نتائج احترافية لكافة أنواع الأقمشة*

نضمن لك فعالية مثالية في إزالة التجاعيد مع هذا القدر البخاري للملابس، وذلك بفضل حلول مبتكرة مثل أزرار يمكن استخدامها بالقدم وخزان مياه قابل للفك ولفّاف سلك تلقائي وجرة لتخزين الملحقات وميزة الإمالة والسحب.