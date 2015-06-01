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  • أعِد النضارة إلى ثيابك الدقيقة لتفوح منها الروائح المفضلة لديك أعِد النضارة إلى ثيابك الدقيقة لتفوح منها الروائح المفضلة لديك أعِد النضارة إلى ثيابك الدقيقة لتفوح منها الروائح المفضلة لديك

    ClearTouch Essence قدر بخاري للملابس

    GC535/36

    أعِد النضارة إلى ثيابك الدقيقة لتفوح منها الروائح المفضلة لديك

    بفضل ClearTouch Essence الجديد، ستفوح روائحك المفضلة من ملابسك. ضع العطر في غطاء العطر MyEssence وسيعطّر البخار ملابسك برائحة منعشة لتتمكن من استعادة نضارتها بدون غسلها أو تنظيفها على الجاف.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ClearTouch Essence قدر بخاري للملابس

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    أعِد النضارة إلى ثيابك الدقيقة لتفوح منها الروائح المفضلة لديك

    مع غطاء العطر MyEssence

    • 2000 واط
    • غطاء العطر MyEssence
    • علّاقة وميزة Hang&Lock
    يعطّر البخار ملابسك برائحتك المفضلة

    يعطّر البخار ملابسك برائحتك المفضلة

    بفضل غطاء العطر المبتكر MyEssence، يعطّر البخار القوي ملابسك برائحتك المفضلة.

    بخار قوي جدًا

    بخار قوي جدًا

    يتم ضخ البخار القوي عبر الفوهات، لكي تتمكّن من إزالة التجاعيد بتمريرات قليلة فقط.

    إزالة رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم

    إزالة رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم

    يزيل البخار القوي رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم.

    آمن للاستخدام على الأقمشة الناعمة كالحرير

    آمن للاستخدام على الأقمشة الناعمة كالحرير

    إن القدر البخاري آمن على كل أنواع الأقمشة. فهو الحل المذهل للأقمشة الرقيقة كالحرير.

    يقتل البخار ما يصل إلى ‎99% من البكتيريا*

    يقتل البخار ما يصل إلى ‎99% من البكتيريا*

    يقتل البخار الساخن ما يصل إلى ‎99% من البكتيريا الموجودة على الثياب ويساعد في تأخير وقت الغسيل أو التنظيف الجاف*.

    علاّقة مع ميزة Hang&Lock الفريدة للاستمتاع بالثبات أثناء استخدام البخار

    علاّقة مع ميزة Hang&Lock الفريدة للاستمتاع بالثبات أثناء استخدام البخار

    تعمد ميزة hang&lock الفريدة إلى إقفال علاّقة الملابس وضمان الثبات لاستخدام البخار براحة أكبر. تأتي العلاّقة القابلة للفك مزوّدة بتجاويف للفساتين ومشابك للسراويل.

    قاعدة بخار من الفولاذ المقاوم للصدأ حجم XL لنتائج أسرع

    قاعدة بخار من الفولاذ المقاوم للصدأ حجم XL لنتائج أسرع

    إن رأس القدر البخاري مزود بقاعدة بخار من الفولاذ المقاوم للصدأ بحجم XL من شأنها ضمان نتائج أسرع.

    خزان ماء شفاف وقابل للفك مزوّد بمدخل صحي للمياه

    خزان ماء شفاف وقابل للفك مزوّد بمدخل صحي للمياه

    خزان مياه قابل للفك سعة 1,2 لتر مع مدخل مياه خاص لنظافة فائقة.

    قفاز لحماية إضافية أثناء استخدام البخار

    قفاز لحماية إضافية أثناء استخدام البخار

    ستجد في الداخل قفازًا لحماية يديك أثناء استخدام البخار.

    المواصفات التقنية

    • سهولة الاستخدام

      سعة خزان المياه
      1200  ml
      اسم قاعدة أداة الكي
      قاعدة بخار حجم XL
      خزان ماء قابل للفك
      نعم
      إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
      نعم
      مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
      نعم
      طول سلك الطاقة
      1.6  m
      Hang&Lock
      نعم
      خرطوم بخار من السليكون
      نعم
      مدخل مياه خاص
      لنظافة صحية أكبر

    • الملحقات المضمّنة

      عمود قابل للضبط
      نعم
      علّاقة الملابس
      نعم
      قفاز لحماية إضافية
      نعم
      أغطية العطر MyEssence
      نعم

    • RapidAir Combi

      أغطية العطر MyEssence
      نعم

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      الطاقة
      2000  W
      بخار مستمر
      40  g/min
      الفولتية
      220-240  V

    • فعالية صديقة للبيئة

      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • معالجة الكلس

      إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
      سهل التنظيف

    • الحجم والوزن

      وزن أداة الكي
      3.5  kg
      أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
      40×45×33,3  cm
      أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
      33×172×33  cm
      الوزن الإجمالي مع العلبة
      5,47  kg

    Badge-D2C

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    • * تم اختبار المنتج من قبل جهة خارجية فحصًا لأنواع البكتيريا التالية: الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231 مع تطبيق البخار لمدة 8 دقائق.
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