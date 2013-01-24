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    تجاعيد أقل بمجهود أقل 

    Steam&Go Plus

    جهاز بخاري للملابس محمول باليد
    يزيل الجهاز البخاري للملابس التجاعيد ويُعيد الرونق إلى ثيابك كلها بطريقة آمنة بفضل اللوح المسخّن بتقنية SmartFlow الذي يمكن استخدامه بأمان على كل أنواع الأقمشة. ويحمى الجهاز البخاري الصغير للثياب في غضون ثوانٍ لكيّ الملابس بالبخار عموديًا وأفقيًا وللحصول على نتائج أفضل*.

    Steam&Go Plus

    جهاز بخاري للملابس محمول باليد

    الآراء

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    جهاز بخاري للقماش
    جهاز بخاري للقماش
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    يعمل عموديًا وأفقيًا لنتائج رائعة بدون مجهود
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    لوح مسخّن بتقنية SmartFlow، لنتائج بخار أفضل*
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    تصميم صغير مثالي للتخزين والتنقل
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    لا حاجة إلى لوح كيّ
    *مقارنة بـ Steam&Go GC310 وGC320 من Philips؛ من دون اللوح المسخّن بتقنية SmartFlow.

    لمَ ننصح باستخدام جهاز بخاري؟

    يعتبر الجهاز البخاري للثياب مثاليًا لكيّ الأقمشة الدقيقة والقطع التي يصعب كيّها ولوضع اللمسات النهائية السريعة على الملابس.
    يتغلغل البخار بلطف داخل الأقمشة الدقيقة بدون حرقها، كما أن العملية لا تتطلب لوح كيّ. ولا يقتصر مفعول البخار على الحفاظ على مظهرك الرائع، فهو يزيل الروائح الكريهة ويقضي على البكتيريا لتبقى الثياب نضرة وجاهزة لارتدائها من جديد.

    لمَ ننصح باستخدام جهاز بخاري؟

    يعتبر الجهاز البخاري للثياب مثاليًا لكيّ الأقمشة الدقيقة والقطع التي يصعب كيّها ولوضع اللمسات النهائية السريعة على الملابس.

     

    يتغلغل البخار بلطف داخل الأقمشة الدقيقة بدون حرقها، كما أن العملية لا تتطلب لوح كيّ. ولا يقتصر مفعول البخار على الحفاظ على مظهرك الرائع، فهو يزيل الروائح الكريهة ويقضي على البكتيريا لتبقى الثياب نضرة وجاهزة لارتدائها من جديد.

    رأي المستخدمين الآخرين

    كن أول من يراجع هذا البند

    من السهل كيّ الملابس بالبخار بفضل الجهاز البخار للثياب Steam&Go Plus

     

    إذا كنت مبتدئة في كيّ الثياب بالبخار، ستتفاجئين من سرعة العملية وسهولتها.

     

    يحمى جهاز Steam&Go Plus في غضون 45 ثانية فقط ويصبح جاهزًا للاستخدام. يمكنك بعدها استخدام الجهاز البخاري المحمول باليد أفقيًا وعموديًا لإعادة الرونق إلى الثياب. ومع بعض النصائح، ستتمكنين من كيّ الملابس بالبخار بسهولة تامة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك كيّ كل أنواع الأقمشة، من الحرير إلى الكشمير، ومن السترات إلى الملابس التي تحتوي على طيّات بشكل آمن تمامًا.

     

    • كيفية كيّ بلوزة مع قَبّة بالبخار بواسطة الجهاز البخاري StyleTouch Pure من Philips

      بلوزة

    • كيفية كيّ كنزة من الكشمير بالبخار بواسطة الجهاز البخاري StyleTouch Pure من Philips

      كشمير

    • كيفية كيّ سروال شينو بالبخار بواسطة StyleTouch Pure من Philips

      سراويل شينو

    • كيفية كيّ سترة بالبخار بواسطة الجهاز البخاري StyleTouch Pure من Philips

      سترة

    • كيفية كيّ تنّورة مع طيّات بالبخار بواسطة الجهاز البخاري StyleTouch Pure من Philips

      تنّورة

    • كيفية كيّ الأقمشة الناعمة بالبخار بواسطة الجهاز البخاري StyleTouch Pure من Philips

      الأقمشة الناعمة

      من السهل كيّ الملابس بالبخارمع الجهاز البخاري للثياب Steam&Go Plus

       

