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يتغلغل البخار بلطف داخل الأقمشة الدقيقة بدون حرقها كما أن العملية لا تتطلب لوح كيّ. تولّد الأجهزة البخارية العمودية بخارًا قويًا لتزويدك بنتائج محترفة في المنزل.
كوني مستعدّة بسرعة تامة مع ComfortTouch Plus
يقدّم لوح StyleBoard الطويل جدًا سطحًا مستويًا ومفيدًا ليكون بمثابة دعامة إضافية أثناء كيّ الثياب بالبخار. ضَعي قطعة الملابس بين قاعدة بخار FlexHead ولوح الكيّ StyleBoard لكيّ عمودي بالبخار سهل وفعال.
تتكيّف تقنية FlexHead المبتكرة التي نقدّمها أثناء كيّ الثياب بالبخار من الأعلى إلى الأسفل، لتقليص الحاجة إلى الانحناء والركوع. وتضمن القاعدة المرنة على رأس الجهاز البخاري ملامسة إضافية مع الأقمشة، للحدّ من كمية البخار المتسرّبة وللحصول على نتائج أكثر فعالية.
تتطلب الأقمشة المختلفة كمية بخار مختلفة لتبدو في أفضل حلّتها. تتوفر خمسة إعدادات يمكنك الاختيار منها، لتزويدك بكمية البخار المناسبة دائمًا لكيّ كل أنواع الأقمشة، بدءًا من الأقمشة الدقيقة وصولاً إلى الأقمشة الأكثر سماكة. يحمى الجهاز البخاري في غضون 45 ثانية لتتمكّني من استخدام البخار بسرعة تامة.
يمكنك إضافة رائحتك المفضّلة والمميزة إلى الثياب من خلال موزّع العطر MyEssence الفريد الذي نقدّمه. أعيدي الرونق إلى أي قطعة من الملابس وعطّريها برائحتك المفضّلة بفضل هذه الميزة المبتكرة التي يتميّز بها الجهاز البخاري للملابس.
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EasyTouch Plus
ComfortTouch Plus
قدر بخاري للملابس
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EasyTouch Plus
ComfortTouch
قدر بخاري للملابس
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ComfortTouch Plus
ProTouch 2-in-1
قدر بخاري للملابس
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قوة
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بخار مستمر
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إعدادات البخار
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ملحق الدعم
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سعة خزان المياه
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شراء الجهاز البخاري العمودي للثياب ComfortTouch Plus