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الكي
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ProTouch مكواة مولدة للبخار
تم إيقافه
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GC670/27
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Important Information Manual Philips ProTouch Steam generator iron
User Manual Philips ProTouch Garment Steamer
الجميع (1)
كيف أقوم بإزالة الترسبات الكلسية من جهاز الكي المولد للبخار من Philips؟
السلسلة 500آلة إزالة الوبر عن الأقمشة
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