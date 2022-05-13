انعكاس ضوء أبيض بارد لغاية 6000 كلفن
فترة استهلاك تصل إلى 2000 ساعة من لمبة ذات أداء موثوق به
تصميم صغير يتلاءم مع مجموعة أكبر من طرازات السيارات*
Ultinon Pro3022 من Philips
ضوء LED أنيق وسهل التركيب!
نقدّم لك لمبات المصابيح الأمامية Ultinon Pro3022 LED من Philips، وهي جيل جديد من لمبات المصابيح الأمامية لتوفير أداء فائق ومتانة استثنائية بسعر مقبول. كذلك، فهي تقدّم ضوءًا أكثر سطوعًا ومظهرًا باللون الأبيض البارد، مقارنة بلمبات الهالوجين.
تُعتبر هذه اللمبات ترقيات مثالية من تقنية الهالوجين إلى LED!
نقدّم لك لمبات المصابيح الأمامية Ultinon Pro3022 LED من Philips، وهي جيل جديد من لمبات المصابيح الأمامية لتوفير أداء فائق ومتانة استثنائية بسعر مقبول. كذلك، فهي تقدّم ضوءًا أكثر سطوعًا ومظهرًا باللون الأبيض البارد، مقارنة بلمبات الهالوجين.
يرجى الاطّلاع على قائمة التوافق لضمان شراء حلقة التوصيل المناسبة وCANbus المناسب لطراز سيارتك!
تضيء مصابيح القيادة الرئيسية مسافة طويلة من الطريق والسيارات أمامك.
تضيء مصابيح القيادة الرئيسية مسافة طويلة من الطريق والسيارات أمامك.
إضاءة الطريقة مباشرة بالقرب من السيارة، مهمة للقيادة الآمنة في الظروف الضبابية.
إضاءة الطريقة مباشرة بالقرب من السيارة، مهمة للقيادة الآمنة في الظروف الضبابية.
ضمان منتج لمدة سنتين + ضمان ممدد لمدة سنة
ضمان منتج لمدة سنتين + ضمان ممدد لمدة سنة
تتميّز مصابيح LED المخصصة للسيارات بأداء متين وإضاءة عالية الجودة
نظاما إدارة الحرارة AirBoost وAirCool**
توفير إخراج إضاءة مستقرّ ومتّسق عند درجة حرارة تشغيل السيارة
نظاما إدارة الحرارة AirBoost وAirCool**
تضمن الإنارة العالية إخراج ضوء متّسق أمام السيارة من دون إبهار مستخدمي الطريق الآخرين
تصميم فريد يدمج الأجهزة الإلكترونية لصندوق التشغيل في هيكل اللمبة، لتركيب سريع وسهل
** تفضّل بزيارة Philips.com/LED-bulbs لمزيد من التفاصيل حول أنظمة تبريد لمبات LED
LUM11258U3022X2
LUM11336U3022X2
LUM11342U3022X2
LUM11972U3022X2
LUM11362U3022X2
LUM11012U3022X2
LUM11005U3022X2
LUM11362U3022X2
LUM11366U3022X2
يتميّز كل نوع من السيارات تقريبًا بنوع مأخذ مختلف لمصابيح الهالوجين. عند استبدال لمبات الهالوجين بمصابيح LED، قد تحتاج إلى حلقة توصيل وCANbus لتثبيت لمبات LED بإحكام داخل المصباح الأمامي والتغلّب على كل التحدّيات مثل الوميض أو الأضواء الخافتة.
يتميّز كل نوع من السيارات تقريبًا بنوع مأخذ مختلف لمصابيح الهالوجين. عند استبدال لمبات الهالوجين بمصابيح LED، قد تحتاج إلى حلقة توصيل وCANbus لتثبيت لمبات LED بإحكام داخل المصباح الأمامي والتغلّب على كل التحدّيات مثل الوميض أو الأضواء الخافتة.
*تأتي كل لمبات LED المحسّنة من Philips مزوّدة بحلقة وسطى واحدة.
أدوات مفيدة تساعدك على
الاختيار الصحيح
أدوات مفيدة تساعدك على
اكتشف لمبات المصابيح الأمامية LED من Philips واختبر لمبات LED التي تناسب احتياجاتك
اكتشف لمبات المصابيح الأمامية LED من Philips واختبر لمبات LED التي تناسب احتياجاتك
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