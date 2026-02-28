بطاطس مقلية شهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*

استبدل الزيت بالهواء. إن Airfryer من Philips هو جهاز القلي بالهواء الوحيد المزوّد بتقنية Rapid Air الفائقة لقلي مأكولاتك المفضّلة بدون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%. تلذّذ بمأكولات مقرمشة أكثر بفضل تقنية Rapid Air من Philips مع تدفق هواء أسرع بـ 7 مرات.