      إذا كنت مبتدئة في كيّ الثياب بالبخار، ستتفاجئين من سرعة العملية وسهولتها. يحمى جهاز Steam&Go Plus في غضون 45 ثانية فقط ويصبح جاهزًا للاستخدام. يمكنك بعدها استخدام الجهاز البخاري المحمول باليد أفقيًا وعموديًا لإعادة الرونق إلى الملابس. ومع بعض النصائح، ستتمكنين من كيّ الملابس بالبخار بسهولة تامة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك كيّ كل أنواع الأقمشة، من الحرير إلى الكشمير، ومن السترات إلى الملابس التي تحتوي على طيّات بشكل آمن تمامًا.
        تحكّم أكبر ومجهود أقل

        أدنى مستوى من التجاعيد
        أدنى مستوى من المجهود

         

        يمكنك بإزالة التجاعيد وإعادة الرونق إلى ثيابك الدقيقة بدون مجهود ومن دون حرقها. يحمى الجهاز البخاري الصغير والمحمول باليد في غضون 45 ثانية. يمكنك الكيّ عموديًا أو أفقيًا للحصول على نتائج أفضل. أما خزان المياه القابل للفك، فيسمح لك إعادة التعبئة بسهولة في أي وقت.
        جهاز بخاري محمول باليد

        عمودي وأفقي
        كيّ بالبخار

         

        احملي Steam&Go Plus بشكل مستقيم لكيّ الثياب بالبخار بسهولة تامة. أما لكيّ أطراف الأكمام أو الياقات أو التجاعيد الصعبة، فضَعي الملابس على سطح مستوٍ. ومن ثم قومي بإمالة الجهاز البخاري المحمول باليد أفقيًا لإضفاء لمسة نهائية محددة وملساء، من دون تسرّب المياه أو فقدان البخار.
        جهاز بخاري للملابس

        يمكنك كيّ كل ملابسك الدقيقة بالبخار
        براحة بال وطمأنينة

         

        قومي بكيّ ثيابك الدقيقة بالبخار بشكل آمن. فاللوح المسخّن بتقنية SmartFlow الذي نقدّمه آمن على كل أنواع الأقمشة ويمنع البقع الرطبة. فسواء أكنت تستخدمين الجهاز البخاري للملابس المحمول باليد عموديًا أم أفقيًا، سيساعدك على الضغط على ملابسك للحصول على نتائج أفضل بعد*.
        جهاز تنظيف بالبخار محمول باليد

        مناسب للسفر
        وبحجم صغير

         

        يتميّز الجهاز البخاري للثياب المحمول الذي نقدّمه بتصميمه المريح الذي يجعله خفيفًا ومريحًا وسهل الاستخدام. فهو صغير الحجم ويمكن حمله باليد، مما يجعله مثاليًا للسفر أو لتخزينه لدى عدم استخدامه.

         

        العثور على الجهاز البخاري للملابس الأنسب لك

        Steam&Go

        جهاز بخاري محمول باليد

        Steam&Go

        قدر بخاري للملابس محمول باليد
        مقارنة مع الحالي

        StyleTouch Pure

        قدر بخاري للملابس
        مقارنة مع الحالي

        Steam&Go

        قدر بخاري للملابس محمول باليد
        مقارنة مع الحالي

        قوة
        • 1000 واط
        • 1500 واط
        • 1300 واط

        بخار مستمر
        • لغاية 20 غ/دقيقة
        • لغاية 30 غ/دقيقة
        • لغاية 24 غ/دقيقة

        خزان مياه

        • 60 مل، غير قابل للفك
        • 200 مل، غير قابل للفك
        • 70 مل، قابل للفك

        استقلالية الكيّ بالبخار
        • قطعة ملابس واحدة
        • 3 أو 4 قطع ملابس
        • قطعة ملابس واحدة أو قطعتان

        قاعدة بخار
        • بلاستيك
        • لوح مسخّن بتقنية SmartFlow
        • لوح مسخّن بتقنية SmartFlow

        ملحقات
        • فرشاة
        • فرشاة؛ فرشاة؛ ملحق الدعم StyleMat
        • فرشاة؛ قفاز؛ حقيبة تخزين مقاومة للحرارة

        شراء الجهاز البخاري للثياب Steam&Go Plus

         

        جهاز بخاري للثياب
        آمن للاستخدام على كل الأقمشة القابلة للكيّ.
        يحمى الجهاز البخاري للملابس في غضون 45 ثانية فقط.
        يزيل الروائح الكريهة ويقضي على البكتيريا بنسبة 99,9 %**.
        تصميم صغير مثالي للتخزين والتنقل.
        خزان مياه قابل للفك سعة 70 مل، لإعادة تعبئته بسهولة.

        * مقارنة بـ Steam&Go GC310 وGC320 من Philips؛ من دون اللوح المسخّن بتقنية SmartFlow.

        * * تم اختبار المنتج من قبل جهة خارجية لأنواع البكتيريا التالية: الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231 مع تطبيق البخار لمدة 8 دقائق. 

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