ويضمن الملاءمة الكهربائية المثالية مع سيارتك، الأمر الذي يلغي المشاكل المحتملة في تنبيهات لوحة القيادة.

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    CANbus adaptor LED محوّل CANbus لمصابيح LED

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    أداء كهربائي مثالي

    وظيفة سلسة

    • لمصابيح LED-HL [H7]‎
    • حزمة مكونة من: 2
    • نظام متطوّر للسيارة

    ضمان الأداء لمصباح LED-HL [~H7]‎

    تواجه بعض طرازات السيارات تحديات خاصة في ما يتعلّق بمنتجات LED المحسّنة. غير أن محوّلات CANbus الفريدة من Philips تضمن تشغيلاً سلسًا لأي مشاكل كهربائية. وهي تعالج المشاكل المحتملة المتعلقة برسائل الخطأ على لوحة القيادة أو أضواء LED الوامضة.

    سهولة التثبيت

    بفضل التصميم الفريد، يسهل تركيب محوّل CANbus لضمان أداء عالٍ بدءًا من اليوم الأول.

    أداء مثالي في جميع الظروف

    يراعي التصميم المخصص للسيارات لمحوّل CANbus الظروف المتطلبة للاستخدام اليومي في حجرة المحرك.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      أبرز ما في المنتج
      أداء كهربائي مثالي

    • وصف المنتج

      تطبيق
      H7
      التعيين
      CEA H7 18952 12V C2
      تصديق ECE
      لا
      النطاق
      ناقل شبكة التحكم النطاقي لمصابيح LED
      التقنية
      LED
      نوع
      [~H7]

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      18952C2
      رمز الطلب
      5064994

    • بيانات العلبة

      نوع العلبة
      C2
      EAN1
      8719018050649
      EAN3
      8719018050656

    • معلومات حول المنتج المغلف

      الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
      4

    Badge-D2C

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    • تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام مصابيح LED المعدّلة يتطابق مع المتطلبات القانونية المحلية المطّبقة والمرعية الإجراء، ويمتثل لها.
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