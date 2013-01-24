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Avance Collection

Airfryer

HD9641/91
التصنيف الإجمالي / 5
  • مأكولات مقلية شهية المذاق بنسبة دهون أقل لغاية 80%* مأكولات مقلية شهية المذاق بنسبة دهون أقل لغاية 80%* مأكولات مقلية شهية المذاق بنسبة دهون أقل لغاية 80%*
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    Avance Collection Airfryer

    HD9641/91
    التصنيف الإجمالي / 5

    مأكولات مقلية شهية المذاق بنسبة دهون أقل لغاية 80%*

    تسمح لك تقنية TurboStar الفريدة من Philips بالقلي من دون إضافة زيت أو مع إضافة كمية قليلة منه للحصول على طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل. الآن وبفضل مفتاح QuickControl، أصبحت العملية أسهل حتى. تلذذ بطعامك المقلي المفضّل بكبسة زر! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    تسمح لك تقنية TurboStar الفريدة من Philips بالقلي من دون إضافة زيت أو مع إضافة كمية قليلة منه للحصول على طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل. الآن وبفضل مفتاح QuickControl، أصبحت العملية أسهل حتى. تلذذ بطعامك المقلي المفضّل بكبسة زر! إكتشف كلّ المميزات

    مأكولات مقلية شهية المذاق بنسبة دهون أقل لغاية 80%*

    تسمح لك تقنية TurboStar الفريدة من Philips بالقلي من دون إضافة زيت أو مع إضافة كمية قليلة منه للحصول على طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل. الآن وبفضل مفتاح QuickControl، أصبحت العملية أسهل حتى. تلذذ بطعامك المقلي المفضّل بكبسة زر! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Avance Collection Airfryer

    مأكولات مقلية شهية المذاق بنسبة دهون أقل لغاية 80%*

    تسمح لك تقنية TurboStar الفريدة من Philips بالقلي من دون إضافة زيت أو مع إضافة كمية قليلة منه للحصول على طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل. الآن وبفضل مفتاح QuickControl، أصبحت العملية أسهل حتى. تلذذ بطعامك المقلي المفضّل بكبسة زر! إكتشف كلّ المميزات

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      تقنية TurboStar، لطعام مقلي بشكل مثالي

      • TurboStar
      • QuickClean
      • سطح غير لاصق
      • أسود، الطاقة 1425 واط، السعة 0.8 كلغ
      أطباق شهية: طرية من الداخل ومقرمشة من الخارج

      أطباق شهية: طرية من الداخل ومقرمشة من الخارج

      بفضل تقنية TurboStar من Philips، تتعرّض كل مكونات الطعام لهذه الحرارة الثابتة والمنتشرة، ويتم طهيها جيدًا بالتزامن. والنتيجة طعام مقلي بطريقة متساوية من دون الحاجة إلى قلبه، حتى عندما تكون المكونات متكدسة. وبالإضافة إلى دفق الهواء الساخن، تسمح لك الحرارة القوية المباشرة من الأعلى بالحصول على طعام مقرمش بسرعة تامة من أجل طعام شهي وذهبي اللون. "مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل"

      تنظيف سهل في غضون 90 ثانية- سلة بميزة QuickClean مع مصفاة شبكية غير لاصقة

      تنظيف سهل في غضون 90 ثانية- سلة بميزة QuickClean مع مصفاة شبكية غير لاصقة

      تتميّز مقلاة Airfryer من Philips بسلة مزوّدة بميزة QuickClean تتضمن مصفاة شبكية قابلة للفك وغير لاصقة، مما يجعل عملية التنظيف أسهل وأسرع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن وضع الدرج المطلي بطبقة غير لاصقة والقابل للفك وسلة الطعام في الجلاية، من أجل ضمان عملية تنظيف سهلة. ويمكنك الاستمتاع بمنزل خالٍ من رائحة الزيت المقلي بفضل مقلاة Airfryer من Philips المزوّدة بتقنية TurboStar مقارنةً بمقلاة عادية.

      أكثر من 200 وصفة في التطبيق وكتيّب وصفات مجاني مضمّن

      أكثر من 200 وصفة في التطبيق وكتيّب وصفات مجاني مضمّن

      يتوفر تطبيق Philips Airfryer مجانًا وهو مليء بالوصفات الشهية وإرشادات الطهي المفصّلة التي يسهل اتباعها. استمدّ إلهامك من وجبات خفيفة أو أطباق رئيسية صحية وسريعة التحضير مخصصة للمناسبات الخاصة.

