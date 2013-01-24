حول أوتوميكانيكا



يُعد أوتوميكانيكا فرانكفورت المعرض التجاري الرائد عالميًا لصناعة خدمة السيارات. يُقام المعرض التجاري كل عامَين منذ انطلاقه في العام 1971، وتنظمه ميسي فرانكفورت (Messe Frankfurt). وسجّلت فعالية الذكرى السنوية الخامسة والعشرون رقمًا قياسيًا بلغ حوالى 5000 جهة عارضة ومجموع 135000 زائر تجاري من 184 بلدًا. سيُقام العرض التالي في الفترة الممتدة من 14 إلى 18 سبتمبر 2021 في أرض معرض ميسي فرانكفورت.