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HD9240/31
مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*
تمكّنك تقنية Rapid Air الفريدة من Philips من القلي للحصول على طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل. لن تحتاج إلى إضافة الزيت أو ستحتاج إلى كمية قليلة جدًا لضمان الحصول على طعام ذي قوام مثالي ونتائج شهية!
مقلاة تقلل الدهون
جهاز طهو متعدد الوظائف سعة 1.2 كجم
أبيض
تأتي Airfryer مزوّدة بتقنية Rapid Air الفريدة التي تمكّنك من قلي الوجبات الخفيفة ووجبات الطعام الشهية وخبزها وتحميصها وشويها بنسبة دهون أقل من المقلاة التقليدية، وذلك من دون استخدام الزيت أو باستخدام كمية قليلة جدًا! بالإضافة إلى ذلك، تصدر Airfryer من Philips المزوّدة بتقنية Rapid Air رائحة أقل من المقالي التقليدية وهي سهلة التنظيف وآمنة واقتصادية للاستخدام اليومي!
سعة 1.2 كجم تكفي لـ 5 أشخاص. بات بإمكان العائلات الكبيرة الاستمتاع بتجربة قلي المأكولات باستخدام Airfryer بسعة إضافية تبلغ 50%**
بفضل شاشة اللمس الرقمية، يمكنك التحكم بوقت الطهو ودرجة حرارته بطريقة أكثر سهولة ودقة. استمتع بمأكولاتك المفضلة المحضرة كلها في الوقت المناسب وعلى درجة الحرارة الملائمة للحصول على أفضل النتائج!
المراجعات
مقارنة بالمأكولات المقلية الطازجة المحضرة في مقلاة Philips التقليدية.