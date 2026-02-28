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  • Standard Product Photo Philips ProTouch Steam generator iron GC670/27
  • Product Detail Photograph Philips ProTouch Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Steam generator iron GC670/27
  • Product in Use Photo Philips ProTouch Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips ProTouch Steam generator iron
  • Emotional Benefit Photo Philips ProTouch Steam generator iron
  • Standard Product Photo Philips ProTouch Steam generator iron GC670/27
  • Product Detail Photograph Philips ProTouch Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Steam generator iron GC670/27
  • Product in Use Photo Philips ProTouch Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips ProTouch Steam generator iron
  • Emotional Benefit Photo Philips ProTouch Steam generator iron

تم إيقافه

ProTouchمكواة مولدة للبخار

GC670/27

1 جائزة

نتائج احترافية لكافة أنواع الأقمشة*

نضمن لك فعالية مثالية في إزالة التجاعيد مع هذا القدر البخاري للملابس، وذلك بفضل حلول مبتكرة مثل أزرار يمكن استخدامها بالقدم وخزان مياه قابل للفك ولفّاف سلك تلقائي وجرة لتخزين الملحقات وميزة الإمالة والسحب.

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علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ

صمّم لتوفير فعالية ممتازة وراحة قصوى

نتائج احترافية لكافة أنواع الأقمشة*

  • 1800 واط

  • علاّقة، 5 مستويات من البخار

  • ملحقات، LCD

18 حلاً فعالاً مضمنًا

18 حلاً فعالاً مضمنًا

يأتي هذا القدر البخاري للملابس مزوّدًا بـ 18 حلاً فعالاً مضمنًا للاستمتاع بفعالية وملاءمة قصوى من البداية حتى النهاية.

5 مستويات للبخار لمختلف أنواع الأقمشة

5 مستويات للبخار لمختلف أنواع الأقمشة

حدد مستوى البخار المفضل لديك للحصول على نتائج مثالية على مختلف أنواع الأقمشة.

مجموعة واسعة من الأكسسوارات لنتائج ممتازة

مجموعة واسعة من الأكسسوارات لنتائج ممتازة

استخدم ملحقات الفرشاة وأداة إزالة الوبر وآلة تحديد طيّات الملابس، وأداة تثبيت الياقة للحصول على نتائج مثالية كما القفاز لمستوى أمان إضافي.

المواصفات التقنية

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القطع والملحقات

الجوائز

  • صورة لـ VRS_PBTAWARD66

المراجعات

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
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  1. الملابس المصنوعة من أقمشة مستخدمة عادة في الصين