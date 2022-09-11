ملاءمة دقيقة وتركيب سهل
اضمن تركيبًا سلسًا لمصباح LED HL [˜H7]* مع حلقات محوّل Philips التي تتلاءم مع مجموعة كبيرة من طرازات السيارات. اعثر على حلقة المحوّل المناسبة لطراز سيارتك في قائمة التوافق الخاصة بنا** واستمتع بأداء إضاءة رائع. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ملاءمة دقيقة وتركيب سهل
اضمن تركيبًا سلسًا لمصباح LED HL [˜H7]* مع حلقات محوّل Philips التي تتلاءم مع مجموعة كبيرة من طرازات السيارات. اعثر على حلقة المحوّل المناسبة لطراز سيارتك في قائمة التوافق الخاصة بنا** واستمتع بأداء إضاءة رائع. إكتشف كلّ المميزات
ملاءمة دقيقة وتركيب سهل
اضمن تركيبًا سلسًا لمصباح LED HL [˜H7]* مع حلقات محوّل Philips التي تتلاءم مع مجموعة كبيرة من طرازات السيارات. اعثر على حلقة المحوّل المناسبة لطراز سيارتك في قائمة التوافق الخاصة بنا** واستمتع بأداء إضاءة رائع. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ملاءمة دقيقة وتركيب سهل
اضمن تركيبًا سلسًا لمصباح LED HL [˜H7]* مع حلقات محوّل Philips التي تتلاءم مع مجموعة كبيرة من طرازات السيارات. اعثر على حلقة المحوّل المناسبة لطراز سيارتك في قائمة التوافق الخاصة بنا** واستمتع بأداء إضاءة رائع. إكتشف كلّ المميزات
تم صنع حلقات توصيل مصابيح LED من Philips من معدن متين ويمكنها تحمّل الجهد المادي والحراري. تم اختبارها في أقسى الظروف لتتمكن من الاستمتاع بأدائها الذي يدوم طويلاً.
تتوافق لمبات المصابيح الأمامية HL [~H7] LED من Philips مع مجموعة واسعة من السيارات. لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى حلقات محوّل إضافية للترقية إلى تقنية LED، تحقق من قائمة التوافق من Philips**. يُرجى مراجعتها بانتظام لسيارتك، لأننا نقوم بتحديثها باستمرار.
عند الترقية إلى المصابيح الأمامية LED، قد تحتاج إلى حلقات محوّل متوافقة مع طراز سيارتك لتركيب لمبة LED داخل المصباح الأمامي بشكل آمن. يسهل تركيب حلقات محوّل مصابيح LED من Philips وهي تتوافق مع مجموعة واسعة من طرازات السيارات. يمكنك العثور على دليل المستخدم على صفحة الدعم من Philips***.
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