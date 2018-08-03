HD9925/01
معدّات إتقان عملية الخَبز كبيرة
تُعدّ معدّات إتقان عملية الخَبز الكبيرة الملحق المثالي لتوسيع تنوّع استخدام جهاز Airfryer الصغير. قم بطهي وخبز اللازانيا اللذيذة والطاجن والكاري والحساء وقوالب الحلوى وفطائر المافن وغيرها الكثير!إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ملحق الخَبز. يمكنك تحضير كل وصفات الخَبز المفضة لديك بفضل معدّات Philips لإتقان عملية الخَبز باستخدام Airfryer حجم L. تُعد السعة التي تبلغ 1,3 لترات رائعة لتحضير الكاب كيك والبراونيز وقطع الكيك الصغيرة وغيرها من الأطباق. استمتع!
يمكن إزالة فطائر المافن أو الكاب كيك من أكواب المافن لجهاز Airfryer بسهولة بفضل مادتها المرنة. فالأطراف المتعرّجة تجعل فطائر المافن تبدو حتى أفضل! ونظرًا إلى أنها مصنوعة من السيليكون الخالي من الرائحة، يمكنك أعادة استخدام أكواب المافن لجهاز Airfryer بشكل متكرر!
استمتع بعدد غير محدود من الأفكار الملهمة مع وصفات HomeID من Philips التي يقدّمها طهاتنا المحترفون وملايين المستخدمين من أجل توسيع نطاق وصفاتك. كلما استخدمت HomeID، حصلت على توصيات مخصصة أكثر.*
يمكنك وضع ملحق الخَبز وأكواب المافن لجهاز Airfryer بأمان في الجلاية لتسهيل استخدامها من جديد!
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
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