ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
GC670/27
نتائج احترافية لكافة أنواع الأقمشة*
نضمن لك فعالية مثالية في إزالة التجاعيد مع هذا القدر البخاري للملابس، وذلك بفضل حلول مبتكرة مثل أزرار يمكن استخدامها بالقدم وخزان مياه قابل للفك ولفّاف سلك تلقائي وجرة لتخزين الملحقات وميزة الإمالة والسحب.
علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ
1800 واط
علاّقة، 5 مستويات من البخار
ملحقات، LCD
يأتي هذا القدر البخاري للملابس مزوّدًا بـ 18 حلاً فعالاً مضمنًا للاستمتاع بفعالية وملاءمة قصوى من البداية حتى النهاية.
حدد مستوى البخار المفضل لديك للحصول على نتائج مثالية على مختلف أنواع الأقمشة.
استخدم ملحقات الفرشاة وأداة إزالة الوبر وآلة تحديد طيّات الملابس، وأداة تثبيت الياقة للحصول على نتائج مثالية كما القفاز لمستوى أمان إضافي.
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