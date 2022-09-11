سطوع أفضل بنسبة تصل إلى 100%*

تقوم لمبات المصابيح الأمامية للسيارات Ultinon Pro3022 LED من Philips بتحسين رؤيتك بنسبة تصل إلى 100%*. في حين أن بعض لمبات LED الأخرى قد تخيّب الآمال، وذلك عادةً لأن مستوى الإضاءة الخاص بها باللومن أو سطوعها قد يكون أقل في الظروف الحقيقية، توفّر هذه اللمبات أداءً قويًا وضوءًا ذا جودة عالية. علاوة على ذلك، يسمح لك ضوؤها المتجانس بالرؤية بوضوح أكبر من دون إبهار السائقين الآخرين، كما تضمن إنارتها العالية خرج ضوء متّسق أمام السيارة. للحصول على شعاع أمامي جيد، من المهم وضع لمبات LED بطريقة صحيحة في وحدة المصباح الأمامي. لذا، لا تقم بتجاهل مواضع اللمبات، بل خُذ وقتك وقم بذلك بالشكل الصحيح.