      طعام شهي في وقت أقل: من دون الحاجة إلى التسخين المسبق

      طعام شهي في وقت أقل: من دون الحاجة إلى التسخين المسبق

      إن مقلاة Airfryer من Philips جاهزة للاستخدام على الفور. استمتع بتجربة يومية متفوّقة طوال عملية الطهو، بفضل سرعة المقلاة التكاملية من البداية حتى النهاية.

      4 برامج محددة مسبقًا للأطباق الأكثر رواجًا

      4 برامج محددة مسبقًا للأطباق الأكثر رواجًا

      عملنا على إنشاء برامج محددة مسبقًا للأطباق الأكثر رواجًا لتتمكن من تحضيرها بكبسة زر. استمتع بسهولة استخدام البرامج المحددة مسبقًا التي نقدمها للبطاطس واللحوم والأسماك وأفخاذ الدجاج المجلّدة.

      تحضير الطعام المقلي بطريقة متساوية أكثر بنسبة 50%*

      تحضير الطعام المقلي بطريقة متساوية أكثر بنسبة 50%*

      تعمد تقنية TurboStar الفريدة إلى تدوير الهواء الساخن باستمرار عبر حجرة الطهو، مما يؤدي إلى توزيع الحرارة بشكل متساوٍ في كل السلة. "توفر تقنية TurboStar تدفق الهواء المثالي لتحضير الطعام بطريقة متساوية أكثر بنسبة 50%"

      سعة كبيرة تبلغ 0,8 كجم

      سعة كبيرة تبلغ 0,8 كجم

      يتميّز جهاز Airfryer بتصميم مدروس لمطبخك. فهو يسمح لك بتوفير المساحة على منضدة المطبخ ويساعدك في تحضير كمية كبيرة من الطعام في الوقت نفسه (800 غ من البطاطس المقلية).

      مفتاح QuickControl مع شاشة رقمية

      مفتاح QuickControl مع شاشة رقمية

      إن مفتاح QuickControl الجديد هو أداة التحكم الرئيسية بجهاز Airfryer. ما عليك سوى تدويره لتعيين درجة الحرارة المناسبة ومن ثم النقر. وقم بتدويره مجددًا لتعيين الوقت، ومن ثم انقر لبدء الطهو.

      تقنية TurboStar الفريدة للقلي الصحي

      تقنية TurboStar الفريدة للقلي الصحي

      تولّد تقنية TurboStar الفريدة من Philips هواءً ساخناً جداً لقلي الطعام بكمية قليلة من الزيت أو بدون زيت على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، يصدر جهاز Airfryer من Philips رائحة أقل من المقالي التقليدية الأخرى، ويسهل تنظيفها وهو سهل التنظيف وآمن واقتصادي للاستخدام اليومي!

      مقبض EasyClick العالمي، لتبديل الملحقات بسهولة

      مقبض EasyClick العالمي، لتبديل الملحقات بسهولة

      يساعدك المقبض العالمي الجديد EasyClick من Philips في استخدام ملحق الطهو المناسب والحصول على أفضل النتائج لأطباقك الرئيسية كل يوم. بالإضافة إلى ذلك، يسمح بتخزين الجهاز بعد استخدامه بطريقة لا تشغل مساحة كبيرة.

      وظيفة الحفاظ على الحرارة لتقديم الطعام متى أردت

      وظيفة الحفاظ على الحرارة لتقديم الطعام متى أردت

      تسمح لك وظيفة حفظ السخونة بتقديم الطعام متى أردت وعندما تصبح جاهزًا، ويمكنك الحفاظ على طعامك ساخنًا لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة
        كتيّب وصفات

      • المواصفات العامّة

        برامج محددة مسبقًا
        4
        ميزات المنتج
        • إيقاف تشغيل تلقائي
        • الجزء الخارجي من الغطاء الجانبي البارد
        • مخزن لسلك الطاقة
        • قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • أقدام مقاومة للانزلاق
        • وظيفة تعيين الطهو مسبقًا
        • إشارة الاستعداد
        • عنصر تحكم بدرجة الحرارة
        • ضوء تشغيل الطاقة
        • وظيفة حفظ السخونة
        • QuickClean
        • كتيّب الوصفات والتطبيق
        التقنية
        تقنية TurboStar
        التحكم بالوقت
        لغاية 60 دقيقة

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • المواصفات التقنية

        طول سلك الطاقة
        0،8  أمتار
        التردد
        50/؛60  هرتز
        الطاقة
        1425  واط
        فولتية
        220  فولت
        سعة السلة
        0،8  كلغ

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        365‏x‏266‏x‏287  ملليمترًا
        وزن المنتج
        5.5  كلغ

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • اللون الخارجي

        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك

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