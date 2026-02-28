ضمان لمدة عامين
18954C2
أداء كهربائي مثالي
يعتبر ناقل شبكة التحكم النطاقي لمصابيح LED للضباب من Philips الإضافة المثالية لمصابيح الضباب LED أو المصابيح الأمامية القائمة على H11. إنه سهل التركيب ويضمن الملاءمة الكهربائية المثالية مع سيارتك، الأمر الذي يلغي المشاكل المحتملة في تنبيهات لوحة القيادة.
لمصابيح LED-HL [~H11] وLED-FOG
حزمة مكونة من: 2
نظام متطوّر للسيارة
تواجه بعض طرازات السيارات تحديات خاصة في ما يتعلّق بمنتجات LED المحسّنة. غير أن محوّلات CANbus الفريدة من Philips تضمن تشغيلاً سلسًا لأي مشاكل كهربائية. وهي تعالج المشاكل المحتملة المتعلقة برسائل الخطأ على لوحة القيادة
بفضل التصميم الفريد، يسهل تركيب محوّل CANbus لضمان أداء عالٍ بدءًا من اليوم الأول.
يراعي التصميم المخصص للسيارات لمحوّل CANbus الظروف المتطلبة للاستخدام اليومي في حجرة المحرك.
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المراجعات
تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام مصابيح LED المعدّلة يتطابق مع المتطلبات القانونية المحلية المطّبقة والمرعية الإجراء، ويمتثل لها.