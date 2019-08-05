إعداد الطبخ الملائم "حفظ وجباتك المفضّلة"

لكل منّا طبقه المفضّل. سواء كان فطورًا ساخنًا أو وجبة عائلية مفضّلة، يسهل عليك مع جهاز Airfryer حجم XL من Philips حفظ وجبتك المفضّلة مع الوقت والحرارة المثاليين لطبخٍ خالٍ من الإجهاد.