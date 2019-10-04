

يحتوي كل طراز سيارة تقريبًا على مقبس من نوع مختلف للمبات الهالوجين. عند استبدال لمبات الهالوجين بمصابيح LED، قد تحتاج إلى حلقة توصيل لتركيب لمبات LED بإحكام داخل المصباح الأمامي. ويأتي كل مصباح HL [≈H7]‎ المحسّن من Philips مزوّدًا بحلقة وسطى من النوع A. في حال الحاجة إلى نوع آخر من حلقات التوصيل، يمكنك العثور على نوع الحلقة المناسب في قائمة التوافق مع مصابيح LED.



يرجى الاطّلاع على قائمة التوافق مع مصابيح LED لضمان شراء حلقة التوصيل المناسبة لطراز سيارتك!

يمكنك التواصل مع أي من موزّعينا وكراجاتنا وبائعي التجزئة المعتمدين اليوم للحصول على حلقات توصيل مصابيح LED من Philips المناسبة لسيارتك!