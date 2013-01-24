أكواب تحضير المافين لجهاز Airfryer

استمتع أنت وأفراد العائلة أو الأصدقاء بفطائر مافين أو كب كايك شهية بفضل قوالب المافين هذه السهلة الاستخدام لكل أنواع أجهزة Airfryer. تم تصنيع قوالب المافين الملونة هذه من السيليكون الخالي من الرائحة، وهي سهلة الإزالة والتخزين والتنظيف! إكتشف كلّ المميزات