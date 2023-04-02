آلة إزالة الوبر عن الأقمشة

تسمح لك آلة إزالة الوبر عن الأقمشة من Philips بإزالة الوبر عن كل أنواع الملابس بسهولة وسرعة. وستبدو كل مقتنياتك من الأقمشة، أكانت قميصك أو بطانيتك، وكأنها جديدة! إكتشف كلّ المميزات