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  • أضئ الطريق أمامك مع مصباح LED أضئ الطريق أمامك مع مصباح LED أضئ الطريق أمامك مع مصباح LED

    Ultinon Pro3022 مصباح LED أنيق

    LUM11366U3022X2

    أضئ الطريق أمامك مع مصباح LED

    تم تصميم لمبات المصابيح الأمامية LED من Philips* لتوفير قيمة استثنائية، وإضاءة مريحة وأداء موثوق به. تعد هذه اللمبات الخيار المثالي للترقية من تقنية الهالوجين إلى LED، فهي مصممة لتدوم طويلاً ولتركيبها بسهولة.

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    Ultinon Pro3022 مصباح LED أنيق

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    أضئ الطريق أمامك مع مصباح LED

    ضوء LED أنيق وسهل التركيب

    • نوع المصباح: H8، ‏H11، ‏H16
    • سطوع أكثر
    • ضوء أبيض بارد 6000 كلفن
    • ضمان لسنتين
    • عدد اللمبات: 2

    ضوء أبيض هادئ ذو جودة عالية

    للحصول على مظهر عصري بضوء أبيض هادئ، قم بترقية المصابيح الأمامية لسيارتك باستخدام لمبات Ultinon Pro3022 LED من Philips. تأتي هذه اللمبات الفائقة مزوّدة برقاقات LED قوية بحرارة لون تبلغ 6000 كلفن، وتم تصميمها لتوفير أعلى مستوى من الراحة أثناء القيادة. اكتشف العقبات بشكل أسرع واستمتع بالقيادة بثقة أكبر من دون إبهار مستخدمي الطرقات الآخرين. وتمتع بالأداء الفائق والأناقة مع لمبات Ultinon Pro3022 LED من Philips.

    لمبات تدوم طويلاً

    يتميز مصباح LED الأيمن بضوء ذي جودة عالية يدوم وقتًا أطول. وتتمتع لمبات Ultinon Pro3022 من Philips بتصميم متين مع نظام تبريد مزدوج: يأتي نظام التبريد النشط AirCool مدمجًا مع مصرّف حراري من الألومنيوم يعمل على إبعاد الحرارة عن المكونات الحساسة في المصباح. يدوم هذا المصباح ما يصل إلى 2000 ساعة، أي أكثر بمقدار أربع مرات من لمبات الهالوجين التي تحلّ محلها***.

    سهولة التثبيت

    يشكّل حجم لمبة LED المحسَّن عاملاً أساسيًا لأن بعض الأجزاء البصرية قد يكون صغيرًا جدًا. وفي حين أن حلول LED المعدلة الأخرى في السوق قد تتضمن صندوق تشغيل خارجيًا، تأتي لمبات Ultinon Pro3022 LED من Philips مزوّدة بصندوق تشغيل مدمج، ما يجعل عملية التركيب أسرع وخالية من العناء. يتلاءم التصميم الصغير لهذه اللمبات مع مجموعة أوسع من طرازات السيارات ويمكن تركيبه بسهولة من قبل الميكانيكيين المتخصصين. قم بإجراء التغيير الذي تحتاج إليه! واتبع دليل الإرشادات المفصّلة هنا****.

    سطوع أفضل بنسبة تصل إلى 100%*

    تقوم لمبات المصابيح الأمامية للسيارات Ultinon Pro3022 LED من Philips بتحسين رؤيتك بنسبة تصل إلى 100%*. في حين أن بعض لمبات LED الأخرى قد تخيّب الآمال، وذلك عادةً لأن مستوى الإضاءة الخاص بها باللومن أو سطوعها قد يكون أقل في الظروف الحقيقية، توفّر هذه اللمبات أداءً قويًا وضوءًا ذا جودة عالية. علاوة على ذلك، يسمح لك ضوؤها المتجانس بالرؤية بوضوح أكبر من دون إبهار السائقين الآخرين، كما تضمن إنارتها العالية خرج ضوء متّسق أمام السيارة. للحصول على شعاع أمامي جيد، من المهم وضع لمبات LED بطريقة صحيحة في وحدة المصباح الأمامي. لذا، لا تقم بتجاهل مواضع اللمبات، بل خُذ وقتك وقم بذلك بالشكل الصحيح.

    ترقيات بدون جهد

    قد تفرض بعض طرازات السيارات تحديات محددة للمبات المعدلة القائمة على تقنية LED. لذا، طوّرنا ملحقات ذكية من Philips مثل حلقات محوّل Philips ومحوّل CANBus ليتمكن السائقون من الترقية إلى تقنية LED في مجموعة مختارة أوسع من طرازات السيارات. تحقق مما إذا كنت بحاجة إلى ملحقات LED الاختيارية من Philips لضمان ملاءمة أفضل مع سيارتك. اطلع على مزيد من المعلومات حول الملحقات من Philips هنا*****.

    ضَع ثقتك في العلامة التجارية - جودة Philips الموثوق بها

    تشتهر أضواء السيارات المتطورة تقنيًا من Philips في مجال السيارات، وقد حافظت على سمعتها لأكثر من 100 سنة. تم تصميم منتجات السيارات العالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة، ما يؤدي إلى معايير إنتاج عالية بشكل مستمر.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      المنافع المتوقعة
      ضوء أبيض أنيق
      أبرز ما في المنتج
      ضوء LED ساطع وسهل التركيب

    • وصف المنتج

      تطبيق
      ضباب
      القاعدة
      PGJ19-1
      التعيين
      FL ‏[˜H8/H11/H16]
      تصديق ECE
      لا، الاستخدام على الطرقات الوعرة فقط
      النطاق
      Ultinon Pro3022
      التقنية
      LED
      نوع
      مصابيح LED للضباب [~H8/H11/H16]
      الملحقات المتوافقة
      محوّل CANbus (لخطأ في لوحة القيادة)، CANBus لإصلاح الأضواء (للوميض والإضاءة الخافتة)

    • فترة الاستهلاك

      فترة الاستهلاك
      لغاية 2000 ساعة

    • خصائص الضوء

      لومن
      1800 (± 20%)
      حرارة اللون
      6000 كلفن

    • الخصائص الكهربائية

      القدرة الكهربائية
      20  واط
      فولتية
      12 فولت و24 فولت، متوافقة مع السيارات والشاحنات

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      11366U3022X2
      رمز الطلب
      01804594

    • بيانات العلبة

      نوع العلبة
      X2
      EAN1
      8719018018045
      EAN3
      8719018018052

    • معلومات حول المنتج المغلف

      كمية الحزمة
      2
      الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
      4 مجموعات/ 8 قطع
      الطول [سم]
      11,1 سم
      العرض [سم]
      5
      الارتفاع [سم]
      16
      الوزن الإجمالي لكل قطعة [غ]
      162

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      23  سم
      العرض
      11  سم
      الارتفاع
      14.7  سم
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      1.003  كلغ

    Badge-D2C

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    • *مقارنةً بالمعيار القانوني الأدنى للمبات الهالوجين
    • ** تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام أضواء LED المعدّلة يمتثل للمتطلبات القانونية المحلية المطّبقة. لا يُسمح باستخدام المصابيح على الطرقات العامة
    • *** تفضّل بزيارة Philips.com/AutomotiveSupport لمزيد من التفاصيل
    • **** متوفّر على Philips.com/LEDcompatibility-check
    • ***** تفضّل بزيارة Philips.com/LED-bulbs
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