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ProTouch مكواة مولدة للبخار

تم إيقافه

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ProTouchمكواة مولدة للبخار

GC670/27

ProTouch مكواة مولدة للبخار

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

Important Information Manual Philips ProTouch Steam generator iron

  • PDF ملف, 2.2 MB
  • 13 March 2026

User Manual Philips ProTouch Garment Steamer

  • PDF ملف, 4.8 MB
  • 13 March 2026

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