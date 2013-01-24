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أوتوميكانيكا

تعرّف على فريق الريادة لدينا

فنسنت رانيك
فنسنت رانيك
نائب الرئيس، سوق قطع غيار السيارات، عالميًا
بلاندين ديفلين
بلاندين ديفلين
مديرة مسؤولة، التسويق والاستراتيجية والشراكات، سوق قطع غيار السيارات، عالميًا
هينينغ شتابيلفيلد
هينينغ شتابيلفيلد
مدير مسؤول عن المبيعات، سوق قطع غيار السيارات لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
محمد بيز
محمد بيز
مدير التسويق، سوق قطع غيار السيارات لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

تعرّف على مدراء المنتجات لدينا

مارك بويلو
مارك بويلو
مدير مسؤول للمنتجات، سوق قطع غيار السيارات لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
سواتي سينغ
سواتي سينغ
مديرة المنتجات، سوق قطاع غيار مصابيح LED لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

تعرّف على مدراء التسويق التجاري المحليين لدينا

ويوليتا باسيونك
ويوليتا باسيونك
مديرة التسويق، أوروبا الوسطى
كاستون فان زوام
كاستون فان زوام
مدير التسويق التجاري، شمال أوروبا
صوفيا فورلان
صوفيا فورلان
مديرة الحسابات ودعم التسويق التجاري المحلي، إيطاليا
ماريليز موسيه
ماريليز موسيه
مديرة التسويق، فرنسا والتصدير
كريستوفر كورز
كريستوفر كورز
مدير التسويق، ألمانيا والنمسا وسويسرا
آنا مارتن رويز مويانو
آنا مارتن رويز مويانو
مديرة الحسابات والتسويق التجاري، البرتغال وإسبانيا

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دعم للمركبات والسيارات

دعم للمركبات والسيارات

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مكان الشراء

مكان الشراء

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مقالات عن السيارات

مقالات عن السيارات

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