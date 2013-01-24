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CANbus adaptor LED

محوّل CANbus لمصابيح LED

18952C2
  • أداء كهربائي مثالي أداء كهربائي مثالي أداء كهربائي مثالي
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    CANbus adaptor LED محوّل CANbus لمصابيح LED

    18952C2

    أداء كهربائي مثالي

    يعتبر ناقل شبكة التحكم النطاقي لمصابيح LED H7 من Philips الإضافة المثالية للمصابيح الأمامية LED القائمة على H7. إنه سهل التركيب ويضمن الملاءمة الكهربائية المثالية مع سيارتك، الأمر الذي يلغي المشاكل المحتملة في تنبيهات لوحة القيادة. إكتشف كلّ المميزات

    CANbus adaptor LED محوّل CANbus لمصابيح LED

    أداء كهربائي مثالي

    يعتبر ناقل شبكة التحكم النطاقي لمصابيح LED H7 من Philips الإضافة المثالية للمصابيح الأمامية LED القائمة على H7. إنه سهل التركيب ويضمن الملاءمة الكهربائية المثالية مع سيارتك، الأمر الذي يلغي المشاكل المحتملة في تنبيهات لوحة القيادة. إكتشف كلّ المميزات

    أداء كهربائي مثالي

    يعتبر ناقل شبكة التحكم النطاقي لمصابيح LED H7 من Philips الإضافة المثالية للمصابيح الأمامية LED القائمة على H7. إنه سهل التركيب ويضمن الملاءمة الكهربائية المثالية مع سيارتك، الأمر الذي يلغي المشاكل المحتملة في تنبيهات لوحة القيادة. إكتشف كلّ المميزات

    CANbus adaptor LED محوّل CANbus لمصابيح LED

    أداء كهربائي مثالي

    يعتبر ناقل شبكة التحكم النطاقي لمصابيح LED H7 من Philips الإضافة المثالية للمصابيح الأمامية LED القائمة على H7. إنه سهل التركيب ويضمن الملاءمة الكهربائية المثالية مع سيارتك، الأمر الذي يلغي المشاكل المحتملة في تنبيهات لوحة القيادة. إكتشف كلّ المميزات

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      أداء كهربائي مثالي

      وظيفة سلسة

      • لمصابيح LED-HL [H7]‎
      • حزمة مكونة من: 2
      • نظام متطوّر للسيارة

      ضمان الأداء لمصباح LED-HL [~H7]‎

      تواجه بعض طرازات السيارات تحديات خاصة في ما يتعلّق بمنتجات LED المحسّنة. غير أن محوّلات CANbus الفريدة من Philips تضمن تشغيلاً سلسًا لأي مشاكل كهربائية. وهي تعالج المشاكل المحتملة المتعلقة برسائل الخطأ على لوحة القيادة أو أضواء LED الوامضة.

      سهولة التثبيت

      بفضل التصميم الفريد، يسهل تركيب محوّل CANbus لضمان أداء عالٍ بدءًا من اليوم الأول.

      أداء مثالي في جميع الظروف

      يراعي التصميم المخصص للسيارات لمحوّل CANbus الظروف المتطلبة للاستخدام اليومي في حجرة المحرك.

      المواصفات التقنية

      • وصف المنتج

        التقنية
        LED
        تطبيق
        H7
        التعيين
        CEA H7 18952 12V C2
        تصديق ECE
        لا
        المجموعة
        ناقل شبكة التحكم النطاقي لمصابيح LED
        نوع
        [~H7]

      • مواصفات التسويق

        أبرز ما في المنتج
        أداء كهربائي مثالي

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        18952C2
        رمز الطلب
        5064930

      • بيانات العلبة

        نوع العلبة
        C2

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          • تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام مصابيح LED المعدّلة يتطابق مع المتطلبات القانونية المحلية المطّبقة والمرعية الإجراء، ويمتثل لها.