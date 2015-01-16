مصطلحات البحث

AR
EN
  • مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!* مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!* مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Avance Collection مقلاة Airfryer حجم XL

    HD9240/30

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*

    تمكّنك تقنية Rapid Air الفريدة من Philips من القلي للحصول على طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل. لن تحتاج إلى إضافة الزيت أو ستحتاج إلى كمية قليلة جدًا لضمان الحصول على طعام ذي قوام مثالي ونتائج شهية!

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avance Collection مقلاة Airfryer حجم XL

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل Airfryer

    مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*

    مع تقنية Rapid Air لنتائج مثالية

    • مقلاة تقلل الدهون
    • جهاز طهو متعدد الوظائف سعة 1.2 كجم
    • باللون الأبيض
    تقنية Rapid Air للقلي الصحي

    تقنية Rapid Air للقلي الصحي

    تأتي Airfryer مزوّدة بتقنية Rapid Air الفريدة التي تمكّنك من قلي الوجبات الخفيفة ووجبات الطعام الشهية وخبزها وتحميصها وشويها بنسبة دهون أقل من المقلاة التقليدية، وذلك من دون استخدام الزيت أو باستخدام كمية قليلة جدًا! بالإضافة إلى ذلك، تصدر Airfryer من Philips المزوّدة بتقنية Rapid Air رائحة أقل من المقالي التقليدية وهي سهلة التنظيف وآمنة واقتصادية للاستخدام اليومي!

    حجم كبير وسعة طهو 1.2 كجم لمزيد من الوجبات الشهية

    حجم كبير وسعة طهو 1.2 كجم لمزيد من الوجبات الشهية

    سعة 1.2 كجم تكفي لـ 5 أشخاص. بات بإمكان العائلات الكبيرة الاستمتاع بتجربة قلي المأكولات باستخدام Airfryer بسعة إضافية تبلغ 50%**

    شاشة رقمية للتحكم بسهولة في الوقت وفي درجة الحرارة

    شاشة رقمية للتحكم بسهولة في الوقت وفي درجة الحرارة

    بفضل شاشة اللمس الرقمية، يمكنك التحكم بوقت الطهو ودرجة حرارته بطريقة أكثر سهولة ودقة. استمتع بمأكولاتك المفضلة المحضرة كلها في الوقت المناسب وعلى درجة الحرارة الملائمة للحصول على أفضل النتائج!

    زر ذكي للإعداد المسبق لتحضير طبقك المفضل

    زر ذكي للإعداد المسبق لتحضير طبقك المفضل

    قم بحفظ إعدادات الطبق المفضل لديك لتتمكّن من تحضير في المرة التالية من تحضير وجبتك بكبسة زر!

    باستخدام المقلاة بدون زيت Airfryer يمكنك قلي المأكولات وشيّها وتحميصها وحتى خبزها

    باستخدام المقلاة بدون زيت Airfryer يمكنك قلي المأكولات وشيّها وتحميصها وحتى خبزها

    لا تسمح لك المقلاة بدون زيت Airfryer المزودة بتقنية Rapid Air المبتكرة بقلي المأكولات الرائعة فحسب، بل تتيح لك أيضًا شيّ أطباقك المفضلة وتحميصها فتوفر بذلك حلاً شاملاً لكل وجباتك.

    كتيّب وصفات مليء بالوصفات الملهمة

    كتيّب وصفات مليء بالوصفات الملهمة

    يلهمك كتاب وصفات الطعام هذا، الذي أعده خبراء الطهو، لتحضير مجموعة متنوعة من المأكولات المقلية القليلة الدهون التي يمكن طهوها في المقلاة بدون زيت Airfryer. ويقدم لك وصفات تبرز صفة تعدد الاستعمالات التي يتميز بها الجهاز بحيث يمكن أيضًا شيّ المأكولات وخبزها وحتى تحميصها بطريقة صحية وسريعة ومريحة أكثر.

    طاقة أكبر لنتائج طهو أسرع

    طاقة أكبر لنتائج طهو أسرع

    أداء محسّن لنتائج أسرع! يمكنك الآن الاستمتاع بطاقة أكبر* لمأكولات مقلية ولذيذة مع نسبة دهون أقل!*

    تصميم فريد لنتائج طهو شهية وبكمية زيت قليلة

    تصميم فريد لنتائج طهو شهية وبكمية زيت قليلة

    يتيح لك التصميم الفريد الذي تتميّز به Airfryer من Philips والذي يجمع بين ميزة انسياب الهواء الساخن جدًا بسرعة والتصميم على شكل نجمة البحر ونظام تسخين مثالي، بقلي مجموعة متنوعة من الوجبات الشهية بسرعة وسهولة وبطريقة صحية أكثر من دون ضرورة إضافة الزيت.

    قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

    قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

    يمكن وضع الدرج القابل للفك والمطلي بغلاف مانع للالتصاق وسلة الطعام في الجلاية لعملية تنظيف آمنة وسهلة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      2100  W
      طول سلك الطاقة
      0،8  m
      سعة السلة
      1.2  kg

    • التصميم

      اللون
      أبيض

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      422‏x‏314‏x‏302  mm
      وزن المنتج
      7  kg

    • المواصفات العامّة

      ميزات المنتج
      • إيقاف تشغيل تلقائي
      • جدران خارجية باردة
      • قابل للغسل في الجلاية
      • مؤشر الجهوزية
      • عنصر تحكم بدرجة الحرارة
      • كتيّب الوصفات والتطبيق
      • مخزن لسلك الطاقة مضمّن
      • أقدام مقاومة للانزلاق
      • Rapid Air الحائزة على براءة اختراع
      • وظيفة تعيين الطهو مسبقًا
      التحكم بالوقت
      لغاية 60 دقيقة

    • اللون الخارجي

      مواد الهيكل الرئيسي
      بلاستيك

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      التغليف
      90% من المواد المعاد تدويرها<
      دليل المستخدم
      100% من الورق المعاد تدويره

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.
    Clippin

    العثور على قطعة بديلة أو ملحق

    الانتقال إلى القطع والملحقات

    ملحقات لهذا المنتج

    • مجموعة Viva Airfryer

      HD9925/00

    • Avance Collection ملحق وعاء الشوي لجهاز Airfryer

      HD9911/90

    • ملحق أكواب المافن لجهاز Airfryer

      HD9909/00

    • ملحق Airfryer

      HD9905/00

    • مجموعة Viva Airfryer

      HD9904/00

    • HD9912/90

      HD9912/90

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    • مقارنة بالمأكولات المقلية الطازجة المحضرة في مقلاة Philips التقليدية.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.