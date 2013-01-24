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أوتوميكانيكا
حول أوتوميكانيكا

حول أوتوميكانيكا


يُعد أوتوميكانيكا فرانكفورت المعرض التجاري الرائد عالميًا لصناعة خدمة السيارات. يُقام المعرض التجاري كل عامَين منذ انطلاقه في العام 1971، وتنظمه ميسي فرانكفورت (Messe Frankfurt). وسجّلت فعالية الذكرى السنوية الخامسة والعشرون رقمًا قياسيًا بلغ حوالى 5000 جهة عارضة ومجموع 135000 زائر تجاري من 184 بلدًا. سيُقام العرض التالي في الفترة الممتدة من 14 إلى 18 سبتمبر 2021 في أرض معرض ميسي فرانكفورت.
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كيفية الوصول إلى ميسي فرانكفورت؟


أس-باهن (S-Bahn) (القطار)

- ؛ انزل في محطة ميسي (S3 أو S4، للقادمين من Frankfurt Galluswarte، المغادرين من Bad Soden/ Kronberg Taunus).

-اسلك مدخل Torhaus في أراضي المعرض.

 

يو-باهن (U-Bahn) (تحت الأرض)

- U4 من Frankfurt Hauptbahnhof باتجاه Bockenheimer Warte.‎

- اذهب إلى محطة توقّف واحدة وانزل في Festhalle/Messe.

- ادخل أراضي المعرض.

 

مدخل المدينة

- Ludwig-Erhard-Anlage 1 (المدخل إلى المعرض) 60327 Frankfurt am Main أو Messeparkhaus Rebstock (موقف السيارات) ‎60486 Frankfurt am Main.

 

بالسيارة 

- Ludwig-Erhard-Anlage 1 (المدخل إلى المعرض) 60327 Frankfurt am Main أو Messeparkhaus Rebstock (موقف السيارات) ‎60486 Frankfurt am Main.

حقائق طريفة عن معرض أوتوميكانيكا فرانكفورت 2018

ما هي نسبة الزائرين الذين زاروا معرض أوتوميكانيكا فرانكفورت 2018 للمرة الأولى؟

ما هي نسبة الزائرين الذين شعروا بالرضا بعد زيارة معرض أوتوميكانيكا فرانكفورت 2018؟

ما هو عدد مختلف جنسيات الحاضرين الذين زاروا معرض أوتوميكانيكا فرانكفورت 2018؟

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