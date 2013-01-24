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مأكولات مقلية شهية المذاق بنسبة دهون أقل لغاية 80%*
تسمح لك تقنية TurboStar الفريدة من Philips بالقلي من دون إضافة زيت أو مع إضافة كمية قليلة منه للحصول على طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل. الآن وبفضل مفتاح QuickControl، أصبحت العملية أسهل حتى. تلذذ بطعامك المقلي المفضّل بكبسة زر! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مأكولات مقلية شهية المذاق بنسبة دهون أقل لغاية 80%*
تسمح لك تقنية TurboStar الفريدة من Philips بالقلي من دون إضافة زيت أو مع إضافة كمية قليلة منه للحصول على طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل. الآن وبفضل مفتاح QuickControl، أصبحت العملية أسهل حتى. تلذذ بطعامك المقلي المفضّل بكبسة زر! إكتشف كلّ المميزات
مأكولات مقلية شهية المذاق بنسبة دهون أقل لغاية 80%*
تسمح لك تقنية TurboStar الفريدة من Philips بالقلي من دون إضافة زيت أو مع إضافة كمية قليلة منه للحصول على طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل. الآن وبفضل مفتاح QuickControl، أصبحت العملية أسهل حتى. تلذذ بطعامك المقلي المفضّل بكبسة زر! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مأكولات مقلية شهية المذاق بنسبة دهون أقل لغاية 80%*
تسمح لك تقنية TurboStar الفريدة من Philips بالقلي من دون إضافة زيت أو مع إضافة كمية قليلة منه للحصول على طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل. الآن وبفضل مفتاح QuickControl، أصبحت العملية أسهل حتى. تلذذ بطعامك المقلي المفضّل بكبسة زر! إكتشف كلّ المميزات
بفضل تقنية TurboStar من Philips، تتعرّض كل مكونات الطعام لهذه الحرارة الثابتة والمنتشرة، ويتم طهيها جيدًا بالتزامن. والنتيجة طعام مقلي بطريقة متساوية من دون الحاجة إلى قلبه، حتى عندما تكون المكونات متكدسة. وبالإضافة إلى دفق الهواء الساخن، تسمح لك الحرارة القوية المباشرة من الأعلى بالحصول على طعام مقرمش بسرعة تامة من أجل طعام شهي وذهبي اللون. "مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل"
تتميّز مقلاة Airfryer من Philips بسلة مزوّدة بميزة QuickClean تتضمن مصفاة شبكية قابلة للفك وغير لاصقة، مما يجعل عملية التنظيف أسهل وأسرع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن وضع الدرج المطلي بطبقة غير لاصقة والقابل للفك وسلة الطعام في الجلاية، من أجل ضمان عملية تنظيف سهلة. ويمكنك الاستمتاع بمنزل خالٍ من رائحة الزيت المقلي بفضل مقلاة Airfryer من Philips المزوّدة بتقنية TurboStar مقارنةً بمقلاة عادية.
يتوفر تطبيق Philips Airfryer مجانًا وهو مليء بالوصفات الشهية وإرشادات الطهي المفصّلة التي يسهل اتباعها. استمدّ إلهامك من وجبات خفيفة أو أطباق رئيسية صحية وسريعة التحضير مخصصة للمناسبات الخاصة.
إن مقلاة Airfryer من Philips جاهزة للاستخدام على الفور. استمتع بتجربة يومية متفوّقة طوال عملية الطهو، بفضل سرعة المقلاة التكاملية من البداية حتى النهاية.
عملنا على إنشاء برامج محددة مسبقًا للأطباق الأكثر رواجًا لتتمكن من تحضيرها بكبسة زر. استمتع بسهولة استخدام البرامج المحددة مسبقًا التي نقدمها للبطاطس واللحوم والأسماك وأفخاذ الدجاج المجلّدة.
تعمد تقنية TurboStar الفريدة إلى تدوير الهواء الساخن باستمرار عبر حجرة الطهو، مما يؤدي إلى توزيع الحرارة بشكل متساوٍ في كل السلة. "توفر تقنية TurboStar تدفق الهواء المثالي لتحضير الطعام بطريقة متساوية أكثر بنسبة 50%"
يتميّز جهاز Airfryer بتصميم مدروس لمطبخك. فهو يسمح لك بتوفير المساحة على منضدة المطبخ ويساعدك في تحضير كمية كبيرة من الطعام في الوقت نفسه (800 غ من البطاطس المقلية).
إن مفتاح QuickControl الجديد هو أداة التحكم الرئيسية بجهاز Airfryer. ما عليك سوى تدويره لتعيين درجة الحرارة المناسبة ومن ثم النقر. وقم بتدويره مجددًا لتعيين الوقت، ومن ثم انقر لبدء الطهو.
تولّد تقنية TurboStar الفريدة من Philips هواءً ساخناً جداً لقلي الطعام بكمية قليلة من الزيت أو بدون زيت على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، يصدر جهاز Airfryer من Philips رائحة أقل من المقالي التقليدية الأخرى، ويسهل تنظيفها وهو سهل التنظيف وآمن واقتصادي للاستخدام اليومي!
يساعدك المقبض العالمي الجديد EasyClick من Philips في استخدام ملحق الطهو المناسب والحصول على أفضل النتائج لأطباقك الرئيسية كل يوم. بالإضافة إلى ذلك، يسمح بتخزين الجهاز بعد استخدامه بطريقة لا تشغل مساحة كبيرة.
تسمح لك وظيفة حفظ السخونة بتقديم الطعام متى أردت وعندما تصبح جاهزًا، ويمكنك الحفاظ على طعامك ساخنًا لمدة تصل إلى 30 دقيقة.
الملحقات
المواصفات العامّة
الخدمة
الاستدامة
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
التصميم
اللون الخارجي
HD9925/00
HD9909/00
HD9904/00