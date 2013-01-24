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ClearTouch Essence

قدر بخاري للملابس

GC535/36
التصنيف الإجمالي / 5
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    ClearTouch Essence قدر بخاري للملابس

    GC535/36
    التصنيف الإجمالي / 5

    أعِد النضارة إلى ثيابك الدقيقة لتفوح منها الروائح المفضلة لديك

    بفضل ClearTouch Essence الجديد، ستفوح روائحك المفضلة من ملابسك. ضع العطر في غطاء العطر MyEssence وسيعطّر البخار ملابسك برائحة منعشة لتتمكن من استعادة نضارتها بدون غسلها أو تنظيفها على الجاف. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ClearTouch Essence قدر بخاري للملابس

    أعِد النضارة إلى ثيابك الدقيقة لتفوح منها الروائح المفضلة لديك

    بفضل ClearTouch Essence الجديد، ستفوح روائحك المفضلة من ملابسك. ضع العطر في غطاء العطر MyEssence وسيعطّر البخار ملابسك برائحة منعشة لتتمكن من استعادة نضارتها بدون غسلها أو تنظيفها على الجاف. إكتشف كلّ المميزات

    أعِد النضارة إلى ثيابك الدقيقة لتفوح منها الروائح المفضلة لديك

    بفضل ClearTouch Essence الجديد، ستفوح روائحك المفضلة من ملابسك. ضع العطر في غطاء العطر MyEssence وسيعطّر البخار ملابسك برائحة منعشة لتتمكن من استعادة نضارتها بدون غسلها أو تنظيفها على الجاف. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ClearTouch Essence قدر بخاري للملابس

    أعِد النضارة إلى ثيابك الدقيقة لتفوح منها الروائح المفضلة لديك

    بفضل ClearTouch Essence الجديد، ستفوح روائحك المفضلة من ملابسك. ضع العطر في غطاء العطر MyEssence وسيعطّر البخار ملابسك برائحة منعشة لتتمكن من استعادة نضارتها بدون غسلها أو تنظيفها على الجاف. إكتشف كلّ المميزات

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      مع غطاء العطر MyEssence

      • 2000 واط
      • غطاء العطر MyEssence
      • علّاقة وميزة Hang&Lock
      يعطّر البخار ملابسك برائحتك المفضلة

      يعطّر البخار ملابسك برائحتك المفضلة

      بفضل غطاء العطر المبتكر MyEssence، يعطّر البخار القوي ملابسك برائحتك المفضلة.

      بخار قوي جدًا

      بخار قوي جدًا

      يتم ضخ البخار القوي عبر الفوهات، لكي تتمكّن من إزالة التجاعيد بتمريرات قليلة فقط.

      إزالة رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم

      إزالة رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم

      يزيل البخار القوي رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم.

      آمن للاستخدام على الأقمشة الناعمة كالحرير

      آمن للاستخدام على الأقمشة الناعمة كالحرير

      إن القدر البخاري آمن على كل أنواع الأقمشة. فهو الحل المذهل للأقمشة الرقيقة كالحرير.

      يقتل البخار ما يصل إلى ‎99% من البكتيريا*

      يقتل البخار ما يصل إلى ‎99% من البكتيريا*

      يقتل البخار الساخن ما يصل إلى ‎99% من البكتيريا الموجودة على الثياب ويساعد في تأخير وقت الغسيل أو التنظيف الجاف*.

      علاّقة مع ميزة Hang&Lock الفريدة للاستمتاع بالثبات أثناء استخدام البخار

      علاّقة مع ميزة Hang&Lock الفريدة للاستمتاع بالثبات أثناء استخدام البخار

      تعمد ميزة hang&lock الفريدة إلى إقفال علاّقة الملابس وضمان الثبات لاستخدام البخار براحة أكبر. تأتي العلاّقة القابلة للفك مزوّدة بتجاويف للفساتين ومشابك للسراويل.

      قاعدة بخار من الفولاذ المقاوم للصدأ حجم XL لنتائج أسرع

      قاعدة بخار من الفولاذ المقاوم للصدأ حجم XL لنتائج أسرع

      إن رأس القدر البخاري مزود بقاعدة بخار من الفولاذ المقاوم للصدأ بحجم XL من شأنها ضمان نتائج أسرع.

      خزان ماء شفاف وقابل للفك مزوّد بمدخل صحي للمياه

      خزان ماء شفاف وقابل للفك مزوّد بمدخل صحي للمياه

      خزان مياه قابل للفك سعة 1,2 لتر مع مدخل مياه خاص لنظافة فائقة.

      قفاز لحماية إضافية أثناء استخدام البخار

      قفاز لحماية إضافية أثناء استخدام البخار

      ستجد في الداخل قفازًا لحماية يديك أثناء استخدام البخار.

      المواصفات التقنية

      • سهولة الاستخدام

        طول سلك الطاقة
        1.6  أمتار
        سعة خزان الماء
        1200  مل
        Hang&Lock
        نعم
        خزان ماء قابل للفك
        نعم
        إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
        نعم
        خرطوم بخار من السليكون
        نعم
        اسم قاعدة المكواة
        قاعدة بخار حجم XL
        مدخل مياه خاص
        لنظافة صحية أكبر
        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم

      • الملحقات المضمّنة

        عمود قابل للضبط
        نعم
        علّاقة الملابس
        نعم
        قفاز لحماية إضافية
        نعم
        أغطية العطر MyEssence
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار مستمر
        40  غ/د
        الطاقة
        2000  واط
        فولتية
        220-240  فولت

      • فعالية صديقة للبيئة

        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • معالجة الكلس

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        Easy Rinse

      • الحجم والوزن

        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        40×45×33,3  سم
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        33×172×33  سم
        الوزن الإجمالي مع العلبة
        5,47  كلغ
        وزن المكواة
        3.5  كلغ

      • التقنية

        أغطية العطر MyEssence
        نعم

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          • * تم اختبار المنتج من قبل جهة خارجية فحصًا لأنواع البكتيريا التالية: الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231 مع تطبيق البخار لمدة 8 دقائق.