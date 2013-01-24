ضمان الأداء لمصباح LED-HL‏ [~H4]

تواجه بعض طرازات السيارات تحديات خاصة في ما يتعلّق بمنتجات LED المحسّنة. غير أن محوّلات CANbus من Philips تضمن تشغيلاً سلسًا لأي مشاكل كهربائية. وهي تعالج المشاكل المحتملة المتعلقة برسائل الخطأ على لوحة القيادة بالإضافة إلى المشاكل في مؤشر الضوء العالي.