LUM11012U3022X2
أضئ الطريق أمامك مع مصباح LED
تم تصميم لمبات المصابيح الأمامية LED من Philips* لتوفير قيمة استثنائية، وإضاءة مريحة وأداء موثوق به. تعد هذه اللمبات الخيار المثالي للترقية من تقنية الهالوجين إلى LED، فهي مصممة لتدوم طويلاً ولتركيبها بسهولة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
للحصول على مظهر عصري بضوء أبيض هادئ، قم بترقية المصابيح الأمامية لسيارتك باستخدام لمبات Ultinon Pro3022 LED من Philips. تأتي هذه اللمبات الفائقة مزوّدة برقاقات LED قوية بحرارة لون تبلغ 6000 كلفن، وتم تصميمها لتوفير أعلى مستوى من الراحة أثناء القيادة. اكتشف العقبات بشكل أسرع واستمتع بالقيادة بثقة أكبر من دون إبهار مستخدمي الطرقات الآخرين. وتمتع بالأداء الفائق والأناقة مع لمبات Ultinon Pro3022 LED من Philips.
يتميز مصباح LED الأيمن بضوء ذي جودة عالية يدوم وقتًا أطول. وتتمتع لمبات Ultinon Pro3022 من Philips بتصميم متين مع نظام تبريد مزدوج: يأتي نظام التبريد النشط AirCool مدمجًا مع مصرّف حراري من الألومنيوم يعمل على إبعاد الحرارة عن المكونات الحساسة في المصباح. يدوم هذا المصباح ما يصل إلى 2000 ساعة، أي أكثر بمقدار أربع مرات من لمبات الهالوجين التي تحلّ محلها***.
يشكّل حجم لمبة LED المحسَّن عاملاً أساسيًا لأن بعض الأجزاء البصرية قد يكون صغيرًا جدًا. وفي حين أن حلول LED المعدلة الأخرى في السوق قد تتضمن صندوق تشغيل خارجيًا، تأتي لمبات Ultinon Pro3022 LED من Philips مزوّدة بصندوق تشغيل مدمج، ما يجعل عملية التركيب أسرع وخالية من العناء. يتلاءم التصميم الصغير لهذه اللمبات مع مجموعة أوسع من طرازات السيارات ويمكن تركيبه بسهولة من قبل الميكانيكيين المتخصصين. قم بإجراء التغيير الذي تحتاج إليه! واتبع دليل الإرشادات المفصّلة هنا****.
تقوم لمبات المصابيح الأمامية للسيارات Ultinon Pro3022 LED من Philips بتحسين رؤيتك بنسبة تصل إلى 100%*. في حين أن بعض لمبات LED الأخرى قد تخيّب الآمال، وذلك عادةً لأن مستوى الإضاءة الخاص بها باللومن أو سطوعها قد يكون أقل في الظروف الحقيقية، توفّر هذه اللمبات أداءً قويًا وضوءًا ذا جودة عالية. علاوة على ذلك، يسمح لك ضوؤها المتجانس بالرؤية بوضوح أكبر من دون إبهار السائقين الآخرين، كما تضمن إنارتها العالية خرج ضوء متّسق أمام السيارة. للحصول على شعاع أمامي جيد، من المهم وضع لمبات LED بطريقة صحيحة في وحدة المصباح الأمامي. لذا، لا تقم بتجاهل مواضع اللمبات، بل خُذ وقتك وقم بذلك بالشكل الصحيح.
قد تفرض بعض طرازات السيارات تحديات محددة للمبات المعدلة القائمة على تقنية LED. لذا، طوّرنا ملحقات ذكية من Philips مثل حلقات محوّل Philips ومحوّل CANBus ليتمكن السائقون من الترقية إلى تقنية LED في مجموعة مختارة أوسع من طرازات السيارات. تحقق مما إذا كنت بحاجة إلى ملحقات LED الاختيارية من Philips لضمان ملاءمة أفضل مع سيارتك. اطلع على مزيد من المعلومات حول الملحقات من Philips هنا*****.
تشتهر أضواء السيارات المتطورة تقنيًا من Philips في مجال السيارات، وقد حافظت على سمعتها لأكثر من 100 سنة. تم تصميم منتجات السيارات العالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة، ما يؤدي إلى معايير إنتاج عالية بشكل مستمر.
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