أوتوميكانيكا 2021
مصطلحات البحث
أس-باهن (S-Bahn) (القطار)
- ؛ انزل في محطة ميسي (S3 أو S4، للقادمين من Frankfurt Galluswarte، المغادرين من Bad Soden/ Kronberg Taunus).
-اسلك مدخل Torhaus في أراضي المعرض.
يو-باهن (U-Bahn) (تحت الأرض)
- U4 من Frankfurt Hauptbahnhof باتجاه Bockenheimer Warte.
- اذهب إلى محطة توقّف واحدة وانزل في Festhalle/Messe.
- ادخل أراضي المعرض.
مدخل المدينة
- Ludwig-Erhard-Anlage 1 (المدخل إلى المعرض) 60327 Frankfurt am Main أو Messeparkhaus Rebstock (موقف السيارات) 60486 Frankfurt am Main.
بالسيارة
- Ludwig-Erhard-Anlage 1 (المدخل إلى المعرض) 60327 Frankfurt am Main أو Messeparkhaus Rebstock (موقف السيارات) 60486 Frankfurt am Main.