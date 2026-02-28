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HD9260/94
بطاطس مقلية شهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*
استبدل الزيت بالهواء. إن Airfryer من Philips هو جهاز القلي بالهواء الوحيد المزوّد بتقنية Rapid Air الفائقة لقلي مأكولاتك المفضّلة بدون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%. تلذّذ بمأكولات مقرمشة أكثر بفضل تقنية Rapid Air من Philips مع تدفق هواء أسرع بـ 7 مرات.
تقنية Rapid Air
1,2 كجم، 5 حصص
أسود
يجمع جهاز Airfryer من Philips قاعدة مصممة على شكل نجم البحر مع هواء ساخن جدًا يدور بسرعة، فينتج عن ذلك توزيع مثالي للحرارة. يسمح هذا المزيج الفريد لجهاز Airfryer بطهي مجموعة متنوعة من الأطعمة لتحضير طعام مقرمش وشهي بدون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه.
تم تصميم جهاز Airfryer XL من Philips خصيصًا لعائلتك. تتّسع السلة سعة 7 لترات لمجموعة متنوعة من الوجبات وتطهو لغاية 5 حصص غذائية أو ما يعادل 1,2 كجم من البطاطس المقلية بدفعة واحدة لعائلتك وأصدقائك.
لكل منّا طبقه المفضّل. سواء كان فطورًا ساخنًا أو وجبة عائلية مفضّلة، يسهل عليك مع جهاز Airfryer حجم XL من Philips حفظ وجبتك المفضّلة مع الوقت والحرارة المثاليين لطبخٍ خالٍ من الإجهاد.
المراجعات
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