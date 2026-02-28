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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Airfryer
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Airfryer
  • Front Product Photo Philips Avance Collection Airfryer
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Airfryer
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Airfryer
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Airfryer
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Airfryer
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Airfryer
  • Front Product Photo Philips Avance Collection Airfryer
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Airfryer
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Airfryer
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Airfryer

تم إيقافه

Avance CollectionAirfryer

HD9641/94

مأكولات مقلية شهية المذاق بنسبة دهون أقل لغاية 80%*

تسمح لك تقنية TurboStar الفريدة من Philips بالقلي من دون إضافة زيت أو مع إضافة كمية قليلة منه للحصول على طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل. الآن وبفضل مفتاح QuickControl، أصبحت العملية أسهل حتى. تلذذ بطعامك المقلي المفضّل بكبسة زر!

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تقنية TurboStar، لطعام مقلي بشكل مثالي

مأكولات مقلية شهية المذاق بنسبة دهون أقل لغاية 80%*

  • TurboStar

  • QuickClean

  • سطح غير لاصق

  • أسود، الطاقة 1425 واط، السعة 0.8 كلغ

أطباق شهية: طرية من الداخل ومقرمشة من الخارج

أطباق شهية: طرية من الداخل ومقرمشة من الخارج

بفضل تقنية TurboStar من Philips، تتعرّض كل مكونات الطعام لهذه الحرارة الثابتة والمنتشرة، ويتم طهيها جيدًا بالتزامن. والنتيجة طعام مقلي بطريقة متساوية من دون الحاجة إلى قلبه، حتى عندما تكون المكونات متكدسة. وبالإضافة إلى دفق الهواء الساخن، تسمح لك الحرارة القوية المباشرة من الأعلى بالحصول على طعام مقرمش بسرعة تامة من أجل طعام شهي وذهبي اللون. "مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل"

تنظيف سهل في غضون 90 ثانية- سلة بميزة QuickClean مع مصفاة شبكية غير لاصقة

تنظيف سهل في غضون 90 ثانية- سلة بميزة QuickClean مع مصفاة شبكية غير لاصقة

يتميّز جهاز Airfryer من Philips بسلة مزوّدة بميزة QuickClean تتضمن مصفاة شبكية قابلة للفك وغير لاصقة، مما يجعل عملية التنظيف أسهل وأسرع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن وضع الدرج المطلي بطبقة غير لاصقة والقابل للفك وسلة الطعام في الجلاية، من أجل ضمان عملية تنظيف سهلة. ويمكنك الاستمتاع بمنزل خالٍ من رائحة الزيت المقلي بفضل جهاز Airfryer من Philips المزوّد بتقنية TurboStar مقارنةً بمقلاة عادية.

أكثر من 200 وصفة في التطبيق وكتيّب وصفات مجاني مضمّن

أكثر من 200 وصفة في التطبيق وكتيّب وصفات مجاني مضمّن

يتوفر تطبيق HomeID مجانًا وهو مليء بالوصفات الشهية وإرشادات الطهي المفصّلة التي يسهل اتباعها. استمدّ إلهامك من وجبات خفيفة أو أطباق رئيسية صحية وسريعة التحضير مخصصة للمناسبات الخاصة.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. مقارنة بالمأكولات المقلية الطازجة المحضرة في مقلاة Philips التقليدية.

  2. مقارنة مع جهاز Airfryer غير المزوّد بتقنية TurboStar