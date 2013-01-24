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CANbus adaptor LED

محوّل CANbus

18960C2
  • أداء كهربائي مثالي أداء كهربائي مثالي أداء كهربائي مثالي
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    CANbus adaptor LED محوّل CANbus

    18960C2

    أداء كهربائي مثالي

    يعتبر ناقل شبكة التحكم النطاقي لمصابيح LED H4 من Philips الإضافة المثالية للمصابيح الأمامية LED القائمة على H4. إنه سهل التركيب ويضمن الملاءمة الكهربائية المثالية مع سيارتك، الأمر الذي يلغي المشاكل المحتملة في تنبيهات لوحة القيادة ومؤشر السطوع إكتشف كلّ المميزات

    CANbus adaptor LED محوّل CANbus

    أداء كهربائي مثالي

    يعتبر ناقل شبكة التحكم النطاقي لمصابيح LED H4 من Philips الإضافة المثالية للمصابيح الأمامية LED القائمة على H4. إنه سهل التركيب ويضمن الملاءمة الكهربائية المثالية مع سيارتك، الأمر الذي يلغي المشاكل المحتملة في تنبيهات لوحة القيادة ومؤشر السطوع إكتشف كلّ المميزات

    أداء كهربائي مثالي

    يعتبر ناقل شبكة التحكم النطاقي لمصابيح LED H4 من Philips الإضافة المثالية للمصابيح الأمامية LED القائمة على H4. إنه سهل التركيب ويضمن الملاءمة الكهربائية المثالية مع سيارتك، الأمر الذي يلغي المشاكل المحتملة في تنبيهات لوحة القيادة ومؤشر السطوع إكتشف كلّ المميزات

    CANbus adaptor LED محوّل CANbus

    أداء كهربائي مثالي

    يعتبر ناقل شبكة التحكم النطاقي لمصابيح LED H4 من Philips الإضافة المثالية للمصابيح الأمامية LED القائمة على H4. إنه سهل التركيب ويضمن الملاءمة الكهربائية المثالية مع سيارتك، الأمر الذي يلغي المشاكل المحتملة في تنبيهات لوحة القيادة ومؤشر السطوع إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل headlights

      أداء كهربائي مثالي

      وظيفة سلسة

      • محوّل LED-CANbus H4‎ ‏3 في 1
      • ضد الوميض
      • إزالة الخطأ على لوحة القيادة
      • دعم مؤشر الشعاع العالي

      ضمان الأداء لمصباح LED-HL‏ [~H4]

      تواجه بعض طرازات السيارات تحديات خاصة في ما يتعلّق بمنتجات LED المحسّنة. غير أن محوّلات CANbus من Philips تضمن تشغيلاً سلسًا لأي مشاكل كهربائية. وهي تعالج المشاكل المحتملة المتعلقة برسائل الخطأ على لوحة القيادة بالإضافة إلى المشاكل في مؤشر الضوء العالي.

      المواصفات التقنية

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8727900398090
        EAN3
        8727900398106
        نوع العلبة
        C2

      • وصف المنتج

        التقنية
        LED
        تطبيق
        محوّل CANbus LED لمصابيح LED H4
        نوع
        محوّل CANbus
        رمز تمييز نوع LED
        CEA H4 18960 12V C2
        الميزات التقنية
        إزالة الخطأ على لوحة القيادة
        المجموعة
        محوّل CANbus لمصابيح LED

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        نظام متطوّر للسيارة
        أبرز ما في المنتج
        أداء كهربائي مثالي

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        18960C2
        رمز الطلب
        39809030

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          • تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام مصابيح LED المعدّلة يتطابق مع المتطلبات القانونية المحلية المطّبقة والمرعية الإجراء، ويمتثل لها.