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    Ultinon Pro3022 من Philips

    ضوء LED أنيق وسهل التركيب!

     

    نقدّم لك لمبات المصابيح الأمامية Ultinon Pro3022 LED من Philips، وهي جيل جديد من لمبات المصابيح الأمامية لتوفير أداء فائق ومتانة استثنائية بسعر مقبول. كذلك، فهي تقدّم ضوءًا أكثر سطوعًا ومظهرًا باللون الأبيض البارد، مقارنة بلمبات الهالوجين.
    تُعتبر هذه اللمبات ترقيات مثالية من تقنية الهالوجين إلى LED!

    Ultinon Pro3200 من Philips على الطريق
    رمز الرؤية الفائقة

    انعكاس ضوء أبيض بارد لغاية 6000 كلفن

    رمز الأبيض البارد

    فترة استهلاك تصل إلى 2000 ساعة من لمبة ذات أداء موثوق به

    رمز فترة الاستهلاك الفائقة

    تصميم صغير يتلاءم مع مجموعة أكبر من طرازات السيارات*

    يرجى الاطّلاع على قائمة التوافق لضمان شراء حلقة التوصيل المناسبة وCANbus المناسب لطراز سيارتك!

    اكتشف مجموعة Ultinon Pro3022 من Philips

    u3200 منتج h7

    لمبات المصابيح الأمامية بشعاع منخفض ومرتفع

     

    تضيء مصابيح القيادة الرئيسية مسافة طويلة من الطريق والسيارات أمامك.

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    u3200 منتج h7

    لمبات ضوء الضباب الأمامي

     

    إضاءة الطريقة مباشرة بالقرب من السيارة، مهمة للقيادة الآمنة في الظروف الضبابية.

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    رمز الضمان الممدد

    ضمان المنتج

     

    ضمان منتج لمدة سنتين + ضمان ممدد لمدة سنة

    تسجيل الضمان الممدد الخاص بك

    اختبر جودة من الفئة المخصصة للسيارات من Ultinon Pro3022 من Philips
     

    رمز رقاقات Led

    رقاقات SMD LED للسيارات


    تتميّز مصابيح LED المخصصة للسيارات بأداء متين وإضاءة عالية الجودة

    رمز التبريد الذكي

    نظاما إدارة الحرارة AirBoost وAirCool**


    توفير إخراج إضاءة مستقرّ ومتّسق عند درجة حرارة تشغيل السيارة

    رمز شعاع Philips المتجانس

    شعاع Philips المتجانس


    تضمن الإنارة العالية إخراج ضوء متّسق أمام السيارة من دون إبهار مستخدمي الطريق الآخرين

    رمز التصميم الصغير والمتكامل

    تصميم صغير ومتكامل


    تصميم فريد يدمج الأجهزة الإلكترونية لصندوق التشغيل في هيكل اللمبة، لتركيب سريع وسهل

    التصميم الصغير الجديد - Ultinon Pro5100 من Philips

    ** تفضّل بزيارة Philips.com/LED-bulbs لمزيد من التفاصيل حول أنظمة تبريد لمبات LED

    العثور على أفضل لمبة LED للمصابيح الأمامية
    الخاصة بسيارتك
     

    لمبات المصابيح الأمامية بشعاع منخفض ومرتفع

    لمبات ضوء الضباب الأمامي

    ملحقات لمبات المصابيح الأمامية LED

     

    يتميّز كل نوع من السيارات تقريبًا بنوع مأخذ مختلف لمصابيح الهالوجين. عند استبدال لمبات الهالوجين بمصابيح LED، قد تحتاج إلى حلقة توصيل وCANbus لتثبيت لمبات LED بإحكام داخل المصباح الأمامي والتغلّب على كل التحدّيات مثل الوميض أو الأضواء الخافتة.

    Type A
    Type A
    Type RAD
    Type RAD
    Type RAE
    Type RAE
    Type RAH
    Type RAH
    Type I
    Type I
    Type K
    Type K
    Type N
    Type N
    Type RAP
    Type RAP

    تأكد من شراء حلقة الموصل المناسبة و CANbus لطراز سيارتك

    *تأتي كل لمبات LED المحسّنة من Philips مزوّدة بحلقة وسطى واحدة.

    Ultinon Pro3022 قياسية

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    حول لمبات المصابيح الأمامية LED من Philips

    عرض الكتالوجات والدلائل التي نقدّمها

     

    أدوات مفيدة تساعدك على
    الاختيار الصحيح

    الانتقال إلى الكتالوج

    رؤية كل لمبات المصابيح الأمامية LED

     

    اكتشف لمبات المصابيح الأمامية LED من Philips واختبر لمبات LED التي تناسب احتياجاتك

    عرض كل لمبات المصابيح الأمامية LED

    اختبر قوة
    Ultinon Pro3022 من Philips

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