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حلقات توصيل مصابيح LED

اكتشف حلقات توصيل مصابيح LED التي نقدّمها

    ما هي حلقة توصيل مصابيح LED؟


    يحتوي كل طراز سيارة تقريبًا على مقبس من نوع مختلف للمبات الهالوجين. عند استبدال لمبات الهالوجين بمصابيح LED، قد تحتاج إلى حلقة توصيل لتركيب لمبات LED بإحكام داخل المصباح الأمامي. ويأتي كل مصباح HL [≈H7]‎ المحسّن من Philips مزوّدًا بحلقة وسطى من النوع A. في حال الحاجة إلى نوع آخر من حلقات التوصيل، يمكنك العثور على نوع الحلقة المناسب في قائمة التوافق مع مصابيح LED.

    يرجى الاطّلاع على قائمة التوافق مع مصابيح LED لضمان شراء حلقة التوصيل المناسبة لطراز سيارتك!

    يمكنك التواصل مع أي من موزّعينا وكراجاتنا وبائعي التجزئة المعتمدين اليوم للحصول على حلقات توصيل مصابيح LED من Philips المناسبة لسيارتك!

    لماذا يجب اختيار حلقات توصيل مصابيح LED من Philips؟

    جودة موثوقة

    جودة موثوقة


    صُنعت حلقات التوصيل من Philips من معدن متين ويمكنها تحمّل درجات حرارة عالية وتوفير أداء يدوم طويلاً. وبعد اختبارها في أقسى الظروف، أثبتت قدرتها على تحمّل الجهد المادي والحراري.
    ضمان التوافق

    ضمان التوافق


    تتوافق حلقات التوصيل التي نقدّمها مع لمبات المصابيح الأمامية LED من Philips بالكامل. تضمن الحلقات التي نقدّمها وضع اللمبات وتثبيتها بالزاوية الصحيحة داخل وحدة المصباح الأمامي للسيارة.
    توافق مع معظم طرازات السيارات

    توافق مع معظم طرازات السيارات


    تناسب مجموعة الحلقات التي نقدّمها مجموعة كبيرة من طرازات السيارات، ما يضمن لك راحة البال ويزوّدك بأداء إضاءة رائع. تأتي كل لمبات المصابيح الأمامية المحسّنة من Philips مزوَّدة بحلقة من النوع A مناسبة لتثبيت لمبات LED في معظم طرازات السيارات. لكن، تحتاج بعض السيارات إلى نوع خاص من الحلقات. لمعرفة النوع الذي تحتاج إليه سيارتك، يرجى الاطّلاع على قائمة التوافق مع السيارات التي نقدّمها.

    العثور على حلقة توصيل مصابيح LED المناسبة لسيارتك


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    العثور على مصابيح led المناسبة لسيارتك

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    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك

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