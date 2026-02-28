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CANbus adaptor LEDمحوّل CANbus لمصابيح LED

18954C2

أداء كهربائي مثالي

يعتبر ناقل شبكة التحكم النطاقي لمصابيح LED للضباب من Philips الإضافة المثالية لمصابيح الضباب LED أو المصابيح الأمامية القائمة على H11. إنه سهل التركيب ويضمن الملاءمة الكهربائية المثالية مع سيارتك، الأمر الذي يلغي المشاكل المحتملة في تنبيهات لوحة القيادة.

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وظيفة سلسة

أداء كهربائي مثالي

  • لمصابيح LED-HL [~H11]‎ وLED-FOG

  • حزمة مكونة من: 2

  • نظام متطوّر للسيارة

ضمان الأداء الجيّد لمصباح LED-HL [~H11]‎ ومصباح الضباب LED-FOG

تواجه بعض طرازات السيارات تحديات خاصة في ما يتعلّق بمنتجات LED المحسّنة. غير أن محوّلات CANbus الفريدة من Philips تضمن تشغيلاً سلسًا لأي مشاكل كهربائية. وهي تعالج المشاكل المحتملة المتعلقة برسائل الخطأ على لوحة القيادة

سهولة التثبيت

بفضل التصميم الفريد، يسهل تركيب محوّل CANbus لضمان أداء عالٍ بدءًا من اليوم الأول.

أداء مثالي في جميع الظروف

يراعي التصميم المخصص للسيارات لمحوّل CANbus الظروف المتطلبة للاستخدام اليومي في حجرة المحرك.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام مصابيح LED المعدّلة يتطابق مع المتطلبات القانونية المحلية المطّبقة والمرعية الإجراء، ويمتثل لها.