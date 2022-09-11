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Accessories for LED upgrade

حلقة محوّل النوع RAD

LUM11014RADX2
  • ملاءمة دقيقة وتركيب سهل ملاءمة دقيقة وتركيب سهل ملاءمة دقيقة وتركيب سهل
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    Accessories for LED upgrade حلقة محوّل النوع RAD

    LUM11014RADX2

    ملاءمة دقيقة وتركيب سهل

    اضمن تركيبًا سلسًا لمصباح LED HL [˜H7]* مع حلقات محوّل Philips التي تتلاءم مع مجموعة كبيرة من طرازات السيارات. اعثر على حلقة المحوّل المناسبة لطراز سيارتك في قائمة التوافق الخاصة بنا** واستمتع بأداء إضاءة رائع. إكتشف كلّ المميزات

    Accessories for LED upgrade حلقة محوّل النوع RAD

    ملاءمة دقيقة وتركيب سهل

    اضمن تركيبًا سلسًا لمصباح LED HL [˜H7]* مع حلقات محوّل Philips التي تتلاءم مع مجموعة كبيرة من طرازات السيارات. اعثر على حلقة المحوّل المناسبة لطراز سيارتك في قائمة التوافق الخاصة بنا** واستمتع بأداء إضاءة رائع. إكتشف كلّ المميزات

    ملاءمة دقيقة وتركيب سهل

    اضمن تركيبًا سلسًا لمصباح LED HL [˜H7]* مع حلقات محوّل Philips التي تتلاءم مع مجموعة كبيرة من طرازات السيارات. اعثر على حلقة المحوّل المناسبة لطراز سيارتك في قائمة التوافق الخاصة بنا** واستمتع بأداء إضاءة رائع. إكتشف كلّ المميزات

    Accessories for LED upgrade حلقة محوّل النوع RAD

    ملاءمة دقيقة وتركيب سهل

    اضمن تركيبًا سلسًا لمصباح LED HL [˜H7]* مع حلقات محوّل Philips التي تتلاءم مع مجموعة كبيرة من طرازات السيارات. اعثر على حلقة المحوّل المناسبة لطراز سيارتك في قائمة التوافق الخاصة بنا** واستمتع بأداء إضاءة رائع. إكتشف كلّ المميزات

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      ملاءمة دقيقة وتركيب سهل

      تركيب سلس لمصباح HL [˜H7]

      • نوع RAD
      • لمصابيح LED-HL [~H7]*
      • جودة Philips التي يمكن الاعتماد عليها

      مادة متينة لأداء يدوم طويلاً

      تم صنع حلقات توصيل مصابيح LED من Philips من معدن متين ويمكنها تحمّل الجهد المادي والحراري. تم اختبارها في أقسى الظروف لتتمكن من الاستمتاع بأدائها الذي يدوم طويلاً.

      العثور على حلقة محوّل مصباح LED المناسبة

      تتوافق لمبات المصابيح الأمامية HL [~H7] LED من Philips مع مجموعة واسعة من السيارات. لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى حلقات محوّل إضافية للترقية إلى تقنية LED، تحقق من قائمة التوافق من Philips**. يُرجى مراجعتها بانتظام لسيارتك، لأننا نقوم بتحديثها باستمرار.

      سهل التثبيت

      عند الترقية إلى المصابيح الأمامية LED، قد تحتاج إلى حلقات محوّل متوافقة مع طراز سيارتك لتركيب لمبة LED داخل المصباح الأمامي بشكل آمن. يسهل تركيب حلقات محوّل مصابيح LED من Philips وهي تتوافق مع مجموعة واسعة من طرازات السيارات. يمكنك العثور على دليل المستخدم على صفحة الدعم من Philips***.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        سهل التثبيت
        أبرز ما في المنتج
        حلقة محوّل لمصابيح LED-HL [˜H7]*

      • وصف المنتج

        تطبيق
        شعاع منخفض
        التعيين
        حلقات المحوّل H7 11014 RAD X2
        تصديق ECE
        لا
        النطاق
        حلقات محوّل مصابيح LED
        التقنية
        LED
        نوع
        نوع RAD
        متوافق مع
        Ultinon Pro3021 LED [˜H7] من Philips وUltinon Pro3022 LED [˜H7] من Philips

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        11014RADX2
        رمز الطلب
        2048231

      • بيانات العلبة

        نوع العلبة
        X2
        EAN1
        8719018020482
        EAN3
        8719018020499

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الطول
        9.7  سم
        العرض
        6,3  سم
        الارتفاع
        9.7  سم
        كمية الحزمة
        2
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        6

      • معلومات العلبة الخارجية

        الطول
        29,8  سم
        العرض
        12,8  سم
        الارتفاع
        10,3  سم

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          • متوافق مع Ultinon Pro3021 LED [~H7] من Philips وUltinon Pro3022 LED [~H7] من Philips
          • * متوفّر على Philips.com/LEDcompatibility-check
          • ** تفضّل بزيارة Philips.com/AutomotiveSupport للمزيد من التفاصيل

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