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HD9641/94
مأكولات مقلية شهية المذاق بنسبة دهون أقل لغاية 80%*
تسمح لك تقنية TurboStar الفريدة من Philips بالقلي من دون إضافة زيت أو مع إضافة كمية قليلة منه للحصول على طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل. الآن وبفضل مفتاح QuickControl، أصبحت العملية أسهل حتى. تلذذ بطعامك المقلي المفضّل بكبسة زر!
TurboStar
QuickClean
سطح غير لاصق
أسود، الطاقة 1425 واط، السعة 0.8 كلغ
بفضل تقنية TurboStar من Philips، تتعرّض كل مكونات الطعام لهذه الحرارة الثابتة والمنتشرة، ويتم طهيها جيدًا بالتزامن. والنتيجة طعام مقلي بطريقة متساوية من دون الحاجة إلى قلبه، حتى عندما تكون المكونات متكدسة. وبالإضافة إلى دفق الهواء الساخن، تسمح لك الحرارة القوية المباشرة من الأعلى بالحصول على طعام مقرمش بسرعة تامة من أجل طعام شهي وذهبي اللون. "مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل"
يتميّز جهاز Airfryer من Philips بسلة مزوّدة بميزة QuickClean تتضمن مصفاة شبكية قابلة للفك وغير لاصقة، مما يجعل عملية التنظيف أسهل وأسرع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن وضع الدرج المطلي بطبقة غير لاصقة والقابل للفك وسلة الطعام في الجلاية، من أجل ضمان عملية تنظيف سهلة. ويمكنك الاستمتاع بمنزل خالٍ من رائحة الزيت المقلي بفضل جهاز Airfryer من Philips المزوّد بتقنية TurboStar مقارنةً بمقلاة عادية.
يتوفر تطبيق HomeID مجانًا وهو مليء بالوصفات الشهية وإرشادات الطهي المفصّلة التي يسهل اتباعها. استمدّ إلهامك من وجبات خفيفة أو أطباق رئيسية صحية وسريعة التحضير مخصصة للمناسبات الخاصة.
المراجعات
مقارنة بالمأكولات المقلية الطازجة المحضرة في مقلاة Philips التقليدية.
مقارنة مع جهاز Airfryer غير المزوّد بتقنية TurboStar