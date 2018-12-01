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  • زيادة مساحة الطهو في جهاز Airfryer زيادة مساحة الطهو في جهاز Airfryer زيادة مساحة الطهو في جهاز Airfryer

    ملحق Airfryer

    HD9905/00

    زيادة مساحة الطهو في جهاز Airfryer

    يمكنك زيادة مساحة الطهو في جهاز Airfryer بفضل الملحق المؤلف من طبقتَين. يمكنك خَبز البرغر وأجنحة الدجاج والسمك الشهي والمزيد غيرها أو شويها أو قليها بطريقة سهلة وسريعة وصحية. للاستمتاع بتعددية أكبر، استخدم الأسياخ لتحضير شاشليك الخضار أو اللحم.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ملحق Airfryer

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    زيادة مساحة الطهو في جهاز Airfryer

    • طبقتان بحجم كبير جدًا
    قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل

    قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل

    يمكنك وضع ملحق Airfryer المؤلف من طبقتَين هذا بأمان في الجلاية لتسهيل استخدامه من جديد!

    ملحق مؤلف من طبقتين لمزيد من الوصفات المتنوعة

    ملحق مؤلف من طبقتين لمزيد من الوصفات المتنوعة

    يمكنك زيادة مساحة الطهو لمقلاة Airfryer إلى أقصى حد بفضل الأكسسوار المؤلف من طبقتين. بات بإمكانك خبز البرغر وأجنحة الدجاج والسمك وغيرها من الأصناف الشهية أو شويها أو قليها بطريقة سهلة وسريعة وصحية.

    يسمح لك الملحق بطهو طعام مسطّح وأرفع

    يسمح لك الملحق بطهو طعام مسطّح وأرفع

    يسمح لك الملحق بطهو طعام مسطّح وأرفع مثل البرغر.

    أفكار ملهمة يوميًا لوصفات جديدة

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    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      فولاذ مطلي
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      نعم
      طلاء مانع للالتصاق
      نعم

    • المواصفات التقنية

      عدد الوحدات في الحزمة
      المرحلة الأولى
      تصنيف كفاءة الطاقة
      غير متوفر
      منتج ببطارية
      لا

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 1
      صينية شواء مؤلفة من طبقتين

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      200
      عرض المنتج
      200
      ارتفاع المنتج
      75
      وزن المنتج
      0,295 كجم
      طول الحزمة
      200
      عرض الحزمة
      200
      ارتفاع الحزمة
      75
      وزن الحزمة
      0,389 كجم

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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